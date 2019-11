Google, Youtube’ın masaüstü versiyonunu tekrar tasarladı!

Bugün, Google Youtube’un masaüstü ve tablet sürümü içinde bazı değişiklikler yaptığını duyurdu.

Online video yayıncılık uygulaması Youtube’ın yeni görünüşü ilk kez Ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı ve yakında herkes için erişebilir hale geleceği vurgusu yapıldı.

Yeni dizayn, birtakım küçük değişiklikleri içerisinde barındırıyor. Fakat, kolayca fark edilebiliyor. İlk olarak, Google’ın video küçük resimlerinin boyutunu değiştirdiğini belirtmek isterim. Böylece kullanıcılar izleyecekleri içeriklerle ilgili daha detaylı bilgi alabiliyorlar. Bu görüntüler, daha yüksek çözünürlüklere sahip hale geliyor.

Daha büyük video küçük resimleri için Youtube anasayfadan maalesef ki aboneler tarafından sekmesini kullanımdan kaldırmak zorunda kalmış. Geriye kalan diğer geliştirmeler ise daha fonksiyonel. Sıraya ekle butonu artık videonun küçük resmine bastığınız zaman sağ üst köşede görüntüleniyor. Böylece ana ekrandan oynatma listesi oluşturabilir hale geliyor.

Notice anything different? We gave YT Home on web and tablet apps some remodeling. Check out this cleaner layout with:

🖼️ Larger thumbnails

🖍️ Longer titles and channel icons

🎞️ Higher resolution previews pic.twitter.com/eWY9qMgSt5

— YouTube (@YouTube) November 7, 2019