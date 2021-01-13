Helallik istemek ve almak için geliştirilen HelalApp uygulaması çıktı

Türkiye’nin hatta belki de dünyanın ilk helallik alma uygulaması “Hakkını Helal Et – HelalApp” bugün itibarıyla uygulama mağazalarında yayınlandı. Yanlış okumadınız, bu uygulamanın tek görevi insanların birbirlerinden helallik istemelerini ve almalarını sağlamak. HelalApp uygulamasının, helallik isteme/alma dışında başka hiçbir işlevi bulunmuyor.

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Facebook, Instagram, WhatsApp gibi popüler sosyal ağlara ve mesajlaşma yazılımlarına Türkiye’den zaman zaman küçük/büyük rakipler çıktığını görüyoruz. Örneğin Eylül 2020’de duyurulan Yaay, Türk Telekom çatısı altında faaliyet gösteren bir sosyal medya platformu olarak hayata geçmişti. Bunun dışında Turkcell tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması BiP’i zaten söylemeye bile gerek yok.

Fakat bu hafta, bugüne kadar eşine benzerine pek rastlamadığımız bir platform ortaya çıktı. Türkiye’de hatta büyük ihtimalle dünyada ilk kez, helallik almak maksadıyla tasarlanan bir mobil uygulama geliştirildi. HelalApp ismiyle duyurulan mobil uygulama ne Facebook, ne Instagram, hiçbirisine benzemiyor. Uygulamanın tek görevi var, o da insanların birbirlerinden helallik istemelerini sağlamak.

HelalApp uygulamasının arayüzü böyle görünüyor





“Türkiye’nin ilk helallik alan mobil uygulaması” mottosuyla duyurulan Hakkını Helal Et- HelalApp isimli mobil uygulama, insanların birbirlerinden helallik alıp/vermelerini sağlıyor. Şu an itibarıyla Twitter’da düşüncelerini paylaşan birçok kullanıcı gibi, ilk başlarda ben de bunun şaka amaçlı bir şey olduğunu düşünmüştüm. Fakat görünüşe bakılırsa işin içinde şaka falan yok. HelalApp, sırf insanlar birbirlerinden helallik istesinler veya birbirlerine haklarını helal etsinler diye tasarlanmış.

Hakkını Helal Et – HelalApp uygulaması Android ve iOS üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı Google Play Store veya App Store linklerinden birine tıklayarak hemen şimdi yükleyebilir, arkadaşlarınızdan helallik isteyebilirsiniz. HelalApp’i kullanarak birinden helallik istediğiniz zaman, isteğiniz o kişiye SMS olarak gidiyor. Yani karşıdaki kişinin de uygulamayı kullanması zorunlu değil. Akabinde de karşıdaki kişi size hakkını helal ediyor veya etmiyor.

Bu arada istediğiniz helallikleri uygulama içerisindeki “Akış” bölümünde herkese açık olarak da paylaşabiliyorsunuz. Aynı şekilde başkalarının da paylaştığı helallik isteklerini görebiliyor, eğer istek size gelmişse direkt olarak herhangi bir tepki verebiliyorsunuz. Helallik istediğiniz kişi size hakkını helal etmezse de yapacak bir şey yok, bundan HelalApp uygulaması sorumlu değil.