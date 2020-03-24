Oyun
GTA IV Complete Edition’a Türkçe yama müjdesi!
GTA IV Complete Edition artık tamamen Türkçeleştirildi. Bildiğiniz üzere Steam, GTA IV’ü geçtiğimiz günlerde Steam’den kaldırılmış ve yerine Grand Theft Auto IV Complete Edition’ı piyasaya sürmüştü.
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Steam’de yer alan Grand Theft Auto IV ve Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City oyunlarını kaldırmış yerine bu iki oyunun aynı paket altında toplandığı GTA IV Complete Edition gelmişti.
Türkçe yama ekibi GTATURK’de bu duruma sessiz kalmadı ve çıkarılan bu versiyon için Türkçe yama paketi hazırladı. Geliştirici ekibin belirttiği üzere, Grand Theft Auto IV’ün Türkçe yaması Oğuz Gürsel ve Tayfun Kumaş’a aitken, The Lost and Damned’in Türkçe yaması Türkçe Oyun ekibi, The Ballad of Gay Tony’nin Türkçe yaması GTATurk ekibi ile hazırlanmış.
Yeni GTA versiyonu için hazırlanan yamadaki sorunlar, firmanın Windows Live başlatıcısı yerine Rockstar’ın kendi tasarlamış olduğu başlatıcıya uyarlanmasıyla giderilmiş durumda. Çevirmenlerden biri olan Tayfun Kumaş’ın kendi sitesi üzerinden yayınladığı bilgiler ışığında geçmişte Türkçeleştirilen kısımlarla birlikte oyunun %96’sının Türkçe olduğunu duyurdu.
GTATURK ekibine bu başarısından dolayı kutluyoruz. Umarız aynı başarıyı GTA 5 ve yeni çıkacak GTA versiyonları için de yakalayabilirler. Keza, GTA IV’ün çıkışından beri hiçbir ekip, bu Türkçeleştirme oranını tam olarak yakalamayı başaramamıştı.
Türkçe yamayı buradan ücretsiz olarak indirebilir, ayrıca çevirmen ekibin hazırladığı tüm detaylara bakabilirsiniz.
Oyun
Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal
Call of Duty: Warzone tam da karantina günleri için en ideal oyunların başında geliyor.
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Call of Duty: Modern Warfare oyununun üzerine kurulan bedava bir oyun stilindeki Warzone, PUBG, Fortnite, Apex Legends gibi battle royale türlerinin bir karması olarak geliyor. Biz de bu videomuzda oyunda bir el maça girerek oyunun detaylarını aktardık. Oyunu Balttle.net üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 85 GB dosya boyutu gereksinimi olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
e-Spor
HyperX Cloud Alpha S Blackout versiyonu satışa çıkıyor!
Kingston, ödüllü Cloud Alpha S serisini Cloud Alpha S Blackout ile daha da genişletiyor. Tamamıyla siyahla çevrelenmiş yeni tasarım algısıyla Alpha S Blackout, surround sesleri kolayca etkinleştirmek ve oyun içi sohbet sırasında mikrofunu kolayca ayarlamak için geliştirilmiş mikser teknolojisiyle dikkat çekiyor.
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Cloud Alpha S, üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha zengin oyun içi ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncu kulaklığı, oyun içi kaliteli ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanıyor.
“HyperX Cloud Alpha S ailesinin ikinci renk seçeneğini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX kulaklık birimi müdürü Nathan Almond, “Orjinal HyperX Cloud ‘un tüm konforuna ve tarzına sahiptir. Özel ayarlı HyperX 7.1 sanal surround kulaklığı ile oyunculara, kurulumlarını özelleştirmek için daha fazla yol sunmaktayız.” dedi.
Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarını içerisinde bulunduruyor. Ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesi ile yüksek konfora sahiptir. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte gelmektedir.
HyperX ’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S kulaklıkları bulunuyor. Aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına giriyor.
Oyun
Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı
Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı. Serinin son oyunu, çıkış yaptığı gün anlık 100 bin oyuncu sınırını aşmayı başardı.
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Doom Eternal, çıktığı gün büyük bir ilgiyle karşılaştı. Anlık oyuncu sayısında 100 bini geçen efsane serinin son oyunu, Twitch‘te de 115 bin izleyici sayısına ulaştı. Bu istatistik, Doom Eternal‘ı henüz ilk günden en çok oyuncu sayısına ulaşan Steam oyunları listesinde ilk 10’a soktu. Serinin önceki oyunu Doom, en fazla 44 bin anlık oyuncu sayısına ulaşmıştı. 2016 yılında 44 bin anlık oyuncu sayısına ulaşan Doom sonrası, serinin son oyununun ilk günde ulaştığı oyuncu sayısı oldukça ilgi çekici.
Doom Eternal kendi türünde son yılların en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Oyunun çıkışındaki bazı sorunların çözümleri ve bilinmesi gerekenler için Reddit‘te bir makale bulunmakta.