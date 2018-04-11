Google’ın Phone uygulaması Beta programı aldı

Google’ı Phone uygulaması Android telefonlarda hali hazırda gelen ve çağrı yapmanızı sağlayan özelliği. Standart telefonlardan beklenen en temel özellik olan “arama” eylemini gerçekleştirecek olan bu uygulama beta programına dahil oldu. Play Store üzerinden düzenli olarak güncellenen uygulama için şubat ayında T-Mobile müşterileri için Google sesli mesajların yazıya dökülmesini destekelemek adına güncelleme alan uygulama aynı anda enteğre ikili video aramasını da destekler oldu.

Google’ın Phone uygulaması için betaya herkes katılabiliyor

Dün ise Phone uygulaması için Google bir beta kanalı açtı. Yeni özellikleri tüm dünyaya sunulmadan önce denemek isteyenler için açılan beta programında Android Police’in verdiği bilgiye göre stabilite pek iyi durumda değil. Nitekim Google da betaya katılmak için kullanacağınız Google hesabının, akıllı telefonunuzda bulunan hesaptan farklı olmasını öneriyor.

Uygulamanın beta versiyonunu telefonunuza indirimeden önce başka bir hesap ekleyip telefonunuzu o hesap üzerinden kullanın ki standart aramalarda sıkıntı yaşamayın. Öte yandan uygulamanın stabil versiyondan herhangi bir farklı yanı bulumuyor ancak yakın zamanda değişiklikleri alması bekleniyor.