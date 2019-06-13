Güney Kore 1 milyon 5G abonesine ulaştı

Güney Kore, 5G‘nin yaygınlaşmasının ve ilerlemesinin oldukça iyi gittiğini açıkladı. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı‘na göre, 10 Haziran‘dan bu yana yeni nesil ağa 1 milyon abone olduğu belirtildi. Bu sayıya sadece 69 günde ulaşıldı, bu rakamın ülkeye 2011 yılında 1 milyon 4G kullanıcısına ulaşmasına nazaran daha kısa bir süre olarak kaydedildi.

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Güney Kore, ticari 5G ağları 3 Nisan’da başlatıldı ve mevcut abone sayısının üzerine her gün ortalama 17.000 yeni abone geldiği söylendi.

SK Telecom 5G aboneliklerinin % 40‘ını elinde bulundururken, Korea Telecom ve LG Uplus % 30‘luk bir paya sahiptir. SK Telecom ve KT, daha fazla müşterinin 4G’den 5G’ye yükseldiğini, LG Uplus kullanıcılarının ise geçtiğimiz ay % 21’lik bir artışla en fazla büyüme gösteren şirket oldu.

5G hızları ve sınırlı ilk kapsama alanıyla ilgili eksikliklere rağmen , Samsung Galaxy S10 5G ve LG V50 ThinQ 5G gibi 5G akıllı telefonların ilgi çekici promosyonları ile birlikte ilave baz istasyonlarının kurulumunun 5G deneyimine daha fazla tüketicinin katılmasına neden olduğu görülüyor .

Son tahminlere göre, Güney Kore’deki 3-4 milyon ek kullanıcı, yıl sonundan önce 5G tüketici tabanına katılacak. 5G akıllı telefonlara olan talep ve geliştirilmiş şebeke kapsamı, daha hızlı abone edinmenin ana itici güçleri olacak.

Dünyanın koşar adım geçmeye çabaladığı 5G teknolojisi, umuyoruz ki en kısa sürede ülkemizde de kullanıma açılır.