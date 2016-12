Harrison Ford’lu Blade Runner 2049’un İlk Fragmanı Yayınlandı

Devam filminin çekileceğinin duyurulmasından 10 ay sonra merakla beklenen Harrison Ford’luı Blade Runner 2049’dan ilk fragman geldi.

Filmin adının Blade Runner 2049 olacağını Ekim ayında duyuran Warner Bros. bu sabah ilk fragmanı yayınladı. Fragmanda LAPD polisi K rolünde Ryan Gosling’i görüyoruz. Gosling uzun süredir ortalarda olmayan ve topluluğun arkasında bıraktıklarını kaosa sürükleyecek bir sırrı ortaya çıkarıyor.

Harrison Ford ise 34 yıl sonra yeniden Rick Deckard rolü ile karşımızda. Ford ve Gosling’e Suicide Squad filminde Joker’e hayat veren Jaret Leto, Guardians of the Galaxy’den Dave Batista, House of Cards dizisinden Robin Wright ve Hat and Catch Fire’dan Mackenzie Davis eşlik edecek. Film 6 Ekim 2017’de gösterime çıkacak.