Google, WearOS cihazlar için Play Store’u yeniledi!

Xiaomi, düzenlemiş olduğu lansmanda yeni nesil akıllı telefonları haricinde bir de akıllı saatini tanıttı. Mi Watch, dizaynının temelini MIUI işletim sisteminden tabanını ise Android Wear OS’tan alıyor.

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Çinli Dev, aslına bakarsak bu pazara uzun süredir aşina olan şirketlerden biri özellikle firmanın AmazFit ile yapmış olduğu marka antlaşması senelerdir devam ediyor ve kullanıcılarına spor temelli akıllı saat ve bileklikler üretiyordu.

Şimdi ise yıllardır biriken deneyimle birlikte ilk akıllı saat markasını piyasada görmüş olduk. Çok ciddi özelliklerin bulunduğu akıllı saate Çinli Dev, bileğinizdeki telefon olarak adlandırıyor. Böylce telefonunuzda hangi fonksiyonları yönetebiliyorsanız birebir akıllı saatinizden de kontrol edebilmeniz mümkün.

Saatin ekranı 1.78 inç 44mm boyutlarında içerisinde her zaman açık ekran yeteneklerini de barındıran AMOLED bir panelle geliyor. Arka yüzeyi seramik olan, sol tarafında ayarlanabilir bir tuş bulunan hemen yanında ise güç tuşunun konumlandırıldığı temel Apple Watch hatlarına sahip bir cihazla karşı karşıyayız. Sağ tarafında ise mikrofon ve ahize bulunuyor. Ayrıca Bluetooth, NFC, eSIM teknolojilerini de tasarımda yer ettiğini görebiliyoruz.

Mi Watch’ın kalbinde Xiaomi’nin tasarlamış olduğu akıllı saatler için MIUI arayüzünü çalıştırıyor. MIUI’ın saat versiyonu için 40 gömülü uygulama ve üçüncü parti desteği de mevcut. Cihazda, bir kalp atış sensörü bulunuyor ve bununla birlikte anlık olarak nabız takipi, antreman yönetimi gibi spor faaliyetlerinde kullanabiliyorsunuz.

Donanım kısmında ise, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip Snapdragon 3100 4G işlemcisi kullanılıyor. Batarya ömrü ise, 4G bağlantı açık halde 36 saati aşkın performans sergileyebiliyor. Xiaomi, Mi Watch’de 570mAh batarya kullanıyor bu da akıllı saat pazarında en yüksek kapasiteye sahip giyilebilir ürün olarak nitelendiriliyor.

Şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı 185 dolar olarak belirlenmiş. Uluslararası pazara sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini şu an için koruyor. Geniş perspektifte değerlendirdiğimiz zaman Apple Watch’la birebir görünüme sahip fakat çok daha uygun fiyatlı bir alternatif yaratan firmanın atılımını çok yerinde buluyoruz.