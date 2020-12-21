HarmonyOS 2.0 arayüzü, betadan çıktığında çok farklı olacak

EMUI 11’e benzerliğiyle dikkat çeken HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin, betadan çıkıp kararlı haliyle yayınlandığında baştan aşağı değişmiş yepyeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı ortaya çıktı. HarmonyOS’le gelecek ilk akıllı telefonun ise Huawei P50 serisi olacağı iddia ediliyor.

İlginizi çekebilir: HarmonyOS 2.0 beta, Huawei P40’ta çalışırken görüntülendi [Video]

reklam

HarmonyOS 2.0, kararlı haliyle yayınlandığı zaman çok daha farklı olacak

Huawei, 16 Aralık itibarıyla uzun süredir heyecanla beklenen mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ı beta olarak yayınlamıştı. Şimdilik yalnızca Çin’deki uygulama geliştiricilerinin kullanımına açık olan HarmonyOS 2.0, ilk etapta Huawei P40, Mate 30 ve MatePad Pro’ya yüklenebiliyor. 2021 yılındaysa daha fazla kullanıcı kitlesine açılacak olan HarmonyOS’le alakalı yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

HarmonyOS’in yayınlanmasının hemen ardından Çinli bir geliştirici, işletim sistemini kendi telefonuna yüklediğini söylemiş ve bununla alakalı olarak da video paylaşmıştı. Bizim de haberlerimize konuk ettiğimiz söz konusu videoda, HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin Huawei’nin Android tabanlı EMUI 11 arayüzüne çok benzediği açıkça belli oluyordu. Bu sebeple de eleştiri oklarını üzerine çeken HarmonyOS 2.0’ın, betadan çıkıp kararlı haliyle kullanıma sunulduğunda arayüzünün daha farklı olacağı bildirildi.

Çin merkezli Sina Tech China’nın paylaştığı haberlere göre, HarmonyOS 2.0’ın yayınlanmakta olan beta sürümü yalnızca bir ön gösterim niteliği taşıyor. Yani Huawei, HarmonyOS’i ilk etapta sadece geliştiricilere açtığı için doğal olarak arayüz bakımından pek bir uğraş sergilememiş. Zira HarmonyOS daha çok yolun başında ve ilk etapta geliştiricilerin ortama ısınmaları için yayınlandığından dolayı, nihai arayüzüyle karşımızda değil. Fakat HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin kararlı sürümü yayınlandığı zaman, EMUI 11’e kesinlikle benzemeyecek ve tepeden tırnağa yenilenmiş bambaşka bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor