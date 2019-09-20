Google’dan Friends’in 25. yılına özel sürprizler

Televizyon tarihinin en efsanevi dizilerinden biri olan Friends, 25. yaş dönümünü kutluyor. Google da 25 yılın şerefine arama sonuçlarında Friends karakterlerini kapsayan özel sürprizler hazırladı. Örneğin Google’da Phoebe Buffay araması yapıp, sağ tarafta çıkan gitara tıkladığınızda dizide konu edilen Smelly Cat şarkısı çalmaya başlıyor ve ekranda kokuşmuş bir kedi dolanıyor.

Google’ın Friends sürprizleri neler?

Hatırlarsanız Google, bu yıl içerisinde benzer bir durumu Avengers filminde yer alan Thanos için de yapmıştı. Aramaya Thanos yazdığınızda, Thanos parmak şıklatıyor ve tüm arama sonuçlarını sayfadan siliyordu. Şimdi de buna benzer bir durum Friends karakterleri için yapıldı. Google’ın hazırladığı sürprizler şu şekilde: