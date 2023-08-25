Huawei, HarmonyOS 4.0’ı bu ayın başında tanıtarak en son işletim sistemi hakkında önemli gelişmeler sağladı. Şirket, Çin’de beta programını başlatarak 36’dan fazla telefon ve tablet kullanıcısının resmi sürüm öncesinde yeni özellikleri denemesine izin verdi. İki hafta içinde HarmonyOS 4’ün 5 milyon cihaza yüklenmesi ve ilk gününde 1 milyondan fazla kullanıcının işletim sistemini yükseltmesi oldukça etkileyici bir başarı.

Huawei Devices BG’nin Operasyon Direktörü He Gang, HarmonyOS 4’e ilişkin en son istatistikleri Weibo hesabında paylaştı. Yeni işletim sistemi, kişiselleştirilmiş temalar gibi kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan yeni görseller ve etkileşimli deneyimler sunuyor.

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Gang ayrıca HarmonyOS 4’ün sadece eğlenceli ve kişiselleştirilmiş özelliklerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yeni bildirim merkezi ve “Canlı Pencere” özelliği sayesinde kullanıcıların bilgiye daha verimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

HarmonyOS 4’te, Apple’ın Dynamic Island özelliğine benzeyen “Canlı Pencere” adında yeni bir özellik bulunuyor. Desteklenen uygulamalar, gerçek zamanlı bildirimleri cihazınızın köşesinde hap şeklindeki bir simgeyle gösterir. Bu simgeye dokunarak pencereyi genişletebilir ve uygulamayla etkileşimde bulunabilirsiniz.

“Canlı Pencere” özelliği akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı saatlerde kullanılabilmektedir. Hem Huawei’nin kendi uygulamaları hem de üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarıyla uyumlu çalışır. HarmonyOS 4’te keşfedilebilecek bir dizi başka özellik daha bulunuyor. HarmonyOS 4’ün genel beta sürümü artık Huawei Mate 50 serisi, P60 serisi ve Mate X3 dahil olmak üzere 34 cihaz için kullanıma sunuldu. Beta programı daha sonra P40, Mate 30, Nova 9 ve Nova 10 serisi dahil olmak üzere 35 cihaza daha eklenecek.