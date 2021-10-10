Google, Yıl Sonuna Kadar 150 Milyon Hesap İçin İki Adımlı Doğrulamayı Etkinleştirecek

Google tarafından yakın bir zamanda yayınlanmış olan rapor ile birlikte, şirket yapılandırılmış olan hesaplar için iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini otomatik olarak etkinleştireceğini iddia ediyor. Bu hafta teknoloji devi olan şirket bu konu hakkında daha net bir açıklamada bulundu. Google, 2021 yılının sonunda 150 milyon kullanıcının iki faktörlü kimlik doğrulama için otomatik olarak kaydedileceğini açıkladı. Şirket, 2 Adımlı Doğrulamanın kullanıcılarının hesaplara ve giriş yaptıkları internet sayfalarında kullanıcı dışında erişimi ortadan kaldırmanın en güvenilir yolu olarak görmekte. Ayrıca şirket daha öncesinde ise bu yılın sonuna kadar 2 milyon YouTube içerik üreticilerine de 2 Adımlı Doğrulamayı zorunlu kılacak. Bu sebeple çoğu içerik üreticisi bu özelliği kullanmak zorunda olacak. Bu yenilik ile birlikte Google, Android uygulama menüsüne yeni bir seçenek ile tüm kayıtlı şifrelere erişilebilecek yeni bir bölüm ekleyecek.

Şirket tarafından yayınlanan gönderide yıl sonundan önce çok daha fazla kullanıcıyı 2 Adımlı Doğrulama özelliğini kullanmaya zorlamayı planladığını açıkladı. Bu zorlama ile birlikte temel olarak hesap sahibinin telefon görüşmeleri, elektronik postaları veya güvenlik anahtarları da dahil olmak üzere ek doğrulama adımlarını geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Google, yıl sonuna kadar çoğu yüksek risklilerden oluşmak üzere 10.000’den fazla güvenlik anahtarı sağlamak için çeşitli firmalar ile iş birliği içinde olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Şirket 2 Adımlı Doğrulamanın yanı sıra, kullanıcıların güvenli bir kimlik doğrulama denetimini elde edebilmeleri ve şifrelerine olan bağlılığı azaltabilmek için daha fazla yeni yöntem üzerinde çalıştıklarını da belirtiyorlar.

Google, İklim Değişikliğini Reddedenlerin Reklamlarını Yasaklayacak

Google, iklim değişikliğini reddeden kullanıcılara da çeşitli ambargolar uygulayacağını duyurdu. İklim değişikliğini reddeden ve konuyla ilgili bilgi kirliliği yaratan içerik üreticileri, içeriklerinden para kazanamayacak ve içeriklerine Google tarafından reklam alamayacaklar.

Google, iklim değişikliği çabalarını reddeden şirketlerin arama ağı reklamlarını satın almasına izin verdiği için uzun bir süredir eleştirilere maruz kalıyordu. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Avaaz’ın 2020 yılında YouTube platformunda yaptığı bir araştırmaya göre iklim değişikliği çabalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeli videolar 21 milyondan fazla izlendi. Bu durum, Google platformlarının halkı yanıltabilecek yanlış bilgiler taşıdığını gösteriyor.