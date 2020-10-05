Akıllı Telefonlar
HarmonyOS 2.0 alacak cihazlar paylaşıldı!
Weibo üzerinden yapılan ve resmi olmayan paylaşımda HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağı yayımlandı.
Huawei, EMUI 11 desteği sunan akıllı telefonlara HarmonyOS 2.0’ın yüklenebileceğini resmen doğrulamıştı. Ayrıca kademeli olarak geliştiricilere sunulmaya başlanan işletim sisteminin Aralık ayında ilk beta sürümü ile akıllı telefonlara geleceği de biliniyor.
Bugün itibarıyla Courage Digital King adlı Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan tarihlerin, HarmonyOS 2.0 işletim sistemine ait dağıtım takvimi olduğu iddia edildi. Paylaşıma göre işletim sistemini ilk olarak Kirin 9000 yonga setine sahip olacak modeller kullanacak. İkinci partide ise Kirin 990 5G işlemcisine sahip olan P40 ve Mate 30 serilerine dağıtılacak.
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HarmonyOS’in öncelikli serilerin ardından Kirin 810 ve 710 yonga setlerini barındıran bazı cihazlara geleceği de iddia ediliyor. Bu iddia doğru olsa dahi epeyce süre alacağını söylemek mümkün. Paylaşımda yer alan “kısmi” ifadesine bakılarak işletim sisteminin bazı cihazlara gelmeyeceğini söylemek de mümkün.
Huawei’nin nerdeyse tüm akıllı cihazlarda çalışması için geliştirdiği yeni işletim sistemini destekleyecek olan Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonların Ekim ayı ortalarında Çin’de, 2021 itibarıyla da global ölçekte satışa sunulması bekleniyor. Bunlara ek olarak Mate 40 serisinin firmanın normal şartlarda izlediği takvime göre geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olması gerektiğini fakat ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla geciktiğini de belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, DxOMark tarafından değerlendirildi!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ait DxOMark kamera puanı bugün itibarıyla yayınlandı. Model, aldığı 121 puan ile Galaxy S20 Ultra’nın 2 sıra gerisinde kalarak test edilen tüm telefonlar arasında 10. sıraya yerleşti.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ana kamera olarak 108 MP çözünürlüklü ve 1/1,33 inç boyutlu bir lens kullanıyor. Söz konusu lense 12 MP çözünürlüklü telefoto lens ve 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı lens eşlik ediyor.
DxoMark ekibi yaptığı testlerde, cihazın doğru pozlama, hızlı otomatik odaklama ve yardımcı kameralar ile fotoğraf çekim performansının iyi olduğuna dikkat çekiyor. Cihazın S20 Ultra ile benzer şekilde birinci sınıf portre çekimler gerçekleştirdiği de belirtilenler arasında. Telefoto lens ile yapılan testlerde 4x yakınlaştırma seviyesinin üzerinde belirgin bir ayrıntı kaybı olduğu söyleniyor. Gece çekimleri ise doğru pozlama, renk ve detayların koruması ile beğeni kazanmış.
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Galaxy Note 20 Ultra, tutarsız yakınlaştırma, düşük ışık senaryolarında görünür derecede gürültü ve otomatik odaklama sorunları ile DxOMark ekibinin eleştirilerini almış. Cihaz ile yapılan 1600 farklı çekim sonrası fotoğraf puanı 130 olarak belirlenmiş.
Galaxy Note 20 Ultra genel fotoğraf çekim performansıyla Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra ve iPhone 11 Pro Max gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da 4K ve 30 fps video kayıt performansı tarafında oldukça beğenilmiş. Model yaklaşık 2 saatlik video çekim testinden 101 puan elde etmiş.
Video ve fotoğraf çekim performansları ile ortalamada 121 puan alan modelin test verilerini DxOMark internet sitesi üzerinden ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 ve S20 için Ekim 2020 güvenlik yamasını dağıtıyor
Samsung, Ekim 2020 Android güvenlik yamasını içeren güncellemeyi Galaxy S20 serisi için dağıtmaya başladı. Galaxy S20 serisine ek olarak, geçen yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisi de Ekim 2020 Android güvenlik yamasını almaya başladı. Güncelleme, güvenlik yaması haricinde yeni bir özellik ve iyileştirme içermiyor.
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Samsung, ekim ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor
Güncelleme, SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre; Galaxy S10 serisi için ‘G97xFXXS9DTI8’, Galaxy S20 serisi için ‘G98xxXXS5BTU’ sürüm adlandırmaları ile geliyor. Söz konusu güncellemeler henüz az sayıda kullanıcı için sunuluyor fakat iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip modelleri için de Ekim 2020 Android güvenlik yamasının birkaç gün içerisinde dağılmaya başlanması bekleniyor.
Android 11 tabanlı One UI 3.0 hazırlıkları hızlanıyor
Samsung, Galaxy S20 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 arabiriminin beta programına çok yakında başlaması bekleniyor. Henüz şirket tarafından onaylanmış bir tarih yok. Şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S10 serisi için Android 10 tabanlı One UI 2.0 arabiriminin beta programını Ekim 2019’un ortalarında başlatmıştı. One UI 2.0’ın kararlı sürümü ise Kasım 2019’un sonlarında Galaxy S10 serisi kullanıcılarına sunulmuştu.
Halihazırda Galaxy S10 veya Galaxy S20 serisi bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar menüsünden güncelleştirmeleri kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, telefonlar için RAMDISK özelliğini duyurdu!
Hızlı okuma ve yazma oranları sunan RAM disklerin telefonlarda kısmi ROM olarak kullanılması için ilk adım Xiaomi’den gelmiş görünüyor. Xiaomi akıllı telefonlar için tanışmış olduğu RAMDISK ile mobil oyuncuları hedefliyor.
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Artık günümüzde normal telefonlarda dahi 6 ya da 8 GB RAM seçeneklerini görebilmek mümkün. Konu oyun ve çoklu işlemlere yönelik cihazlara geldiğinde ise 16 GB RAM bulunduran akıllı cihazlar da piyasada halihazırda bulunuyor. Xiaomi ise bu yüksek kapasitedeki RAM’lerden daha fazla faydalanmak istiyor. Halihazırda bazı bilgisayar sistemlerinde bulunan RAMDISK teknolojisini mobil cihazlara getiren şirket, oyun ve uygulamaları hızlandırmayı hedefliyor.
Xiaomi ilk olarak, Mi 10 Ultra kullanıcılarına özelliği sunuyor
Xiaomi, bilgisayarlarda bulunan bu teknolojiyi ilk olarak deneme modunda kullanıcılara sunuyor. LPDDR5 16GB RAM‘e sahip Mi 10 Ultra kullanıcıları, RAMDISK teknolojisini deneyimleyebilecek. RAM belleğin belirli bir kısmını ROM gibi kullanmak için ayıran RAMDISK teknolojisi, oyunların daha hızlı kurulup çalışmasına yarayacak. LPDDR5 RAM bellek teknolojisine ve UFS3.1 depolama birimine sahip Mi 10 Ultra, RAM bellekte 44GB/s okuma yazma hızı sunarken UFS depolamada ise bu hızı 1700MB/s ve 750 MB/s. GizmoChina’da yer alan habere göre aradaki farkın performans açısında fayda sağlayacağı kesin ancak iki depolama biriminin çalışma prensipleri bakımında bazı avantaj ve dezavantajları da bulunuyor.
Birçok popüler oyun destek kapsamında
Mi 10 Ultra kullanıcıları Game Center üzerinden ‘Hızlı Kurulum‘ bölümüne giderek RAMDISK deneme uygulamasına erişip, kullanabilecekler. Şirketin teknolojiyle alakalı açıklamaları arasında Peace Elite oyununun 10 saniye gibi kısa bir sürede kurulduğu yer alıyor ki bu normal kuruluma göre yüzde 100 daha hızlı demek oluyor. Peace Elite haricinde QQ Speed, Glory of the King vb. 10 popüler oyun da bu teknolojiyi kullanabiliyor.
Ancak RAM hafızasına yazılan oyunların ve verilerin cihaz yeniden başlatıldığında kaybolacağını unutmamak gerek. Xiaomi, bu dezavantajı da kapatmak adına önemli verilerin ROM tarafından depolandığını ifade ediyor. Bu şekilde kullanıcılar telefonu açıp kapatsa bile önemli veriler telefonda bulunmaya devam edebilecek.