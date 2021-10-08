YouTube, İklim Değişikliğini Reddeden Kullanıcılara Kısıtlama Getiriyor!

Geçtiğimiz günlerde YouTube, aşı karşıtı içerik üreten kanallara ambargo uygulamasıyla gündeme gelmişti. Bilgi kirliliği yaratan ve insanları aşı olmamaya yöneltmeye çalışan kanallar şimdiden YouTube’un kendilerine uygulayacağı kısıtlamalara karşı tedirginlik içinde. Bu kararın üstünden çok fazla vakit geçmeden şimdi de Google, iklim değişikliğini reddeden kullanıcılara da çeşitli ambargolar uygulayacağını duyurdu. İklim değişikliğini reddeden ve konuyla ilgili bilgi kirliliği yaratan içerik üreticileri, içeriklerinden para kazanamayacak ve içeriklerine Google tarafından reklam alamayacaklar.

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İklim değişikliği mevzusu, bilimsel araştırmalara ve değerlere uygun

İklim değişikliği mevzusu bilimsel araştırmalara ve değerlere uygun olduğu için, konuyla ilgili aksi yönde beyanda bulunan hesaplar Google tarafından denetim altına alınacak. Herhangi bir uygunsuzluk görüldüğü takdirde de bu kullanıcılar, YouTube’un hali hazırda iş ortakları olsalar bile içeriklerine reklam alamayacak ve reklam geliri elde edemeyecekler. Bu hamleyle Google, bilimsel araştırmalara boş argümanlarla karşı çıkan veya spekülasyonlar üzerinden gelir elde etmeyi amaçlayan kullanıcılara “Dur!” demiş olacak.

Bilimsel verilere dayanmayan argümanlarla spekülasyon yapılmasına karşı Google’ın yaptırımda bulunması bize kalırsa genel toplum bilinci için belli bir noktaya kadar faydalı olacaktır diye tahmin ediyoruz. İklim değişikliği konusu da, yapılan bilimsel araştırmalarla artık bir inanç mevzusu olmaktan öte, bütün bilim dünyasınca kabul gören bir gerçek haline geldi.

YouTube şimdiye kadar korona virüs aşısının etkisiz veya tehlikeli olduğunu söyleyen videoları yasaklamıştı. Yeni politika kapsamında, kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı koruma sağlayan MMR aşısı gibi yaygın olarak kullanılan tüm aşılar hakkında yanlış bilgi yayan videoları engelleyecek.

Şirket, “Korona virüs aşılarıyla ilgili yanlış iddiaların genel olarak aşılarla ilgili yanlış bilgilere yayıldığını sürekli olarak gördük. Şimdi COVID-19 ile başladığımız çalışmayı diğer aşılara genişletmenin her zamankinden daha önemli olduğu bir noktadayız.” dedi. Bu açıklamaların ardından henüz 10 gün geçmeden gördüğümüz üzere de şimdi, aşı karşıtlarına yapılan uygulamaya benzer şekilde iklim değişikliği karşıtlarının da benzer müdahalelere maruz kaldığını göreceğiz.