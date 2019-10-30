SabancıDx Dijital Kampüs açıldı!

SabancıDx Dijital Kampüs, resmen açıldı. Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx’in, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs’ün açılışı gerçekleştirildi.

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İleri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan merkezde; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesiyle iş yapış şekillerini yeniden tanımladıklarını belirtti. Ayrıca mevcut işlerini daha da geliştirerek yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart olduğunu söyledi.

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da İstanbul’un en kıymetli yerlerinden birinde, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs’ü hayata geçirdiklerini belirtti. Merkezin çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donatılan örnek niteliğe sahip olduğunu söyledi.

Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı.