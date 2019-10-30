Genel
SabancıDx Dijital Kampüs açıldı!
SabancıDx Dijital Kampüs, resmen açıldı. Sabancı Holding’in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx’in, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezi SabancıDx Dijital Kampüs’ün açılışı gerçekleştirildi.
İlginizi çekebilir: Yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi açıklandı!
İleri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan merkezde; büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, robotik işgücü, yapay zeka ve blok zinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, açılışta yaptığı konuşmada, “Yeni Neslin Sabancı’sı” felsefesiyle iş yapış şekillerini yeniden tanımladıklarını belirtti. Ayrıca mevcut işlerini daha da geliştirerek yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart olduğunu söyledi.
SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da İstanbul’un en kıymetli yerlerinden birinde, Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs’ü hayata geçirdiklerini belirtti. Merkezin çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donatılan örnek niteliğe sahip olduğunu söyledi.
Aydın, 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca yeni nesil teknolojilerle geliştirdikleri ürünler sayesinde hedeflerini uluslararası pazarlara taşıdıklarını ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemlerine koyduklarını vurguladı.
Genel
Apple, App Store’da Türkiye için özel bölüm hazırladı
ABD merkezli teknoloji devi Apple, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında App Store için Türkiye’ye özel bir “Yeni ve yerli” bölümü hazırladı.
Sayısız uygulamaya ev sahipliği yapan App Store’da daha iyi bir deneyim sunmak adına sürekli güncelleniyor ve yeni özelliklere kavuşuyor. Mağazada her milletten uygulama geliştiricinin ürünlerine rastlamak mümkün.
İlginizi çekebilir: iPhone SE 2 mart ayında tanıtılabilir!
Apple, App Store da bu konuda Türk uygulama geliştiricilere destek olmak için özel bir bölümü yayına aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “Yeni ve yerli TR” isimli yazı dizisi okuyucularla paylaşıldı. Şu anda ön izleme aşamasında olan ve 29 Ekim’de yayınlanacak olan seride çeşitli uygulamalara yer veriliyor.
Burada yerel geliştiriciler tarafından hazırlanan uygulamalara ulaşmak mümkün olacak. Teknoloji devi Apple, bu kararı almasında Türkiye’deki kullanıcıların App Store’a yoğun ilgi göstermesinin etkisi olduğu belirtiliyor.
Apple tarafından yerli kategorisi ile ilgili yapılan duyuruda “Türkiye’deki uygulama geliştirme sahnesi her daim gelişiyor ve büyüyor. Bu harekete yön veren yetenekleri, yaratıcılığı ve girişimci ruhu kutlamaksa, bize gurur veriyor! Her ay düzenli olarak yayınlayacağımız bu yazı dizisinde en iyi yerli oyun ve uygulamaların yanı sıra dikkatimizi çeken güncellemeleri öne çıkartacak, sadece bize değil dünyaya ilham veren başarı hikayelerini seninle paylaşacağız.” ifadelerine yer verildi.
Uygulama dokuz farklı dilde kullanıma sunulacak. Yani sadece Türkiye’deki kullanıcılara özel bir uygulama değil. Apple’ın Türkiye için hazırlamış olduğu özel alana buradaki bağlantı üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
Genel
Pixel 4, nasıl bir batarya performansı sergiliyor?
Pixel 4, geçen hafta tanıtılan Google etkinliği sonrasında satışa çıktı. Fakat, halan cihazın batarya performansıyla ilgili kafa karıştırıcı bazı durumlar oluşmuştu.
İlginizi çekebilir: Google Pixel 4, 11W kablosuz şarj destekleyecek!
Pixel 4 ailesi, muhteşem kamera dizaynı, ekranı ve yaşattığı yazılım deneyimiyle kullanıcılardan olumlu dönüşler alınmaya başlanmıştı. Günlük kullanımda, cihazı faal olarak ne kadar süre kullanabileceğiniz ise kesinlik yaratan bir bilgi değildi maalesef ki. Bunu öğrenmek için cihazı edinip, bir süre kullanmanız gerekiyor.
Google, yeni bayrak gemisi cihazında, 2.800mAh kapasiteye sahip vasat bir çözüm kullanıcıları sunuyor. Yani, bazı Pixel severleri hayal kırıklığına uğratacak bir batarya performansı sunmasını bekliyoruz. AndroidCentral forumunda, telefonu satın alan bazı kullanıcılar yorumlarını dile getirmeye başladılar.
Cihazla ilgili görüşleri kısaca açıklamak gerekirse kullanıcılar kullandıkları telefondan oldukça memnuniyet duyuyorlar. Birkaç tanesini, sizler için derledik. Aşağıdan okuyarak, bilgi sağlayabilirsiniz:
Dün gece telefonumu şarja taktım. Normal günlük rutinimi uygulamaya başladım ve çalışmaya devam ediyorum. Hala pil seviyesini %100 olarak duruyor. Google Pixel XL cihazım olsa çoktan %80’e düşerdi.
Bir diğeri ise şu şekilde devam ediyor:
Batarya ömrüm güzel, Sabah 9:00’da şarjdan çektim ve 7 saat sonra cihazın pil durumunu %67 olarak gördüm. Günlük kullanımda, bu cihazla ilgili herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Pixel 4XL cihazını kullanıyorum.
Genel olarak kullanıcılar cihazlarının genel performansından oldukça mutlular. Tabiki Lityum Polimer piller verimlilikleri doğrultusunda zamanla performans kaybı yaşatabiliyorlar. Umarım, böyle bir durum Google’ın yeni cihaz ailesinin de başına gelmez.
Genel
Türkiye siber saldırı altında!
Türkiye siber saldırı altında. Başta Garanti Bankası olmak üzere bazı Türkiye merkezli sitelere siber saldırı yapıldı. Bu yüzden bazı Türk siteler halen sorun yaşıyor.
Türkiye son yılların en etkili siber saldırısına uğruyor. Bugün saat 14.30’da Türk Telekom’un yurtdışı çıkışına yönelik başlayan saldırı akşam saatlerinde Garanti’ye yöneldi. Bankanın internet sitesi, pos makinaları ve ATM’leri devre dışı kaldı. Bankaya yapılan saldırı tüm Türkiye’nin internet trafiğini olumsuz etkiliyor.
İlginizi çekebilir: OmniVision tarafından kum tanesi büyüklüğünde kamera geliştirildi
Türkiye siber saldırı altında!
27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda başta Garanti Bankası olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı.
Garanti bankası tarafından Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım da şu şekilde; “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz.”
Öğleden sonraki saatlerde başlayan Türkiye siber saldırı girişimi devam ediyor. Sorun yaşanılan diğer web sitelerinde de kısmi erişim kaybı yaşatan bu durumun ne zaman giderileceği ise henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da konunun uzmanları saldırıların DDoS türünde olduğunu ve yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtiyor. Bir iddiaya göre bu saldırıların siyasi bir yönü de bulunuyor.