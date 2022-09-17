Series 8 ve SE, 150 dolarlık fiyat farkı dışında oldukça benzer. Peki hangisi daha iyi?

Ekran

Series 8, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyutta geliyor. iPhone 14 Pro veya Pro Max gibi, Series 8 de her zaman açık bir ekrana sahip. Yani saatiniz etkin değilken bile zamanı görebilirsiniz. Alüminyum veya paslanmaz çelik kasa seçebilirsiniz. Alüminyum siyah, ten rengi, gümüş ve kırmızı renkte gelir. Paslanmaz çelik siyah, gümüş ve altın olarak gelir.

İkinci nesil Apple Watch SE, yalnızca 44 mm veya 40 mm olarak alüminyumdan gelir ve her zaman açık ekrana sahip değildir. Siyah, ten rengi ve gümüş renkleri mevcuttur.

Alüminyum biraz daha ucuz görünse de, Apple’ın artık 2022 SE için kullandığı üretim sürecini bilerek biraz daha iyi hissedebilirsiniz. Alüminyum, karbon emisyonlarını %80’in üzerinde azaltır.

İşlemci

Daha ucuz model olmasına rağmen SE, yeni Series 8’dekiyle aynı olan en yeni S8 işlemciye sahip. Apple, yükseltmenin SE’yi 2020’de piyasaya sürülen ilk nesil SE’den %20 daha hızlı hale getirdiğini söylüyor.

Series 8, SE’de olmayan U1 çipine de sahiptir. Bu çip, Find My uygulamasında konum izlemeyi kullanmanıza olanak tanır.

Sağlık özellikleri

SE’de kalp atış hızı ve düşme algılama özelliği bulunurken, Series 8 kandaki oksijen seviyelerini ölçebilir ve kalp ritimlerini izlemek için bir EKG uygulamasına sahiptir.

Series 8, retrospektif yumurtlama tahminleriyle adet döngüsü takibini sağlayan yeni bir sıcaklık sensörüne sahiptir.

Yeni SE’deki kalp atış hızı bildirimleri, kullanıcıları Apple’ın hayat kurtarmaya yardımcı olduğunu söylediği alışılmadık derecede yüksek veya düşük kalp atış hızları veya düzensiz ritimler konusunda uyarabilir.

Series 8’de kullanıcılara önemli bilgiler sağlayabilecek bir gelişme var. Artık, en yaygın düzensiz kalp atışı türü olan atriyal fibrilasyonu olan kişilerin teşhisine yardımcı olacak AFib izleme özelliğine sahiptir.

Uyku söz konusu olduğunda her iki saat de kapsamlı uyku takibi sağlıyor. Ancak SE’nin ağırlığı daha hafif olduğu için uyku takibi için kullanımı daha rahat.

Çarpışma algılama özelliği

Series 8 daha iyi pil ömrüne sahiptir. Apple, 45 dakikada %0’dan %80’e ve yaklaşık 75 dakikada %100’e kadar şarj olabileceğini söylüyor. düşük güç modundayken ise 36 saate kadar dayanır. Her iki saatin de 18 saate kadar “tüm gün” pil ömrü vardır.

Hangisini satın almalısınız?

Hiç akıllı saatiniz olmadıysa ve yalnızca bildirimler ve etkinlik izleme gibi temel işlevleri istiyorsanız, SE sizin için mükemmel. Sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa ve işler ters gittiğinde erken uyarı almak istiyorsanız, Series 8 size biraz daha fazla gönül rahatlığı sağlayabilir.

SE ayrıca bir akıllı telefon için çok küçük olan bir çocuğa satın almak için mükemmeldir. Belki sosyal medya kullanmasını istemiyorsunuz, ancak SE onların konumlarını takip etmenize ve acil bir durumda onlarla iletişim kurmanıza izin verebilir.

Halihazırda son model bir Apple Watch’ınız varsa, yükseltmenizi önermiyoruz. Sıcaklık sensörü gibi yeni sağlık izleme özellikleri, özellikle yumurtlama takibi geriye dönük olduğundan, fiyatı haklı çıkarmak için yeterince değerli hissetmiyor.

Series 8’daki değerli yeniliklerin çoğu, iPhone 8 veya daha yenisiyle eşleştirilmiş bir Apple Watch Series 4’ünüz olduğu sürece indirebileceğiniz Watch OS 9 yazılımında mevcut.

Öte yandan Apple Watch SE oldukça büyük bir yenileme aldı. Apple’ın en uygun fiyatlı saati. Daha hızlı ve sorunsuz performans sağlayan yeni bir Apple S8 işlemci dahil olmak üzere yeni yükseltmelere sahip. Düşük güç modu, uyku izleme, kilitlenme algılama ve SE’yi iPhone kullanmayan bir aile üyesi için ayarlayabilirsiniz.