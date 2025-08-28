Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Çin merkezli alışveriş platformu Temu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İçten’in aktardığına göre, dernek tarafından sipariş edilen Temu ayakkabıları laboratuvar testlerinden geçirildi ve ürünlerin %50’sinde kanserojen ve ağır metal tespit edildi.

Temu yasaklanacak mı? Temu’dan gelen ayakkabılarda büyük sorun!

Temu’dan gelen ayakkabıların laboratuvar testlerine göre, %50’sinde kanserojen ve ağır metal tespit edildi. Bu ürünler sürekli ayağımızda olduğu ve cildimizle temas halinde olduğu için, bu çok ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Hazırlanan analiz raporlarının, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sunulduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından, Temu’ya yönelik yaptırımların gündeme alınabileceği ve platformun Türkiye’ye yönelik kargo gönderilerinde gümrük denetimlerinin daha da sıkılaştırılacağı belirtiliyor.

“Temu’dan Gelen Ürünler TAREKS’e Uğramıyor”

İçten, gazetecilere yaptığı değerlendirmede Türkiye’de ithalat yapan firmaların ürünlerinin TAREKS denetimine tabi olduğunu ancak Temu üzerinden gelen ürünlerin doğrudan tüketiciye ulaştığını söyledi.

Bu durumun sektörde haksız rekabet yarattığını vurgulayan İçten, şu ifadeleri kullandı:

“Temu’dan gelenler teste ya da TAREKS’e uğramadan tüketiciye ulaşıyor. Eşit şartlarda yarışma derdindeyiz. 2024’te 8 milyon çift ayakkabı Temu’dan geldi. Türkiye’de yıllık 72 milyon çift ithalat olduğu düşünüldüğünde yüzde 10’dan fazlası bu platformdan geliyor.”

İçten’in açıklamalarına göre Temu, yalnızca tüketici sağlığını değil, Türk ayakkabı sektörünü de olumsuz etkiledi. Çinli e-ticaret devinin ülkede 200 orta ölçekli ayakkabı üretim firmasının kapanmasına yol açtığını belirten İçten, platformun Türkiye’ye yıllık 200 milyon dolarlık ayakkabı satışı yaptığını ifade etti.

Türkiye’de Temu’nun ayakkabılarında çıkan sorunlar ve sektör üzerindeki etkileri, önümüzdeki dönemde daha kapsamlı denetimler ve yaptırımlar ile sonuçlanabilir. Gümrüklerde uygulanacak yeni kontrollerin, tüketici sağlığını korumanın yanı sıra sektördeki haksız rekabeti de önlemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

