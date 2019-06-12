Suudi Arabistan Huawei teknolojisine açık

ABD-Çin ticaret savaşının ortasında hedef haline gelen Huawei’e çeşitli yasaklar gelmiş olsa da Çinli teknoloji devi için iyi haberler geliyor. Suudi Arabistan teknoloji bakanı, Huawei Technologies Co tarafından üretilen ürünleri kullanırken hiçbir sorun görmediğini söyledi.

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Suudi Arabistan teknoloji bakanı Abdullah al-swaha, geçtiğimiz hafta Japonya‘da düzenlenen G20 forumunda ülkesinin Huawei tarafından üretilen teknolojiyi ve ürünleri kullanmaya açık olduğunu söyledi. Abdullah al-swaha: “Dijital ekonomimizi oluşturmaya gelince, iki yol gösterici ilkemiz var. Birincisi, biz açık bir ekonomiyiz, o yüzden Doğu, Avrupa veya Batı’dan geldiğinde, her zaman ortak yanlısıyız. İkinci ilke, bu şirketler ve çözüm sağlayıcıları teknik, düzenleyici ve siber güvenlik gereksinimlerimize uyduğu sürece, onlarla çalışmaktan mutluyuz ”dedi.

Çinli şirket, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki yeni nesil 5G mobil ağının en büyük ticari dağıtımını planladığını ve pazar günü Japonya ile imzalanan bir işbirliği anlaşmasının daha fazla ilerleme kaydetmesine yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Huawei, yaşanan bu zorlu zamanlarda yeni pazarlar ve çıkar yol bulmaya çalışıyor. Şirketin üst düzey bir yönetici CES Asia teknoloji fuarında, Huawei’nin dünyanın en iyi akıllı telefon üreticisi olma planlarını beklemek zorunda kalabileceğini söyledi. Ayrıca yönetici, Huawei’in halen günde 500.000 ila 600.000 akıllı telefon sattığını iddia etti .

Bu yılın başlarında, Çin akıllı telefon pazarına hükmeden Huawei, Apple’ın en çok satılan mobil cihaz sıralamasında iki numaralı koltuğunu devraldı. Ayrıca şirket yetkilileri, Samsung’u “bu yılın sonu en erken veya en geç gelecek yıl” geçeceklerine inandığını söylemişti.