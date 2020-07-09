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Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları (The Escapists 2 de var)
Son aylarda dünya çapında ses getiren oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Games’in yeni hediyeleri belli oldu. Bu hafta Killing Floor 2, The Escapists 2 ve Lifeless Planet: Premier Edition adlı üç adet macera türü yapıma kalıcı olarak sahip olabileceğiz. Geçtiğimiz haftalarda The Escapists 2’nin dağıtımı konusunda problem yaşayan firma sonunda yapımı ücretsiz olarak sağlıyor.
GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Killing Floor 2
KILLING FLOOR 2’de oyuncular, Horzine Corporation’ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik eşli oyun modu ve 12 kişilik vs modu ile katliamlarla dolu bir macera sizleri bekliyor.
The Escapists 2
Dünyanın en zorlu hapishanelerinden kaçmak için her şeyi riske et. Şimdiye kadarki en büyük hapishaneleri keşfet! Hapishane kurallarına uyman, yoklamaya katılman, hapishane işleri yapman, sıkı rutinleri uygulaman ve bu sırada özgürlüğe ulaşma planını geliştirmen gerekiyor!
Lifeless Planet: Premier Edition
Bir astronot uzak bir gezegende yaşam ararken terk edilmiş bir Rus kasabası keşfeder. Karşılaştığı gizemli bir genç kadın onu tuhaf, ölümcül ve doğaüstü bir hadiseden kurtarana kadar görevinin bir aldatmaca olduğundan şüphelenir ve gerçekliği sorgular.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Killing Floor 2, buradan The Escapists 2 ve son olarak buradan Lifeless Planet: Premier Edition için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 16 Temmuz 18:00.
Genel
Alonso, F1’e geri dönüyor! Hem de Renault’la birlikte!
Renault ile iki kez F1 dünya şampiyonluğu yakalayan Fernando Alonso, F1’e geri dönüyor. Alonso’nun geri dönüşü, Renault tarafından doğrulandı.
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We are back. #f1 pic.twitter.com/oK6bfbG5WB
— Fernando Alonso (@alo_oficial) July 8, 2020
Dünya şampiyonluklarını 2005 ve 2006 yıllarında kazanan Alonso, Esteban Ocon ile birlikte Daniel Ricciardo‘nun yerini alacak.
Fernando Alonso 2018 yılında Formula 1’den ayrılmıştı. O zamandan beri Toyota‘ya pilotluk yapıyordu. 2019 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası‘nı ve 2019‘daki 24 saatlik Le’Mans‘ı kazandı. Alonso ayrıca Dakar Rallisi‘nde Toyota ile yarıştı ve Indy 500‘de de boy göstermişti.
“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]" – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI
— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020
Alonso, “Renault benim ailem. Onlarla olan, F1’deki iki dünya şampiyonluğumu en sevdiğim anılarım olarak hatırlarım. Şimdi ise tekrar birlikteyiz. Bu büyük bir gurur kaynağı ve muazzam bir duygu. Kariyerime başlama şansımı veren takım, şimdi bana en üst seviyeden F1’e geri dönme imkanı sunuyor. Renault, eskiden yaptığımız gibi podyumlara dönmek istiyor. Tıpkı benim gibi.” şeklinde açıklamada bulundu.
Bu gelişme hakkında Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, “Alonso’nun takımımıza geri dönüşü Renault Grubu’nun F1’e bağlılığını sürdürme ve zirveye geri dönme planımızın bir parçası. Onun ekibimizdeki varlığı, hem spor adına hem de markamız için oldukça müthiş bir durum. Esteban ve Alonso ile birlikte Renault F1 takımı, 2022 sezonuna en iyi şekilde hazırlanmak için mücadeleye başladı.” dedi.
Genel
Tesla, 5. seviye otonom sürüşe “neredeyse” hazır!
Şangay‘da her sene düzenlenen, Dünya Yapay Zeka İstihbarat Konferansı (WAIC) esnasında Elon Musk, Tesla‘nın otonom sürüşte 5. seviyeye neredeyse hazır olduğunu söyledi.
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Bu, şu anda satışta olan Model S/3/X/Y’lerin sürücüden tamamen bağımsız şekilde kendini sürebileceği anlamında geliyor. Musk, ” Seviye 5 veya tamamen bağımsız sürüşlerin olacağına inanıyorum ve bu beklediğimizden çok daha çabuk gerçekleşecek. Bu sene içerisinde Seviye 5 otonom sürüş çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.
Ayrıca Amerikalı üreticinin, otomobillerde daha gelişmiş bilgisayar sistemleri kullanabilmek için yeni ısıtma ve soğutma sistemleri üzerinde de çalıştığı söyleniyor.
Musk her ne kadar güvense de sektörde büyük bir kesim, otonom arabalara bu denli güvenmenin şimdilik doğru olmadığını düşünüyor. Çoğu ülkenin yollarındaki kalitenin yeterince iyi olmayışı, bu güvensizliğin en büyük sebeplerinden biri. Çukurlar, şeritleri belirgin olmayan yollar gibi etmenler, otonom sürüşün güvenilirliğini azaltıyor.
Kaynak: Autonews Europe
Genel
Yeni 2021 Toyota Corolla Cross tanıtıldı!
Toyota, günümüz müşterilerinin ilgi odağı SUV ve crossover modellerine bir seçenek daha ekledi. Karşınızda Toyota Corolla Cross! Bu modelle RAV4‘ü büyük bulan, C-HR‘ı da ufak bulanlara bir çözüm üretilmek istenmiş.
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Toyota Corolla Cross, Tayland’da tanıtıldı. Fakat bu cümleden sonra kafalarda oluşacak malum soruya da şimdiden cevap verelim: Aracın, global pazarda satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek olduğu söyleniyor.
Dış tasarıma baktığımızda adında her ne kadar Corolla olsa da minik bir RAV4‘e daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Öndeki belirgin siyah ızgara, keskin tasarımlı farlar ve siyah tavan rayları dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
İç tasarımda ise dışarıdaki kadar özgünlük yer almıyor. Kabin, son nesil Corolla hatchback modelinin neredeyse aynısı diyebiliriz. Dijital gösterge paneli ve orta konsoldaki büyük ekran, kabindeki baskın karakterler arasında yer alıyor.
Corolla Cross 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm dingil mesafesine sahip. Aracın önünde MacPherson tipi, arkasında ise torsiyon-kiriş süspansiyonlar tercih edilmiş. 17 inç (215/60) ve 18 inç (225/50) jant seçenekleri de Corolla Cross’ta yer alıyor.
Tayland‘da satılacak modellerde hem benzinli hem hibrit üniteler yer alacak. Benzinli ünite 1.8 litre hacminde, 140 beygir güç ve 175 Nm tork değerleri barındırıyor. Hibrit ünite ise 98 beygir güç ve 142 Nm torka sahip benzinli motor ile 72 beygir güç ve 163 Nm tork değerine sahip elektrikli motordan oluşuyor.
Haberin başında dediğimiz gibi bu motor seçenekleri, Corolla Cross modeli Tayland için tanıtıldı. Global pazar için de mi bu seçenekler olacak henüz bilinmiyor.
Kaynak: Carscoops