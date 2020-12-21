İşletim Sistemleri
HarmonyOS 2.0 arayüzü, betadan çıktığında çok farklı olacak
EMUI 11’e benzerliğiyle dikkat çeken HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin, betadan çıkıp kararlı haliyle yayınlandığında baştan aşağı değişmiş yepyeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağı ortaya çıktı. HarmonyOS’le gelecek ilk akıllı telefonun ise Huawei P50 serisi olacağı iddia ediliyor.
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HarmonyOS 2.0, kararlı haliyle yayınlandığı zaman çok daha farklı olacak
Huawei, 16 Aralık itibarıyla uzun süredir heyecanla beklenen mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0’ı beta olarak yayınlamıştı. Şimdilik yalnızca Çin’deki uygulama geliştiricilerinin kullanımına açık olan HarmonyOS 2.0, ilk etapta Huawei P40, Mate 30 ve MatePad Pro’ya yüklenebiliyor. 2021 yılındaysa daha fazla kullanıcı kitlesine açılacak olan HarmonyOS’le alakalı yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.
HarmonyOS’in yayınlanmasının hemen ardından Çinli bir geliştirici, işletim sistemini kendi telefonuna yüklediğini söylemiş ve bununla alakalı olarak da video paylaşmıştı. Bizim de haberlerimize konuk ettiğimiz söz konusu videoda, HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin Huawei’nin Android tabanlı EMUI 11 arayüzüne çok benzediği açıkça belli oluyordu. Bu sebeple de eleştiri oklarını üzerine çeken HarmonyOS 2.0’ın, betadan çıkıp kararlı haliyle kullanıma sunulduğunda arayüzünün daha farklı olacağı bildirildi.
Çin merkezli Sina Tech China’nın paylaştığı haberlere göre, HarmonyOS 2.0’ın yayınlanmakta olan beta sürümü yalnızca bir ön gösterim niteliği taşıyor. Yani Huawei, HarmonyOS’i ilk etapta sadece geliştiricilere açtığı için doğal olarak arayüz bakımından pek bir uğraş sergilememiş. Zira HarmonyOS daha çok yolun başında ve ilk etapta geliştiricilerin ortama ısınmaları için yayınlandığından dolayı, nihai arayüzüyle karşımızda değil. Fakat HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin kararlı sürümü yayınlandığı zaman, EMUI 11’e kesinlikle benzemeyecek ve tepeden tırnağa yenilenmiş bambaşka bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.
HarmonyOS, Android uygulamalarını da destekliyor
Huawei’nin işletim sistemi HarmonyOS sadece Huawei kullanıcılarına değil, aynı zamanda Android kullanıcılarına da hitap ediyor. Zira gelen bilgilere göre Huawei, HarmonyOS kullanıcılarının telefonlarında Android uygulamalarını da istedikleri gibi çalıştırabilmelerine imkan verecek. Yani siz .apk formatındaki bir Android uygulamasını HarmonyOS’a rahatlıkla kurabileceksiniz.
Açıkçası, Huawei’nin HarmonyOS’te sisteminde Android uygulamalarının çalışmasına izin verecek olmasını çok mantıklı buluyorum. Zira Android’den HarmonyOS 2.0 işletim sistemli bir telefona geçen kullanıcı, günlük hayatının vazgeçilmezi olan uygulamaları telefonunda bulmakta zorlanacak, haliyle ister istemez eski telefonundaki konforunu arayacak. Android uyumluluğunun olması, işte bu gibi problemleri ortadan kaldırıyor.
Güncelleme
Windows 10 kilit ekranını değiştirebilir
Gelecek güncellemelerle birlikte Microsoft, Windows 10 için kilit ekranı ve kamera ayarlarına yeni eklemeler yapabilir.
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Bu değişikliklerden bazıları işletim sisteminin mevcut ön izleme versiyonunda görülebiliyor. Özellikle Windows 10 kilit ekranına gelebilecek olan değişiklik kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına sebep olabilecek cinsten.
WindowsLatest tarafından tespit edildiğine göre; Windows 10’un mevcut 21277 build ön izleme versiyonunda olan özellik, deneysel bazı “flag” adreslerinin arkasında saklanmış durumda ve kilit ekranına üç boyuta benzer bir efekt getiriyor. İşlev, ekrana derinlik kazandırırken, ivmeölçer sahibi olan cihazlar için panoramik bir görüntü sunuyor. Yani özellikle tablet üzerinden Windows 10 kullanan kişiler, cihazlarını oynatmaları durumunda daha dinamik görsellerle karşılaşabilecekler. Bunun da alışılageldik kilit ekranının yanında nasıl bir reaksiyon alacağını ancak tahmin edebiliyoruz.
Özellik, kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda ise Ayarlar kısmından bu “parallax” işlevini kapatma seçeneği de mevcut olacak. Böylelikle de yine bilindik, sabit bir kilit ekranı kullanıcıları karşılayacak.
Üzerinde çalışılan diğer bir şey ise kameraya getirilmesi planlanan yeni ayarlamalar. Yine Ayarlar kısmından ulaşılabilecek seçenekler, parlaklık ve kontrast ayarlamalarının yanında kamera görüntüsünü ön izleme ve muhtemel teknik sorunları çözebilme imkanı sunacak.
WindowsLatest tarafından belirtildiğine göre; masaüstü ekran kağıdı olarak Bing’deki günün görüntüsünün kullanılmasını sağlayan Spotlight özelliği de yolda. Microsoft tarafından Windows 10’un ara yüzü için düşünülen diğer değişikliklerin içinde olan bu özelliğin ise, 2021 yılının ikinci büyük güncellemesi olacak olan Windows 10 H2 2021 ile gelmesi bekleniyor.
Güncelleme
Windows 10 sinir bozan sorununa kısmi bir çözüm sunuldu
Windows 10 sistemlerinde uzun süredir bilinen ve bazı Conexant ve Synaptics ses kartlarını etkileyen sorun için bir çözüm yayınlandı.
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Sistemde Conexant ve Synaptics sürücüleriyle beraber çalışan cihazlarından bazıları hata veya mavi ekran verebiliyorlardı. 2020 Mayıs’tan beri denetim altında olan bu sorun için Microsoft’tan yakın zamanda geçici bir çözüm gelecek gibi.
Yeni bir güncellemeyle birlikte çözümü sunacak olan şirket, sistem iyileştirmelerinin bir-iki gün içerisinde geleceğini belirtti. Kullanıcıların ise kendi başlarına sistemlerini güncellemeye çalışmamaları gerektiğinin de altını çizdi.
Windows 10 başka sorunlara da sahip
Bu sorun Microsoft için uzun süredir devam ediyordu ve sene başındaki büyük güncellemeyle çözülememişti. Hatta bu durumun yanında yine bu sene Microsoft, sisteminde başka sorunlar da tespit etmişti. Örneğin Microsoft IME isteminin Japonca ve Çince dilinde kullanan kişiler için de sistemde bir sorun bulan şirket; yine üçüncü parti sürücülerin kurulmasında sistemde oluşan bazı sorunlar görmüştü.
Ek olarak Windows 10 sisteminin yayınlanma bilgisine bir göz atacak olursak, bunlar dışında bilinen geniş bir sorunlar yelpazesi de gözümüze çarpıyor. Bunların arasında işletim sisteminin kendisiyle alakalı kullanıcıya verilen izinlerden, sertifika kayıplarına kadar gidebilen sorunlar görülebiliyor.
Son olarak belirtmek gerekir ki, güncellemelerle birlikte sistemlerde bazı sorunların görülmesi doğal karşılanabilir. Ancak çözümlerin kısa sürede ve etkili bir şekilde gelmesi kullanıcılar için önem taşır. Bu açıdan Windows 10’da görülen sorunların büyük çoğunluğunun da genelde zamanla çözümlendiğini belirtmekte fayda var.
Güncelleme
Windows 10 komut satırı aracı, depolama takibi yapabilecek
Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin Insider versiyonlarına dosyaların ne kadar disk alanı kullandığını söyleyen DiskUsage komut satırı aracını yerleştirdi.
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BleepingComputer tarafından Windows Insider 20277 ve 21277 versiyonlarını kontrol ederken keşfedilen DiskUsage; bütün sürücüleri veya belirli dosyaları tarayıp ne kadar alan kullandıklarını bildirebilme özelliğine sahip.
Hala gelişim aşamasında olan DiskUsage, dosya boyutlarını şu anlık byte ile gösteriyor. Ancak Windows firmasının daha bilindik olan gigabayt ve megabayt boyutlarını gösterebilmesi için uygulamaya bazı eklemelerin yaptığı da belirtiliyor. Aynı zamanda araç, yönetici ayrıcalıklarını gerektiriyor. Yani aracı denerken hata almamak isteyen Windows Insiders kullanıcılarının Windows 10 üzerinde yükseltilmiş komut istemini açmaları gerekecek.
Araç aynı şekilde genel disk alan taramaları yapabilmek için de kullanılabiliyorken; kullanıcı araç üzerinde görmek istediği dosyalar için ayarlamalar da yapabiliyor. Örneğin belli bir boyutun üstündeki dosyaları görebilmek gibi farklı kişiselleştirme ve özelleştirme seçeneklerini de sunuyor.
System32 içerisinde yer alan araç, şu anlık hala geliştirilme aşamasında. Şu anda istenildiği gibi çalışan birkaç özelliği olmakla beraber, komutlarda bazı yazım hataları da mevcut. Ancak her ne kadar bazı kullanıcılar depolama bilgileri için yine bilindik uygulamaları tercih edecek olsalar da; Windows terminalinden disk alanına ulaşmak bazı kullanıcıların ve yönetici hesapların ilgisini çekebilir.
DiskUsage, Microsoft’un getireceği bir Windows 10 güncellemesiyle birlikte sistemlere eklenmeye hazır olduğu zaman muhtemelen araç hakkında daha da çok şey duyabiliriz. Şu anlık ise sadece Windows Insiders 20277 ve 21277 kullanıcıları bu özelliği deneyimleyebiliyorlar.
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