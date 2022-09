Google, şirketten geri dönüş almak için yaklaşık bir ay beklediğini söyleyen bir blog yazarı ve güvenlik mühendisine yanlışlıkla yaklaşık çeyrek milyon dolar gönderdi.

Sam Curry Çarşamba günü bir tweet atarak teknoloji devinin kendisine “rastgele” 249,999 dolar gönderdiğini söyledi. Kanıt olarak bir ekran görüntüsünü de ekledi.

“Geri istemiyorsanız sorun değil,” diye şaka yapan Curry, tweetinde ayrıca geliri almasının üzerinden üç hafta geçtiğini ve kendi inisiyatifiyle şirketle temasa geçti

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?

(it's OK if you don't want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli

— Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022