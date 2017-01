Güney Kore’de World of Warcraft Temalı Yemek Programı Başlıyor

MMORPG oyunlarının efsanelerinden biri olan World of Warcraft 2010 yılında 12 milyon kullanıcı ile tarihin en kalabalık MMORPG oyunu olmuştu.

Blizzard 12 yıllık oyunu World of Warcraft’ı hala daha çeşitli genişleme paketleri ve etkinliklerle destekliyor. Oyuna gelen son genişleme paketi Legion ile beraber Blizzard bu sene Almanya’da düzenlenen Gamescome’da bir cafe açtı ve burada WoW temalı yemekler ve kokteyller yaptı.

Bu lezzetleri tatma şansına erişememiş oyuncuların ise üzülmesine gerek yok. Güney Kore televizyonlarının usta şefi Choi Hyun-seok’un sunacağı WoW temalı bir yemek programı başlayacak. Wow! Recipe? The Meal Is Ready isimli yemek programı bugün Türkiye saati ile 17:00’da başlayacak. Choi ünlü bir WoW oyuncusu. Programda Hell Hound Sweet and Sour Fish ve Murlok Soup gibi yemekler yapacak. Bu esnada programa gelen konuklar da oyunla ilgili anılarını anlatacak.