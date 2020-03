GTA IV Complete Edition’a Türkçe yama müjdesi!

GTA IV Complete Edition artık tamamen Türkçeleştirildi. Bildiğiniz üzere Steam, GTA IV’ü geçtiğimiz günlerde Steam’den kaldırılmış ve yerine Grand Theft Auto IV Complete Edition’ı piyasaya sürmüştü.

Steam’de yer alan Grand Theft Auto IV ve Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City oyunlarını kaldırmış yerine bu iki oyunun aynı paket altında toplandığı GTA IV Complete Edition gelmişti.

Türkçe yama ekibi GTATURK’de bu duruma sessiz kalmadı ve çıkarılan bu versiyon için Türkçe yama paketi hazırladı. Geliştirici ekibin belirttiği üzere, Grand Theft Auto IV’ün Türkçe yaması Oğuz Gürsel ve Tayfun Kumaş’a aitken, The Lost and Damned’in Türkçe yaması Türkçe Oyun ekibi, The Ballad of Gay Tony’nin Türkçe yaması GTATurk ekibi ile hazırlanmış.

Yeni GTA versiyonu için hazırlanan yamadaki sorunlar, firmanın Windows Live başlatıcısı yerine Rockstar’ın kendi tasarlamış olduğu başlatıcıya uyarlanmasıyla giderilmiş durumda. Çevirmenlerden biri olan Tayfun Kumaş’ın kendi sitesi üzerinden yayınladığı bilgiler ışığında geçmişte Türkçeleştirilen kısımlarla birlikte oyunun %96’sının Türkçe olduğunu duyurdu.

GTATURK ekibine bu başarısından dolayı kutluyoruz. Umarız aynı başarıyı GTA 5 ve yeni çıkacak GTA versiyonları için de yakalayabilirler. Keza, GTA IV’ün çıkışından beri hiçbir ekip, bu Türkçeleştirme oranını tam olarak yakalamayı başaramamıştı.

Türkçe yamayı buradan ücretsiz olarak indirebilir, ayrıca çevirmen ekibin hazırladığı tüm detaylara bakabilirsiniz.