Grayscale, BNY Mellon ile Bitcoin anlaşması yaptı. Bankacılık devi, Grayscale Bitcoin Trust’a bu yılın sonundan itibaren fon muhasebesi ve yönetimi sağlayacak.

Grayscale, Bitcoin Trust ve Bitcoin ETF hizmetleri için BNY Mellon ile ortaklık kurdu. Grayscale tarafından paylaşılan basın açıklamasına göre şirket, Bitcoin Trust ve ETF hizmetleri sağlamak için ABD’nin en büyük bankalarından olan BNY Mellon ile ortaklık anlaşması imzaladı. Paylaşılan açıklamada 1 Ekim 2021’den itibaren BNY Mellon’un şirketin en büyük fonuna yönelik çeşitli hizmetlerle resmi bir ortak olacağı belirtiliyor. Basın açıklamasını Grayscale’in ana şirketi Digital Currency Group Başkanı Barry Silbert Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

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Thrilled to be selected for asset servicing on @Grayscale’s flagship Grayscale Bitcoin Trust. Look forward to collaborating with @Sonnenshein and team on this historic venture. https://t.co/uLN6xqx0Vj pic.twitter.com/qUVWklxRKE — BNY Mellon (@BNYMellon) July 13, 2021

BNY Mellon, Grayscale’in Bitcoin Trust’ını borsada işlem gören bir fona dönüştürme çabalarına yardımcı olacak. Grayscale kısa süre önce kendi Bitcoin ETF’sine sahip olmak için SEC’e başvurma planlarını yeniden doğrulamıştı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Grayscale’in başvurusunu onaylarsa, BNY Mellon transfer acentesi ve ETF hizmetleri sağlayacak.

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, BNY Mellon’un Grayscale’in GBTC’yi bir Bitcoin ETF’sine dönüştürme planlarındaki rolü için zemin hazırladığını söyledi.

“BNY Mellon’u dahil etmek, Grayscale Bitcoin Trust’ı bir ETF’ye dönüştürme taahhüdümüzün bir parçası olarak önemli bir kilometre taşıdır. BNY Mellon, güvenilir bir sağlayıcı olarak uzun süredir devam eden bir üne sahiptir ve büyüyen dijital para varlık sınıfına hizmet vermeye kendini adamış ilk ekiplerden birini kurmuştur.”

BNY Mellon, bu yılın kurumsal müşterileri için BTC saklama hizmetleri başlatmış ve kripto para alanına adım atmıştı. Banka o zamandan beri Bitcoin’in büyük bir destekçisi. Son zamanlarda, dijital varlık ürünlerini İrlanda’ya genişletti ve SkyBridge Capital’in Bitcoin ETF’sinin hizmet sağlayıcısı olmak için SEC’e başvurdu.

Grayscale Investments, 9 Temmuz 2021 itibariyle yönetim altındaki 30 milyar dolardan fazla varlıkla dünyanın en büyük dijital para varlık yöneticisidir. Grayscale, yatırım ürünleri ailesi aracılığıyla, dijital para birimlerini doğrudan satın alma, saklama ve saklama zorlukları olmadan bir güvenlik biçiminde dijital para varlık sınıfına erişim ve maruz kalma sağlar.