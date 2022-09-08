Google, yıllık geliştirici konferansında ilk akıllı saatini tanıttı. Google Pixel Watch, kendi Wear işletim sistemini Fitbit sağlık takibi ile birleştiriyor. Fitbit, 2019’da Google tarafından 2,1 milyar dolara satın alındı.

Saat yalnızca Android cihazlarla eşleştirilebiliyor ve 4G uyumlu. Bu da bir telefonun yakınında olmadan kendi kendine çalışabileceği anlamına geliyor – ancak bunu yapmak için kendi veri planına ihtiyaç duyuyor. Google, hem telefonun hem de saatin aynı ağda olması gerektiğini belirtiyor.

Teknoloji devi henüz bir fiyat açıklamadı ancak sonbaharda piyasaya çıktığında “premium ürün” olacağını söyledi. Halihazırda akıllı saatlerde pazar lideri olan Apple ve Samsung gibi firmalarla kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya.

Zaten Google’ın Wear işletim sisteminde çalışan birçok üçüncü taraf Android saati var, ancak şu ana kadar Google’ın kendi cihazı yoktu. Google’ın cihaz ve hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Osterloh, ürünü benzersiz kılan şeyin “Google’ın ekosistemi ve Fitbit uzmanlığı” kombinasyonu olduğunu söyledi.

Pixel Watch’un Apple ürünleriyle de eşleşebileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen Google, durumun böyle olmayacağını doğruladı.

Google’ın Fitbit’i ilk devralması, sonunda onay veren Avrupa Komisyonu tarafından incelendi. Ancak Google, Avrupa’da 10 yıl boyunca “Android telefonla eşleştirildiğinde üçüncü taraf akıllı saatlerin kullanıcı deneyimini bozmamak” da dahil olmak üzere bir dizi söz vermek zorunda kaldı.

Ayrıca, Fitbit verilerini reklam amacıyla kullanmayacağını taahhüt etmek zorunda kaldı. Google, sağlık ve zindelik verilerini diğer kullanıcı verilerinden ayrı tutmaya kararlı olduğunu ve gizlilik endişelerini gidermek için düzenleyicilerle birlikte çalıştığını söyledi.

İçindekiler Yeni Pixel ürünleri

Yeni Pixel ürünleri

Google, Pixel Watch dışında birkaç yeni ürünü daha duyurdu. Bunlar, Pixel 6a (temmuzda satışta) ve Premium Pixel 7 (sonbaharda satışta).

Google’ın Pixel akıllı telefonları geçmişte iyi eleştiriler aldı, ancak pazarda önemli bir oyuncu haline gelmedi. Şubat ayında Google CEO’su Sundar Pichai, 2021’in son üç ayının “Pixel için tüm zamanların üç aylık satış rekoru” kırdığını, ancak gerçek rakamları vermediğini söyledi.

Osterloh, küresel yonga sıkıntısının Google’ın donanım satışları üzerinde “şüphesiz önemli bir etkisi olduğunu” söyledi. CEO, “Tedarik zinciri sorunları olmasaydı daha fazla Pixel satardık” dedi.