Basın Bülteni
Günışığı Çocukları’ndan 23 Nisan’a dijital kutlama!
Türk Telekom, az gören çocuklar için hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını resim ve videolar ile kutladı. Çocuklar tarafından üretilen içerikler www.1asirlikbayram.com sitesinde yayınlandı.
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Telekomünikasyon şirketi, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda; Engelsiz Yaşam Derneği iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’ndaki çocuklarla, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında; Günışığı projesinde yer alan çocuklar tarafından ‘Bir asırlık bayram’ temasıyla çizilen resimler, www.1asirlikbayram.com sitesinde sergilendi. Diğer yandan çocuklar İstiklâl Marşı’nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projemiz Günışığı ile koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde eğitimleri uzaktan destekliyoruz. Online aktiviteler düzenleyerek onların yanında olmayı sürdürüyoruz.
Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Meclisimiz’in 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar.
Akıllı TV
Philips Türkiye, 23 Nisan’ın 100. yılını resim sergisiyle kutluyor!
Philips Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılını “Sağlığım için Temizlik Önemli” temalı online resim sergisi ile taçlandırdı.
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Firma, bu sene 100. yılını kutladığımız 23 Nisan’ın sevincini Philips Türkiye çocukları ile birlikte yaşıyor.
Her yıl firmanın çalışanlarının çocuklarının katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özelinde resim sergisi gerçekleştiriyor. Bu yıl “Sağlığım için Temizlik Önemli” temasıyla gerçekleşiyor. Philips Türkiye, belirlediği tema ile temizlik ve hijyenin sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve çocuklarda bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında şirket ekibi çocuklarının yaptığı birbirinden yaratıcı resimleri içeren online sergiyi, firma kurumsal sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz.
Basın Bülteni
Teknoloji STK’ları Salgınla Mücadeleyi Konuşuyor!
Teknoloji STK’ları Dijital Gündem ile bilişim sektörünün nabzını tutacak bir video konferans ve yayıncılık platformu olarak faaliyetlerine başladı. Dijital Gündem, “Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom” konulu ilk video konferans etkinliğini, 22 Nisan saat 11:30’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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Moderatörlüğünü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa Savaş’ın üstlendiği etkinliğin konuşmacıları arasında; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da yer alıyor. Etkinliğin diğer konuşmacıları ise şu şekilde sıralanıyor:
– Rahmi Aktepe, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı
– Halil Nadir Teberci, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı
– K. Erman Karaca, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı
– Mustafa Kemal Turnacı, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı
– Erhun Baş, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Genel Sekreteri
– Gönül Kamanlı, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı
– Hayrettin Özaydın, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı
Etkinlik ayrıca, sektördeki pek çok firma tarafından da sponsorluklarla destekleniyor. Etkinliğin sponsorları arasında; Türk Telekom, Türksat, Karel, Maramiro, ICT Media ve MSI Dergisi bulunuyor.
Sektörün Hafızası Olacak
Dijital Gündem, her etkinliğin ardından yayınlanacak detaylı içerikler ile de sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Etkinliğe katılma imkânı bulamayan takipçiler, etkinliklerin tamamlanmasını müteakip, video konferansın görüntülerine, Dijital Gündem’in Youtube hesabı üzerinden de ulaşabilecekler. Etkinliğin sonuç raporu ise Dijital Gündem’in internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Ayrıca katılımcılar, etkinlik öncesinde ve etkinlik boyunca konuşulan konularla ilgili sorular iletebilecekler. Bu sorular sınıflandırılarak etkinlik sonrasında konuşmacılara yönlendirilecek, yanıtları da dijitalgundem.net sitesinden yayınlanacak.
Teknoloji STK’larıyla her hafta yeni bir etkinlik!
Teknoloji STK’ları. Dijital Gündem ile her hafta yeni bir video konferans ile takipçilerinin karşısına çıkıyor olacak. Bu etkinliklerde, bilişimden savunma sanayisine, siber güvenlikten teknolojiye pek çok farklı konu; kamunun önemli isimleri, sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticileri ve alanında uzman konuşmacılar tarafından masaya yatırılacak. Detaylı bilgilerine, dijitalgundem.net internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek olan etkinlikler için alt yapıyı ise telekomünikasyon alanında 30 yılın üzerinde tecrübeye sahip olan Karel sağlayacak. Katılımların ücretsiz olduğu etkinlikler, Dijital Gündem’in internet sitesi üzerinden kayıt yapıldıktan sonra Karel Video Konferans programı, telefon ya da bilgisayarlara indirilerek takip edilebilecek.
Basın Bülteni
Razer, Koronavirüs’le mücadelede 50 milyon dolarlık yardım hazırladı!
Razer, iş ortaklarını güçlendirmek ve COVID-19’un getirdiği olumsuz etkilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olacak. Firma süreçte, Razer Gold, Razer Fintech ve zVentures’tan yararlanacak.
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Şirket, bugün Coronavirus Hastalığı 2019’un (COVID-19) getirdiği ekonomik gerilemeye karşı hem mevcut hem de gelecekteki iş ortaklarını desteklemeye söz veriyor.
Firma, ekosistemdeki üç ana destek kolu olan Razer Gold, Fintech ve zVentures aracılığıyla 2020’de 50 milyon dolara kadar çıkacak bir fon hazırlamaya başladı. Fon; mali katkılar, nakit akışı desteği ve yatırımlar olma üzere üç sütuna bölünecek.
Bu girişim aynı zamanda işletmelere dünya çapında 80 milyondan fazla kayıtlı kullanıcılı Razer’ın donanım, yazılım ve hizmet ekosistemine erişim sağlayarak ittifak ve ortaklıklar yoluyla olumlu iş etkisi yaratacaktır.
Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “COVID-19’un küresel ekonomi üzerinde giderek artan birçok etkisi var ve bu yaşamın her kesiminden herkesi etkiliyor” diyor. “Bizim üzerimize düşeni yapmanın en iyi yolunun ekosistemimizden başlayarak iş ortaklarımıza destek olmak.”