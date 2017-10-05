Google’ın Merakla Beklenen Pixel 2 ve Pixel 2 XL Modelleri Tanıtıldı!

Google’ın DxOMark’tan 98 puan alarak liderliği ele geçiren kamera canavarı yeni telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri tanıtıldı.

Samsung’dan Galaxy S8 ve Note 8, Apple’dan iPhone 8 ve iPhone X, HTC’den U11, Sony’den Xperia XZ1 ile LG’den G6 ve V30 gibi modellerin tanıtımı ardından Google’da merakla beklenen Pixel 2 cihazlarını tanıttı. Özellikle kamera performansı ile dikkat çeken Pixel 2 ve Pixel 2 XL, DxOMark’tan 98 puan alarak 94 puan alan iPhone 8 Plus ve Note 8’i geçerek yeni lider oldu.

Son dönemde popülerleşen çift kamera yerine tek kamera kullanan Pixel 2 modelleri, teknik özellikleri ile günümüz üst seviye telefonlarına rakip olarak geliyor.

Tasarımsal olarak birbirine oldukça benzer olsalar da Pixel 2 XL modelinin daha şık gözüktüğü bir gerçek. Son dönemlerin çerçevesi azaltılmış cihazlar arasına giren Pixel 2 XL, 6 inçlik OLED ekranında 1440 x 2880 çözünürlüğü ile geliyor. 18:9 ekran oranına sahip olan cihaz, Galaxy S8+ ve G6 gibi uzun bir ekrana sahip. 5 inçlik Pixel 2 modelinde ise Full HD bir ekran kullanan Google, her iki cihazda da arkada parmak izi sensörü kullanıyor.

DxOMark’tan 98 puan ile yeni lider!

Telefonun diğer özelliklerinin yanı sıra Pixel 2 yine kamerası ile fark yaratacak. Çift kamera yerine 12.2MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram genişliğine sahip olan tek kameraya sahip cihaz, DxOMark’tan 98 puan alarak liderliğe oturdu. HDR+ ve Dual Pixel teknolojilerine sahip telefonda HD ve Full HD çözünürlüğünde 240fps yavaş çekim desteği sunarken, 4K’da 30 fps çekim yapabiliyor.

Ön kamerada 8MP çözünürlüğe sahip f/2.4 diyafram değeri sunarken, Full HD’de 30fps çekim yapaibliyor.

Saf Android, güçlü donanım

Donanımsal olarak günümüz üst seviye cihazlar ile yarışan Pixel 2, Qualcomm Snapdragon 835 ve Adreno 540 ile kutudan çıkacak. 4GB LPDDR4x bellek ve 64GB ile 128GB depolama sunmasının yanı sıra MicroSD kart desteği vermeyen Pixel cihazları Google Drive üzerinden sınırsız fotoğraf ve video depolama sağlıyor.

USB 3.1 üzerinden Type C bağlantı portu bulunan Pixel 2 ve Pixel 2 XL’da dual band 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth 5.0 bağlantısı sunuyor. Ayrıca IP67 sertifikasına sahip olan Pixel 2, iPhone 7 ve 8 modelleri ile eşdeğer bir suya ve toza karşı koruma sağlayacak.

Capcanlı ekran!

Ekran noktasında Pixel 2 ve Pixel 2 XL’da farklı çözünürlükler sunan Google, Pixel 2’de 5 inç Full HD AMOLED ekran sunuyor. 16:9 orana sahip olan telefonun abisi Pixel 2 XL’da ise 6.0 QHD+ ekranı 18:9 oranında sunuyor.

Android 8.0 Oreo!

Kutudan Oreo ile çıkan bu cihazlar, aynı zamanda Android 9.0 ve 10 sürümlerini de ilk alan cihazlar olacak. Oreo’nun yanında gelişmiş Google Asistan, yeni Pixel Launcher ile Daydream VR ‘ın yanı sıra her zaman açık ekran özelliklerini de sunacak.