İşletim Sistemleri
HarmonyOS çalıştıran cihazlarda görünecek logo belli oldu
Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemine ait yeni bir logo ortaya çıktı. Söz konusu logo, işletim sistemini çalıştıran telefon ve diğer cihazlarda kullanılacak.
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Kısa bir süre önce tamamlanan Geliştirici Konferansı etkinliğinde Huawei, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlara can verecek mobil işletim sisteminin yeni sürümü HarmonyOS 2.0′ı duyurmuştu. Duyurunun gerçekleşmesinin ardından bugünlerde ise, Huawei’nin bu işletim sistemiyle çalışan cihazlarda kullanmayı planladığı özel logonun gösterildiği bir fotoğraf ortaya çıktı.
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan: Karşınızda yeni HarmonyOS logosu
Bir Weibo kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde, HarmonyOS’in kullanılacağı tüm cihazlarda ve hizmetlerde yer alacak “Powered by HarmonyOS” yazılı bir logo görünüyor. Bunu Android işletim sistemine sahip bir telefonu kapatıp açtığınızda alt kısımda görünen “Powered by Android” logosu gibi düşünebilirsiniz. Anlaşılan o ki Huawei, HarmonyOS’li cihazlarında kullanacağı logoyu da çoktan hazırlamış.
Bu bağlamda söz konusu logoyu, HarmonyOS ile hayata tutunacak akıllı TV, giyilebilir cihaz ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere Huawei ekosisteminin üyelerinde – kutusunda ve cihazı başlatırken – göreceğiz. Aynı zamanda bu cihazlar, Huawei’nin akıllı ev ürünlerini de kontrol edebiliyor.
Huawei ayrıca, HarmonyOS 2.0′ın geliştiricilere yönelik açık kaynak yol haritasını da açıkladı. Bu yol haritası şu şekilde:
- 10 Eylül’den itibaren 128 KB – 128 MB bellekli cihazlar için açık kaynak
- Nisan 2020’den itibaren 128 MB – 4 GB bellekli cihazlar için açık kaynak
- Ekim 2020’den itibaren 4 GB’ın üzerindeki tüm cihazlar için açık kaynak
Huawei, yazılım tarafında kendine has bir ekosistem yaratma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirket, HarmonyOS’in EMUI 11 çalıştıran mevcut telefonlara da güncelleme ile sunulacağı açıklanmıştı. Bu noktada Huawei’nin 2021 yılında akıllı telefonlarında kendi işletim sistemini kullanıma sunmasının ardından, başarılı olup olmadığı çok daha iyi belli olacak.
İşletim Sistemleri
EMUI 11 çalıştıran telefonlar, HarmonyOS’e yükseltilebilecek
Huawei, çiçeği burnunda kullanıcı arayüzü olan EMUI 11 tabanlı akıllı telefonlarının HarmonyOS işletim sistemine yükseltilebileceğini doğruladı.
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10 Eylül’de düzenlediği tanıtım etkinliğinde mobil işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ve Android tabanlı EMUI 11 arayüzünü görücüye çıkan Huawei’den bu hususta çarpıcı bir müjde geldi. Huawei, Android Authority ekibine yaptığı açıklamada EMUI 11 güncellemesini alacak olan cihazların, aynı zamanda HarmonyOS işletim sistemine de yükseltilebileceğini söyledi.
EMUI 11 çalıştıran telefonlar için HarmonyOS müjdesi!
Esasında HarmonyOS işletim sisteminin 2021 yılında ilk kez Huawei akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Ancak Huawei’nin kendi mobil işletim sistemine sahip telefonlarını tüm dünyada yaygınlaştırması, oldukça zorlu bir süreç olacak. Bu bağlamda şirketin EMUI 11′li telefonlar için HarmonyOS’e yükseltme imkanı sunması durumunda, bu hem HarmonyOS’in yaygınlığını artıracak hem de kullanıcıları, bu işletim sistemini deneyimlemek için yeni bir akıllı telefon satın almaktan kurtaracak.
Yalnız Huawei’nin söz konusu yükseltmeyi tam olarak hangi telefonları için sunacağına dair herhangi bir bilgi veya söylenti bulunmuyor. Aslına bakacak olursanız bunu tahmin etmek çok da zor değil. EMUI 11′in ağırlıklı olarak Huawei Mate 30 / Mate 20 serisi ve P40 / P30 serisini ilgilendirdiğini düşünürsek, muhtemelen HarmonyOS’in de ilk olarak bu cihazlara sunulacağını ifade edebiliriz.
Diğer taraftan, EMUI 11′li cihazlara sunulacak HarmonyOS’in ise, Huawei’nin yeni göz ağrı HarmonyOS 2.0 olacağı söyleniyor. Her şeye rağmen 2021, Huawei için büyük bir dönüm noktasına gebe bir yıl olacak.
Aksesuar
HarmonyOS 2.0 çalıştıran Huawei saat görüntülendi!
Huawei, dün düzenlediği etkinliklerde FreeBuds Pro, Watch GT 2 Pro ile Watch Fit ve Matebook X ile Matebook 14 ürünlerini tanıtırken yazılım tarafında HarmonyOS 2.0 ile tüm gözleri üzerine çekti. Bugün ise HarmonyOS çalıştıran bir Huawei saatin demo görüntüleri ortaya çıktı.
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Çin’in en popüler sitelerinden biri olan Weibo’daki bir kullanıcıya göre arayüz hala geliştirme aşamasında. Ancak AR-GE takımı Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS 2.0 çalıştıran bir saati geliştirme tahtasına bağlı bir şekilde çalıştırdılar.
Videoda saatin ve işletim sisteminin bazı yeteneklerini görebiliyoruz. Bunların arasında kandaki oksijen düzeyini (SpO2) ölçme, kalp hızı ölçme, bazı aktivitelerin takibi ve jest hareketleriyle arayüzde gezme gibi özellikler bulunuyor. Videoyu paylaşan kullanıcının ifade ettiğine göre çoğu özellik gizlilik gereklilikleri yüzünden gösterilemedi.
Huawei’nin geliştirici konferasında da duyurduğu üzere HarmonyOS 2.0, dünden itibaren akıllı saat ve televizyonlar için geliştiricilerin kullanması üzerine beta programına açıldı. Amerika’nın Çin’e uyguladığı yaptırımlardan sonra Google servisleri Huawei cihazlarda etkisiz hale gelmişti. Şirket bu sebeple Android yerine geçebilecek bu işletim sistemi üzerindeki çalışmaları hızlandırmıştı. Mr. Yu’ya göre, Android işletim sisteminin yapabildiği işlerin çoğunu yapabilen bu sistem, Huawei’nin laptop ve akıllı saat gibi diğer cihazlarıyla da iş birliği içinde çalışacak. HarmonyOS ile çalışan bir akıllı telefon görmek için en erken 2021’i beklemek zorunda kalacağız.
Android 11’in hafifletilmiş sürümü Android 11 Go duyuruldu
Google, Android 11′in daha düşük donanımlı cihazlara özel olarak geliştirdiği Android 11 Go sürümünü resmen duyurdu.
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Google, özellikle düşük seviye telefonlar için geliştirdiği Android Go projesinin yeni üyesi Android 11 Go’yu tanıttı. Bu işletim sistemi, telefonda stabil bir şekilde çalışabilmek için öyle üst seviye RAM ve işlemci performansına ihtiyaç duymuyor. Bu bağlamda Android 11 Go, Android 11′in getirdiği geliştirilmiş gizlilik özellikleri ve performans iyileştirmelerini, kullanılabilirliğinden ödün vermeksizin telefona yansıtabilecek.
Android 11 Go’nun en iyi tarafı, elbette ki hafif olduğu için sadece 2 GB RAM ile performanslı bir şekilde çalışabilmesi. Aslında önceki sürüm olan Android 10 Go için 1.5 GB RAM yeterli oluyordu; ancak Google, bu sefer en az 2 GB RAM olması gerektiğini ifade ediyor.
Android 11 Go özellikleri
Android 11 Go’da, ana sürümün özelliklerinden hiçbir şey eksik değil. Örnek vermek gerekirse Google, Android 11′in en önemli yeniliklerinden birisi olan bildirim penceresinden tüm mesajlaşmaları kontrol etmeyi, Go’ya eklemeyi ihmal etmedi.
Ek olarak Android 11 Go sürümü, yine ana sürümdeki gelişmiş gizlilik özelliklerini de kaybetmiyor. Örneğin tek seferlik izinler sayesinde konum, mikrofon ve kamera gibi izinlerin sürekli olarak uygulamalar tarafından erişilmesini önleyebilirsiniz. Elbette ki bu izinler, uzun süre kullanmadığınız zamanlarda otomatikman sıfırlanıyor.
Bunun yanında Android 11 Go’nun giriş seviyesi akıllı telefonlara getirdiği bir diğer yenilik, hareketli gezinme özelliği olacak. Google’ın telefonda kullanıcıya daha fazla ekran alanı sunmak amacıyla geliştirdiği bu özellik, basit hareketlerle ana ekrana gitmek, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak ve geriye doğru gitmeyi mümkün kılıyor.
Ayrıca Google’ın Android Go’ya özel geliştirdiği uygulamaları da yine bu sürümde kasma, donma olmadan kullanabileceksiniz.
Android 10 Go’dan %20 daha hızlı
Google’ın açıkladığına göre Android 11 Go, önceki nesil Android 10 Go’ya göre %20 daha hızlı çalışabiliyor. Aynı zamanda Android 11 Go’nun, kullanıcıya 270 MB ek bir RAM ve 900 MB da dahili hafıza sunacağı belirtiliyor. Bu söylemler, hafif sürüm olma iddiası taşıyan bir işletim sistemi için gerçekten çok önemli.
Bu oranlar normal bir telefon için düşünürsek bu çok düşük bir oran gibi gelebilir, ama elbette giriş seviyesi bir akıllı telefon için arka planda birden fazla uygulama çalıştırmayı fazlasıyla kolaylaştıracaktır. Bakalım bu sürümü çalıştıran ilk akıllı telefonların sonbaharda piyasaya çıkmasıyla beraber, kullanım deneyimi bakımından da %20′lik hız gerçekten görülebilecek mi?