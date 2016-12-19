Google’ın Waymo Markası için 100 Chrysler Minivan Hazır

Yaklaşık olarak bir hafta önce Google 6 yıllık sürücüsüz araç projesini Waymo adında, Alphabet altındaki bir şirket haline getirmişti.

Google’ın bu hareketinin ardından Waymo için bir güzel haber daha geldi. Waymo filosuna katılacak olan Chrysler tarafından üretilmiş olan 100 otonom araç kullanıma hazır. Pacifica marka minivanlar 2017 yılı başında Waymo’ya katılacak. Bu transfer bu sene başında Waymo ve Fiat Chrysler partnerliğinin bir sonucu.

Waymo CEO’su John Krafcik yaptığı açıklamada şirketin daha iyi araba yapma niyetinde olmadığını belirtti. Bunun yerine daha iyi sürücüler istediklerini açıkladı. Bu istek doğrultusunda Fiat Chrysler ile anlaşan Waymo hedefine ulaşmış gibi.

Bu anlaşma Fiat Chrysler’in de çıkarına oldu. Nedeni ise şirketin en büyük iki rakibi Ford ve General Motors’un sürücüsüz araç modelleri bulunurken Fiat Chrysler’in böyle bir modeli yok. Waymo ve FCA’in 2017 yılı sonunda birlikte bir araç paylaşma servisi başlatacağı söylentileri etrafta dolaşıyor.