Hazır oyun bilgisayarı – Technopc Quantum Gaming S60 inceleme

Ürün linki: https://hwp.to/3fnhem7

Technopc Quantum Gaming S60 inceleme videomuzda, hazır bir şekilde satılan oyuncu bilgisayarını inceliyoruz. Bakalım üründe hangi bileşenler var ve ürünün oyun performansı nasıl?

https://youtu.be/6swqbDubtBY

Technopc kimdir?

Ürün özelliklerine geçmeden önce Technopc, bugüne kadar daha çok kurumsal hizmet veren yerli bir üreticimizdi. Ancak son dönemde son kullanıcıya ve özellikle oyunculara yönelik de ürünler satmaya başladı. Daha önce şirketin Wind Tunnel X ve Wind Tunnel Z Gaming serisini görmüştük. Bugün inceleyeceğimiz Technopc Quantum Gaming S60 ise, an itibarıyla 5500 TL seviyesinde satılan ve şirketin ASUS işbirliği ile geliştirdiği bir model.

Technopc Quantum Gaming S60 inceleme – Üründe hangi parçalar yer alıyor?

Sistemin kalbinde AMD RYZEN 3 3100 işlemci yer alıyor. 7 nm üretim sürecinde üretilen, 4 çekirdek 8 izlek yapısına ve maksimum 3.9 GHz saat hızına ulaşabilen bu işlemci AMD’nin en yeni modellerinden bir tanesi. Ayrıca özellikle fiyat performans bilgisayarları için sunduğu özellikleriyle şu anda en çok dikkat çeken modellerden. Son olarak işlemcinin 65W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.

Anakart tarafında ASUS B450M-K karşımıza çıkıyor. Bu modelde ileride M.2 formunda bir SSD ile sistem yükseltmesi yapmak isteyenler için bir adet M.2 yuvasıyla birlikte 4400 MHz’e kadar destek veren DDR4 RAM yuvası bulunduruyor. Ayrıca anakartta USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 yuvalarının da yer aldığını belirtelim.

Ekran kartına baktığımız zaman ASUS’un 1660 Super 6 GB modeli karşımıza çıkıyor. Bu ekran kartı, hemen hemen tüm oyunları 1080p Full HD’de yüksek grafik ayarlarında 60 FPS üzeri oynatabiliyor. Ayrıca yine bazı oyunları 2K grafikte de oynayabiliyorsunuz. Çift fanlı bir yapıda karşımıza çıkan modelin, yan tarafında ufak bir RGB aydınlatma bölümü bulunuyor. Sistemde 16 GB (2x 8GB) Neoforza RAM bulunuyor. Bu RAM’ler 3000 MHz hızında.

Technopc Quantum Gaming S60 modelinde depolama alanı 480 GB’lık Toshiba SATA SSD ile sağlanıyor. Dilerseniz M.2 yuvası veya SATA üzerinden bu depolamayı farklı bir SSD veya mekanik disk alarak yükseltme imkanına sahipsiniz. Güç kaynağı tarafında ise 80+ sertifikalı 600W FSP modeli kullanılmış. Son olarak Technopc kasasına baktığımız zaman ön tarafta 3 adet, arka tarafta da 1 adet RGB fan yer alırken, bu ışıkları kasa ile beraber gelen kumanda ile kontrol edebiliyorsunuz.