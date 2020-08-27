Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-10
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara hediye eden Epic Games Store’un bu hafta sağladığı yapımlar belli oldu. Haftanın ücretsizler köşesinde, HITMAN ve Shadowrun Collection adlı iki yapım yer alıyor.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
HITMAN
Bu mükemmel oyun alanında Agent 47 olarak eğlenirken deneyim kazan ve usta bir suikastçı ol! Dünyanın dört yanındaki egzotik mekanlarda, katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldır.
Shadowrun Collection
Seattle’ın karanlığından sağ salim çıkabilmek için dikkatli davranmalı, diğer koşucularla yardımlaşmalı, teknolojinin ve büyü güçlerinde ustalaşmalısın. Ayrıca bu paketin içerisinde üç adet farklı temel oyunun bulunduğunu da unutma!
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan HITMAN ve buradan Shadowrun Collection için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunları kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 03 Eylül 18:00.
Haber
Realme, Avrupa birimine sürpriz bir transfer yaptı!
Teknoloji dünyasının genç markalarından Realme, kısa süre içerisinde önemli bir üretici haline geldi. Marka önümüzdeki dönemde rotasını Avrupa pazarına çevirirken, bu hedef doğrultusunda sürpriz bir yönetici ataması gerçekleşti!
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Madhav Sheth, Realme Avrupa operasyonlarının başına geçti!
Realme başkan yardımcısı ve Hindistan yöneticisi Madhav Sheth, bugün Twitter hesabından yaptığı duyuru ile markanın yeni Avrupa CEO’su olduğunu açıkladı. Bugünden itibaren göreve başlayan Sheth; İspanya, Fransa, Almanya, Polonya ve Çekya başta olmak üzere Avrupa bölgesinin bir numaralı yöneticisi olacak. Aynı zamanda markanın kurucuları arasında yer alan Hint isim, Realme’deki mevcut görevlerini de yürütmeyi sürdürecek.
Oppo eski başkan yardımcısı Sky Li ortaklığı ile Realme’yi kuran Madhav Sheth, markayı kısa süre içerisinde başarılı seviyelere getirmeyi başardı. Özellikle Hindistan pazarında popüler bir kullanıcı kitlesi oluşturan Realme, pandemiye rağmen 2020’nin ilk yarısında 15 milyon yeni kullanıcı kazandığını açıklamıştı. Markanın gelecek hedefi ise Avrupa pazarında ilk 5 üretici arasında yer almak şeklinde ifade ediliyor.
Öte yandan Realme, önümüzdeki günlerde fiyat/performans grubunda yer alacak yeni akıllı telefon serisi X7’yi duyurmaya hazırlanıyor. 1 Eylül’de resmi olarak tanıtılması beklenen telefonların en büyük özelliği ise 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran olacak. Son olarak markanın eş zamanlı olarak yapmayı planladığı bir akıllı saat duyurusu hazırlığında olduğunu da belirtelim.
Oyun
Left 4 Dead 2, uzun bir aradan sonra sahalara geri dönüyor!
Left 4 Dead 2, piyasaya sürülmesinden bu yana uzun süredir en ufak bir güncelleme almamıştı. Bugün ise geliştirici firma Valve, 11 yıl aradan sonra Left 4 Dead 2′ye güncelleme vereceğini açıkladı.
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Left 4 Dead 2, 11 yıl sonra güncelleme alıyor
Bir zamanların en popüler oyunlarından Left 4 Dead, Valve tarafından 2008 yılında piyasaya sürülmüş; sürülmesinin ardından o kadar sevilmişti ki, Valve aradan 1 yıl sonra oyunun devamı niteliğinde olan Left 4 Dead 2′yi oyun severler ile buluşturmuştu. Ancak bu süreden beri Left 4 Dead 2’ye hiç güncelleme gelmiyor. Bugün Valve tarafından yapılan bir duyuru ise, uzun süren bu sessizliğin bozulacağını gösteriyor.
Valve, resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Left 4 Dead 2 için The Last Stand (Son Direniş) kod adlı yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Ayrıca şirketin açıklamasına göre bu güncelleme, tamamıyla topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuş. Yalnız Valve, bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağını veya güncellemeyle birlikte Left 4 Dead 2′de neler değişeceği / değişmeyeceği gibi detayları açıklamadı. Şimdilik yalnızca küçük bir tanıtım fragmanıyla bildiğimiz The Last Stand güncellemesinin, bu yıl bitmeden kullanıma sunulacağı düşünülüyor.
L4D2 – The Last Stand güncellemesinin tanıtım videosu
The Last Stand (Son Direniş) güncellemesinin tanıtım videosu, oyunun klasikleşmiş korku – gerilim havasından ödün vermemek suretiyle adeta anıları canlandırır nitelikte hazırlanmış. Ancak fragman, güncellemeyle alakalı bilgiler vermiyor. Muhtemelen Valve, önümüzdeki günlerde daha detaylı duyuruyla güncellemeyi netleştirecek.
Akıllı TV
TCL TV’ler Bilkom işbirliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı!
TCL TV’ler, Bilkom işbirliğiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Firmanın akıllı televizyonları, internete bağlantı seçenekleri, mobil cihazlardaki uygulamaları ve işletim sistemleriyle ev içi eğlence anlayışını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
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Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi, Bilkom ile 2020 Eylül’de Türkiye’de
TCL, pazar araştırma şirketi Omdia’nın 2019 yılı verilerine göre, adet bakımından dünyanın en büyük 2. TV üreticisi konumunda yer alıyor. ABD’nin en hızlı büyüyen TV markası olan TCL, Mart ve Temmuz 2019 verilerine göre buradaki satış adetlerinde 1. sırayı aldı. Avrupa’da da büyümesini sürdüren marka, GfK verilerine göre Fransa’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde pazar payı bakımından 3. oldu.
İşbirliği hakkında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “2 yılı aşkın süredir mobil ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde ürünlerini Türkiye’deki tüketicilere sunduğumuz TCL, zengin TV ürün gamı ile her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Türkiye’nin dijital yaşam koçu’ olarak, TCL TV’nin yüksek teknoloji sunan ürünlerini, erişilebilir fiyatlarla ve yerli üretim farkıyla Eylül ayında tüketicilerle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.” dedi.
TCL Industries Holdings ve TCL Electronics CEO’su Kevin Wang, “Bilkom ile yapmış olduğumuz işbirliği, tüketiciye daha yenilikçi değerler sunacaktır. TCL olarak globalde gerçekleştirdiğimiz başarılarından gurur duyuyor ve yapmış olduğumuz bu işbirliği ile önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de başarılarımızı büyüteceğimize inanıyoruz.” dedi.
Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulacak olan TCL TV’ler, Android işletim sistemine sahip. AI-IN teknolojisi ile yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getiriyor. QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşabiliyorlar. TCL TV’ler; canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor.