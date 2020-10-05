HarmonyOS 2.0 alacak cihazlar paylaşıldı!

Weibo üzerinden yapılan ve resmi olmayan paylaşımda HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağı yayımlandı.

Huawei, EMUI 11 desteği sunan akıllı telefonlara HarmonyOS 2.0’ın yüklenebileceğini resmen doğrulamıştı. Ayrıca kademeli olarak geliştiricilere sunulmaya başlanan işletim sisteminin Aralık ayında ilk beta sürümü ile akıllı telefonlara geleceği de biliniyor.

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Bugün itibarıyla Courage Digital King adlı Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan tarihlerin, HarmonyOS 2.0 işletim sistemine ait dağıtım takvimi olduğu iddia edildi. Paylaşıma göre işletim sistemini ilk olarak Kirin 9000 yonga setine sahip olacak modeller kullanacak. İkinci partide ise Kirin 990 5G işlemcisine sahip olan P40 ve Mate 30 serilerine dağıtılacak.

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HarmonyOS’in öncelikli serilerin ardından Kirin 810 ve 710 yonga setlerini barındıran bazı cihazlara geleceği de iddia ediliyor. Bu iddia doğru olsa dahi epeyce süre alacağını söylemek mümkün. Paylaşımda yer alan “kısmi” ifadesine bakılarak işletim sisteminin bazı cihazlara gelmeyeceğini söylemek de mümkün.

Huawei’nin nerdeyse tüm akıllı cihazlarda çalışması için geliştirdiği yeni işletim sistemini destekleyecek olan Huawei Mate 40 serisi akıllı telefonların Ekim ayı ortalarında Çin’de, 2021 itibarıyla da global ölçekte satışa sunulması bekleniyor. Bunlara ek olarak Mate 40 serisinin firmanın normal şartlarda izlediği takvime göre geçtiğimiz aylarda tanıtılmış olması gerektiğini fakat ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının yol açtığı tedarik sorunları dolayısıyla geciktiğini de belirtelim.