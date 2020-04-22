Günışığı Çocukları’ndan 23 Nisan’a dijital kutlama!

Teknoloji STK’ları Dijital Gündem ile bilişim sektörünün nabzını tutacak bir video konferans ve yayıncılık platformu olarak faaliyetlerine başladı. Dijital Gündem, “Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom” konulu ilk video konferans etkinliğini, 22 Nisan saat 11:30’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Moderatörlüğünü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa Savaş’ın üstlendiği etkinliğin konuşmacıları arasında; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da yer alıyor. Etkinliğin diğer konuşmacıları ise şu şekilde sıralanıyor:

– Rahmi Aktepe, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı

– Halil Nadir Teberci, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı

– K. Erman Karaca, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı

– Mustafa Kemal Turnacı, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı

– Erhun Baş, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Genel Sekreteri

– Gönül Kamanlı, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı

– Hayrettin Özaydın, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı

Etkinlik ayrıca, sektördeki pek çok firma tarafından da sponsorluklarla destekleniyor. Etkinliğin sponsorları arasında; Türk Telekom, Türksat, Karel, Maramiro, ICT Media ve MSI Dergisi bulunuyor.

Sektörün Hafızası Olacak

Dijital Gündem, her etkinliğin ardından yayınlanacak detaylı içerikler ile de sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Etkinliğe katılma imkânı bulamayan takipçiler, etkinliklerin tamamlanmasını müteakip, video konferansın görüntülerine, Dijital Gündem’in Youtube hesabı üzerinden de ulaşabilecekler. Etkinliğin sonuç raporu ise Dijital Gündem’in internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca katılımcılar, etkinlik öncesinde ve etkinlik boyunca konuşulan konularla ilgili sorular iletebilecekler. Bu sorular sınıflandırılarak etkinlik sonrasında konuşmacılara yönlendirilecek, yanıtları da dijitalgundem.net sitesinden yayınlanacak.

Teknoloji STK’larıyla her hafta yeni bir etkinlik!

Teknoloji STK’ları. Dijital Gündem ile her hafta yeni bir video konferans ile takipçilerinin karşısına çıkıyor olacak. Bu etkinliklerde, bilişimden savunma sanayisine, siber güvenlikten teknolojiye pek çok farklı konu; kamunun önemli isimleri, sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ve alanında uzman konuşmacılar tarafından masaya yatırılacak. Detaylı bilgilerine, dijitalgundem.net internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan etkinlikler için alt yapıyı ise telekomünikasyon alanında 30 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan Karel sağlayacak. Katılımların ücretsiz olduğu etkinlikler, Dijital Gündem’in internet sitesi üzerinden kayıt yapıldıktan sonra Karel Video Konferans programı, telefon ya da bilgisayarlara indirilerek takip edilebilecek.