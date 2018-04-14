Ekran kartı olmadan GTA V oynamak (VİDEO)

Bu videomuzda, AMD Ryzen 5 2400G işlemcisinin dahili grafik birimini temel alarak bir sistem topladık ve oyun performansını test ettik. Bu sistemin bütçe odaklı olmadığını ve sadece harici ekran kartı olmadan popüler oyunlarda nasıl bir performans elde edeceğimizi görmek için yaptığımızı unutmayın.

Sistem bileşenleri:

AMD Ryzen 5 2400G: https://hwp.to/2EKMuIY

MSI B350 PC Mate: https://hwp.to/2ELFOdD

Kasa + güç kaynağı bundle alternatif: https://hwp.to/2HEbLI5

RAM: https://hwp.to/2ELfAYO

Ekran kartı olmadan GTA V oynamak mümkün mü?

Sistemin genel hatlarından söz edecek olursak 4 çekirdek 8 işlem birimi ile karşımıza çıkan AMD Ryzen 5 2400G işlemcisi, geçen yıl çıkan Ryzen modellerinden farklı olarak içerisinde Vega 11 GPU‘sunu barındırıyor. Bu sayede LoL, CS:GO gibi e-spor oyunlarının yanı sıra farklı oyunları da belli bir seviyede oynayabiliyorsunuz.

MSI B350 PC Mate anakart ise AM4 platformuna destek veren yapısıyla bu sistemde tercih ettiğimiz anakart oldu. Bellek tarafı APU sistemler için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü belleğiniz kapasitesi ve hızı, oyunlarda alacağınız FPS değerini direkt olarak etkiliyor. Bu sistemde 2x 8GB olmak üzere DDR4 3000 MHz hız sunan Corsair Vengance RGB bellekleri kullandık. Belleklerin RGB aydınlatmaya sahip olması tabii ki dışarıdan görünüm anlamında da tatmin edici.