Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları (The Escapists 2 de var)

Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet: Premier Edition adlı üç adet macera türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz. Geçtiğimiz haftalarda The Escapists 2’nin dağıtımı konusunda problem yaşayan firma sonunda yapımı ücretsiz olarak sağlıyor.

GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.

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Killing Floor 2

KILLING FLOOR 2’de oyuncular, Horzine Corporation’ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik eşli oyun modu ve 12 kişilik vs modu ile katliamlarla dolu bir macera sizleri bekliyor.

The Escapists 2

Dünyanın en zorlu hapishanelerinden kaçmak için her şeyi riske et. Şimdiye kadarki en büyük hapishaneleri keşfet! Hapishane kurallarına uyman, yoklamaya katılman, hapishane işleri yapman, sıkı rutinleri uygulaman ve bu sırada özgürlüğe ulaşma planını geliştirmen gerekiyor!

Lifeless Planet: Premier Edition

Bir astronot uzak bir gezegende yaşam ararken terk edilmiş bir Rus kasabası keşfeder. Karşılaştığı gizemli bir genç kadın onu tuhaf, ölümcül ve doğaüstü bir hadiseden kurtarana kadar görevinin bir aldatmaca olduğundan şüphelenir ve gerçekliği sorgular.

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Nasıl elde edilir?

Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Killing Floor 2, buradan The Escapists 2 ve son olarak buradan Lifeless Planet: Premier Edition için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.

Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!

Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın

Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın



Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 16 Temmuz 18:00.