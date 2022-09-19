Google, şirketten geri dönüş almak için yaklaşık bir ay beklediğini söyleyen bir blog yazarı ve güvenlik mühendisine yanlışlıkla yaklaşık çeyrek milyon dolar gönderdi.

Sam Curry Çarşamba günü bir tweet atarak teknoloji devinin kendisine “rastgele” 249,999 dolar gönderdiğini söyledi. Kanıt olarak bir ekran görüntüsünü de ekledi.

“Geri istemiyorsanız sorun değil,” diye şaka yapan Curry, tweetinde ayrıca geliri almasının üzerinden üç hafta geçtiğini ve kendi inisiyatifiyle şirketle temasa geçti

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google? (it's OK if you don't want it back…) pic.twitter.com/t6f7v5erli — Sam Curry (@samwcyo) September 14, 2022

Curry parayı harcamamış ve şirketin eninde sonunda geri isteyeceğini varsayarak saklamıştır. Curry, NPR News’e yaptığı açıklamada, geliri vergi makamlarına beyan etmek zorunda kalmamak için tutarı başka bir hesaba aktarmak zorunda kaldığını söyledi.

Genellikle teknoloji şirketlerinde tespit ettiği açıklar ve güvenlik açıklarıyla ilgili gelir elde eden güvenlik mühendisi, aynı medya kuruluşuna, Google gibi firmalar tarafından kurulan ödül avcısı programlarına katılarak da hata aradığını açıkladı.

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Ancak, bu girişin Curry’nin geçmişte Google için tespit etmiş olabileceği herhangi bir hatayla bağlantısı yoktu. Geliri bu Perşembe gününe kadar hesabında tuttu.

Bir Google sözcüsü NPR News’e yaptığı açıklamada “Ekibimiz hatası nedeniyle yanlış ortağa ödeme yaptı” dedi. “Mesajı alan ortağımızın hemen bizimle temasa geçmesini takdirle karşılıyoruz ve sorunu gidermek için çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

Google sözcüsü de aynı haber kaynağına yaptığı açıklamada parayı geri alma niyetinde olduklarını söyledi.

Benzer bir olay da geçen ay bir kripto varlık takas şirketi olan Crypto.com’un bir kadına havale etmesi gereken 100 dolar yerine yanlışlıkla 10 milyon dolar havale etmesiyle yaşandı. Bu vakada, şirketin hatayı fark etmesi yedi ay sürmüş ve bu süre zarfında kadın zaten büyük miktarlar harcamış veya transfer etmişti.