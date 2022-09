Hacker olduğu iddia edilen bir kişi GTAForums’da GTA 6’nın oynanış görüntülerini gösteren doksan video yayınladı. Yükleyici, GTA 6’nın test sürümü ve GTA 5 ve 6’dan kaynak kodu da dahil olmak üzere daha fazla veri sızdırabileceğini açıkladı.

Pazar günü GTAForum’a kaydolan bir kullanıcının (‘teapotuberhacker’ adıyla) söz konusu paylaşımında videoların linkleri ve Telegram hesabına bir referans yer alıyor. Hesap sahibinin bu görüntülerin ‘beklenmedik bir şekilde viral hale geldiğini’ ve Telegram’da yaklaşık 3.000 kişisel mesaj aldığını bildirdiği yeni bir güncelleme eklendi. Rockstar veya ana şirket Take-Two Interactive çalışanlarını, resmi şirket e-posta adresleri aracılığıyla belirli bir yolla öne çıkmaya çağırıyor.

A person pretending to be a Rockstar/Take-Two employee managed to speak with the hacker. He once again states he has source code and told him that the "IT team can check the logs" for proof. Via – @JohnHey04839690 pic.twitter.com/apsK93ldpi — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 18, 2022

Sözde hacker, Rockstar ve Take-Two çalışanlarından gelen bu mesajları bir anlaşma yapmak istediğini iddia ediyor. Yine kendi ismi göz önünde bulundurulduğunda, Uber’e yapılan son saldırının arkasında olduğu iddia ediliyor; o saldırıda olduğu gibi, bu GTA 6 sızıntısının verilerinin de bir çalışanın Slack hesabına erişim sağlanarak elde edildiği iddia ediliyor. Ne Rockstar ne de Take-Two Interactive şu ana kadar sızdırılan görüntülere ya da sözde bilgisayar korsanının raporuna yanıt vermedi.

#GTA6 leaks are for sale which means more leaks will prob come out soon pic.twitter.com/NwGp5IUxfO — John Hey (@JohnHey04839690) September 18, 2022

Görüntülerin bolluğu ve videoların içeriği göz önüne alındığında, kısa sürede gerçek görüntüler olduğu ortaya çıktı ve bu, geliştirici Rockstar’daki kaynaklardan onay alan oyun gazetecisi Jason Schreier tarafından doğrulandı. Video oyun tarihinin en büyük sızıntılarından birinden ve Rockstar Games’in kabusundan bahsediyor.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

Görüntülere dayanarak, Schreier’in Bloomberg’de daha önce yaptığı bir paylaşım doğrulanmış gibi görünüyor. Schreier, oyunda oynanabilir bir kadın karakterin yer alacağını ve her şeyin kurgusal bir Miami’de geçeceğini bildirdi. İkincisi, bazı video kliplerde ‘Vice City’nin görünür olmasıyla kısmen doğrulanmaktadır. Toplamda yaklaşık 50 dakikalık görüntü sızdırıldı.