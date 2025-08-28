Son günlerde internet üzerinden yurtdışından yapılan alışverişlerde gümrüksüz alışveriş muafiyetinin tamamen kaldırılacağı iddiaları gündeme geldi. Avrupa Birliği’nin, 150 euroluk muafiyet sınırını 2028 yılına kadar sıfırlamayı tartışmaya başlaması üzerine gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Bu kapsamda, Türkiye’de de halihazırda 30 euro olan gümrüksüz alışveriş limitinin kaldırılacağı öne sürüldü. Bakanlık gümrüksüz alışveriş limiti kalkıyor iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Gümrüksüz alışveriş limiti kalkıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Gümrüksüz alışveriş limiti kalkıyor iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı kaynakları, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanladı.

Kaynaklar, “Limitlerin düşürülmesi ya da tamamen kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma bulunmuyor. Bu yönde atılmış bir adım da yok” ifadelerini kullandı. Böylece mevcut durumda, gümrüksüz alışveriş için uygulanan limitin kaldırılması gibi bir plan bulunmadığı kesinleşmiş oldu.

2025 gümrüksüz alışveriş limiti kaç euro?

Türkiye’de gümrüksüz alışveriş limiti, 6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenleme ile 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Ancak yılın son ayında yapılan ek kararlarla kargo bedelleri de hesaba katıldı ve fiili sınır 27 euroya düşürüldü. Ayrıca her sipariş için 3 euroluk sabit kargo ücreti getirildi.

Temu, AliExpress gibi yurt dışı alışveriş platformlarını ilgilendiren bu düzenlemeler, tüketicilerin küçük çaplı alışverişlerde dahi ek maliyetlerle karşılaşmasına yol açtı.

Vergi uygulamaları devam ediyor

Türkiye’ye hızlı kargo veya posta yoluyla getirilen, ticari amaç taşımayan ürünler halen vergiye tabi tutuluyor. Buna göre;

AB ülkelerinden gönderilen ürünlerde %30 gümrük vergisi ,

, Diğer ülkelerden gelenlerde ise %60 gümrük vergisi uygulanıyor.

Ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında belirli ürünlerden %20 oranında maktu vergi alınmaya devam ediyor. Dolayısıyla, limitin 27 euro seviyesinde korunmasına rağmen tüketiciler, sipariş ettikleri ürünlerin toplam maliyetinde ciddi artışlarla karşılaşabiliyor.

Peki siz yurtdışından alışverişlerde uygulanan gümrüksüz alışveriş sınırını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu limit tüketiciler için adil mi, yoksa tamamen kaldırılmalı mı?