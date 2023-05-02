Monster markası bir de bluetooth hoparlör modelleri de bulunuyor. Bukra adını alan seride V1 ve V1 Max adında iki model yer almakta. Bu videoda Aydoğan ise Monster Bukra V1 Max modelini anlatıyor.

İlginizi çekebilir; RTX 3050Ti İLE YÜKSEK PERFORMANS! | MONSTER Abra A5 V19.3 İnceleme

Detaylı bilgi için; https://hwp.to/BukraV1Max

Not: Bu videodaki ürünler test örneği olarak Monster Notebook tarafından temin edilmiştir.

Monster Bukra V1 Max Bluetooth Hoparlör

Monster’ın Bukra ailesine mensub V1 Max IPX7 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı olarak geliyor. Özellikle bluetooth hoparlörde aranan özellik burada da mevcut. Yapısına baktığımızda 210 x 90 x 94 mm boyutlarında ve 760 gram ağılrığında olan Bukra V1 Max, Monster renkleri olan yeşil ve siyah detaylar ile dikkat çekiyor.

30 Watt değerinde RMS gücü bulunan Bukra V1 Max’ta 2 tweeter 1 subwoofer hoparlör ile 2+1 ses sistemi gibi davranıyor. 300 Hz ila 20 KHz arasında tiz frekansları ve 60 Hz ile 300 Hz arasında da bas frekansları sağlayabilen Bukra V1 Max, bas ağırlıklı müzik dinleyenlere ve bas severler için biçilmiş kaftan.

Üzerinde güç, ses, bluetooth ve kontrol düğmeleri mevcut olan Monster Bukra V1 Max, 2.500 mAh bataryasıyla beraber 7,5 saate varan müzik deneyimini sunabilecek bir yapıda. Hem bluetooth, hem SD kart hem de aux ile kablolu bağlantı ile müzik deneyimi sunabilen hoparlör, eğer elinizde bir Bukra V1 Max daha olursa ikili eşlenerek tam bir stereo deneyimi sağlıyor.

Tek başına bir soundbar, bir kamp, seyahat hoparlörü gibi de davranabilen ürün ile çift kullanımda güçlü bir PC hoparlörü ya da yine televizyon için iyi bir ses sistemi olarak kullanabilirsiniz.

Bukra V1 Max satın almadan önce Monster Notebook web sitesi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle görüşüp ürün hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca 14 Mayıs’a kadar sürecek kampanya ile Bukra V1 Max modelini bir alana ikincisi %50 indirimle alarak bu stereo deneyimini çok daha uyguna yapabilmeniz mümkün.

Monster Bukra V1 Max Teknik Özellikleri

Boyutlar: 210 x 90 x 94 mm

210 x 90 x 94 mm Ürün Ağırlığı: 760 gr

760 gr Ses Gücü Tiz: 2x 45 mm 4Ω 6 W

2x 45 mm 4Ω 6 W Ses Gücü Bas: 66 mm 4Ω 18 W

66 mm 4Ω 18 W Şarj Süresi: 3.5 Saat

3.5 Saat Şarj Olma Süresi: 3-4 Saat

3-4 Saat Hoparlör Ses Çıkış Gücü: 30 Watt (2+1)

30 Watt (2+1) Frekans: 300 Hz~20 KHz Tiz & 60 Hz~300 Hz Bas

300 Hz~20 KHz Tiz & 60 Hz~300 Hz Bas Mikrofon: 100 Hz – 4 kHz Telefon Görüşmesi ve Konferans

100 Hz – 4 kHz Telefon Görüşmesi ve Konferans Malzeme Yapısı: TPU – 100% polyester

TPU – 100% polyester Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX7

IPX7 Kontrol Düğmeleri: Güç, Ses, Bluetooth ve Kontrol

Güç, Ses, Bluetooth ve Kontrol Müzik Dinleme Süresi: 7,5 Saate Kadar

7,5 Saate Kadar Batarya Tipi: 7.2V 2500mA

7.2V 2500mA Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Kablolu Bağlantı: 3.5 mm AUX girişi

3.5 mm AUX girişi Hafıza Kartı Girişi: Mikro SD Kart Girişi

Mikro SD Kart Girişi Güç girişi: Type-C şarj girişi