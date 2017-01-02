Yeni modlar, iki kat daha fazla deneyim puanı ve dahası, gelen yeni güncelleme ile bizlerle olacak.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan Red Dead Redemption 2′nin çıkmasını bekleyeduralım, GTA Online‘a içerikler gelmeye durmaksızın devam ediyor. Gelen yeni güncelleme oyuna yeni modlar, yeni araçlar ve iki kat daha fazla deneyim puanları gibi içerikler sunuyor.

Buna göre, Pegassi FCR 1000 tipi motosiklet oyun içerisinde artık alınabilir. “Sizin oluşunuzu inkar etse bile, büyük babanızı tam kıskandıracak cinsten, klasik bir motosiklet.” diyen Rockstar; anlayacağınız yeni yıla baya esprili şekilde başlamış gözüküyor.

Gelen içerikler bununla sınırlı değil. Vehicle Vendetta ismi verilen yeni mod, oyuncularını bekliyor. Araç kullanımına odaklanan bu yeni moda ait yapılan açıklamaları aşağıdan okuyabilirsiniz:

Beast : Otomatik olarak sizi bir Rhino Tank’a dönüştürür.

Detonator : Engelleri ve objeleri alandan kaldırır.

Bomb : Harita boyunca izleyen düşmanları patlatan üç adet bombayı temsil eder.

Rockets : Yaklaşmakta olan sürücüyü imha eden roketler barındırır.

Repair : Aracınızı maksimum cana ulaştırır.

Ghost : Sizi yarı saydam yaparak, karşı takımın araçlarındaki cihazları çalmanızı kolaylaştırır.

Jammed : Karşı takımın araçlarının hızlarını bozucu etmenler içerir.

Flipped : Aynı Jammed gibi, karşı tarafın araçlarının tekerleklerini döndürecek şekilde bozucu etmenler içerir.

Zoned : Tüm oyuncular için zamanı yavaşlatır.

Random : Detonator harici herhangi bir özellik verir.

Rockstar tarafından adeta hile açıklamaları gibi açıklanan bu yeni modu 17 Ocak tarihine kadar her yapıldığında iki kat daha fazla deneyim puanı ve para kazandırdığını belirtelim. Ayrıca 3 Ocak tarihinden 16 Ocak tarihine kadar; maskelerde, giyebilir çelik yeleklerde, mermilerde, araç sürüş performansını arttırıcı motor cihazlarında, atılabilir bombalarda ve seçili evlerin dekorasyon kısımlarında %25 indirim imkanı sunuluyor. Eğer sizler de bu imkanlardan yararlanıp gelen yeni modun eğlencesini doyasıya yaşamak istiyorsanız, elinizi hızlı bir şekilde oyunun ilgili ikonuna götürmenizde fayda var.