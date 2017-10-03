Google’ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL Modelleri, Tanıtımdan Hemen Önce Sızdı!

Google’ın Pixel 2 ve Pixel 2 XL Modelleri, Tanıtımdan Hemen Önce Sızdı!

3 Ekim, 2017 Akıllı Telefonlar, Genel, HABER 0 yorumlar

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4 Ekim 2017 tarihinde resmen tanıtılacak Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ın fotoğrafları, organizasyondan çok kısa süre önce internete sızdı.

Bilindiği üzere Google, 4 Ekim 2017’de  Pixel 2 ve Pixel 2 XL için büyük bir tanıtım organizasyonu düzenleyecek. Ancak organizasyonun düzenlemesine 24 saatten az kala, akıllı telefon modellerinin fotoğrafları internet ortamına düştü bile.

pixel 2Eğer görseller gerçekse, sızıntılarının neden bu kadar geç ortaya çıktıklarını anlayamadık. Zira Pixel 2 çerçevesiz ve son derece zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. Renk seçeneklerindeki kontrast, telefonda egzotik bir tasarım oluşmasına sebep oluyor. Ekranın oranı 18:9 olarak belirlenmiş. Telefonda 3.5 mm’lik kulaklık çıkışı bulunmazken; ön tarafta bulunan stereo hoparlör göze çarpıyor.

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