Giyilebilir Teknoloji
Google, WearOS cihazlar için Play Store’u yeniledi!
Google, WearOS kullanan giyilebilir teknolojiler temelli cihazlar için uygulama marketinin arayüzünü tamamen yeniledi. Her sene yeni bir Android yazılımının gelişiyle birlikte firma, akıllı telefonlar içinde aynı uygulamayı adet haline getirmişti.
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WearOS’dan gücünü alan akıllı saatler için çok iyi haberlerimiz var. Eğer, bugün saatiniz üzerinden uygulama marketine girdiğiniz takdirde yepyeni bir arayüz sizi karşılıyor. Bu gelen yenilik, akıllı saatinizi maalesef ki hızlandırmıyor. Fakat, Google Play Store üzerinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.
Güncellemenin içeriğine gelirsek, ilk olarak “Telefonumda göster” ibaresi ana menüye konumlandırılmış. Varolan uygulamalar ise bir alt menüye gizlenmiş. Üst tarafta yer alan çekmece kısmı tamamen kaldırılmış. Tüm seçenekler, Play Store sayfasının bulunduğu klasörün içine yerleştirilmiş.
Yeni alt menünün en üstünde yer alan arama ikonun altına “Telefonunuzdaki saat uygulamaları” sekmesi eklendi ve “Benim Uygulamalarım” kısmı tekrar isimlendirilerek “Saatindeki Uygulamalar” olarak değiştirilmiş.
İkonların dizaynı genel olarak çok daha temiz ve göze hoş gözüküyor. TicWatch Pro 4G, Misfit Vapor 2 ve Fossil Sport’un aralarında bulunduğu güncel WearOS yazılımını kullanan cihazlar şimdiden güncelleme almaya başladı. Eğer belirttiğim cihazlardan herhangi birine sahip değilseniz merak etmeyin, birkaç gün sonra size de bu arayüz güncellemesi gelecektir.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Watch tanıtıldı! Wear OS’lu MIUI geliyor!
Xiaomi, düzenlemiş olduğu lansmanda yeni nesil akıllı telefonları haricinde bir de akıllı saatini tanıttı. Mi Watch, dizaynının temelini MIUI işletim sisteminden tabanını ise Android Wear OS’tan alıyor.
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Çinli Dev, aslına bakarsak bu pazara uzun süredir aşina olan şirketlerden biri özellikle firmanın AmazFit ile yapmış olduğu marka antlaşması senelerdir devam ediyor ve kullanıcılarına spor temelli akıllı saat ve bileklikler üretiyordu.
Şimdi ise yıllardır biriken deneyimle birlikte ilk akıllı saat markasını piyasada görmüş olduk. Çok ciddi özelliklerin bulunduğu akıllı saate Çinli Dev, bileğinizdeki telefon olarak adlandırıyor. Böylce telefonunuzda hangi fonksiyonları yönetebiliyorsanız birebir akıllı saatinizden de kontrol edebilmeniz mümkün.
Saatin ekranı 1.78 inç 44mm boyutlarında içerisinde her zaman açık ekran yeteneklerini de barındıran AMOLED bir panelle geliyor. Arka yüzeyi seramik olan, sol tarafında ayarlanabilir bir tuş bulunan hemen yanında ise güç tuşunun konumlandırıldığı temel Apple Watch hatlarına sahip bir cihazla karşı karşıyayız. Sağ tarafında ise mikrofon ve ahize bulunuyor. Ayrıca Bluetooth, NFC, eSIM teknolojilerini de tasarımda yer ettiğini görebiliyoruz.
Mi Watch’ın kalbinde Xiaomi’nin tasarlamış olduğu akıllı saatler için MIUI arayüzünü çalıştırıyor. MIUI’ın saat versiyonu için 40 gömülü uygulama ve üçüncü parti desteği de mevcut. Cihazda, bir kalp atış sensörü bulunuyor ve bununla birlikte anlık olarak nabız takipi, antreman yönetimi gibi spor faaliyetlerinde kullanabiliyorsunuz.
Donanım kısmında ise, 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip Snapdragon 3100 4G işlemcisi kullanılıyor. Batarya ömrü ise, 4G bağlantı açık halde 36 saati aşkın performans sergileyebiliyor. Xiaomi, Mi Watch’de 570mAh batarya kullanıyor bu da akıllı saat pazarında en yüksek kapasiteye sahip giyilebilir ürün olarak nitelendiriliyor.
Şu an için sadece Çin pazarında satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı 185 dolar olarak belirlenmiş. Uluslararası pazara sunulup sunulmayacağı ise belirsizliğini şu an için koruyor. Geniş perspektifte değerlendirdiğimiz zaman Apple Watch’la birebir görünüme sahip fakat çok daha uygun fiyatlı bir alternatif yaratan firmanın atılımını çok yerinde buluyoruz.
Giyilebilir Teknoloji
Apple watchOS 6.1 çıktı, Watch 1 ve Watch 2 serisi de listeye dahil!
Apple, watchOS 6’yı watch 3 ve 4 cihazlara Eylül ayında stabil versiyonunu kullanıcılara açmıştı. Şimdi ise bugün yaptığı açıklamayla birlikte 6.1 sürümü kullanıcılara duyurulmuş oldu.
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Amerikalı Dev şirket bu ayın başında beta sürümü olan 6.0.1’i beta kullanımına sunmuştu. Her sene istikrarlı bir düzenle güncellemelerini yayınlayan firma bu senede hedef şaşırmadan devam etmeye kararlı gözüküyor.
watchOS 6.1 sürümüyle, önemli diyebileceğimiz herhangi bir yenilik maalesef ki dahil edilmedi. Fakat, cihazın günlük kullanımda kullanabileceğiniz performans iyileştirmeleri ve bazı hata düzeltmeler içeriyor. Watch 1 ve Watch 2 serisi içinse yeni dijital saat kadranları, yeni hesap makinesi, Voice Memos ve sesli kitapları okuyabildiğiniz bir uygulama dahil ediliyor.
watchOS 6.1 ile ayrıca firmanın dün tanıttığı AirPods Pro kulaklıklarına desteği de vermiş oldu. Henüz güncelleme bildirimi size ulaşmamışsa, manuel olarak akıllı saatinizden, Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden şansınızı deneyebilirsiniz.
Giyilebilir Teknoloji
Mi Watch ve Mi TV geliyor!
Çinli Dev Xiaomi, gelecek hafta Salı 5 Kasım günü tanıtacağı Mi CC9 Pro, Mi Note 10 cihazlarına ek olarak Mi Watch akıllı saatini ve Mi TV 5 televizyonunu da tanıtacak.
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Detayları geçtiğimiz günlerde günyüzüne çıkan Mi CC9 Pro ve Mi Note 10 telefonlar sonrasında Xiaomi, yeni çıkartacağı cihazların detaylarını açığa kavuşturdu. Sağ üst tarafındaki tuşu ve kare ekranıyla Mi Watch akıllı saat, Apple Watch saatlerini biraz andırıyor. TV tarafında ise Mi TV 5 ismiyle gelecek olan Xiaomi Televizyon, %108 NTSC renk gamına uyuyor. 4K quantum-dot teknolojisi ile gelmesi bekleniyor. NTSC renk gamı (TV standardıyla karıştırılmamalıdır), insan gözünün görebileceği renk aralıkları için geliştirilmiştir.Şirketin CEO‘su Mi Watch akıllı saati “bileğiniz için akıllı telefon” olarak nitelendiriyor. Bu şekilde nitelik kazanmasının sebebi, Wi-Fi, GPS, NFC, mikrofon, hoparlör, eSIM ve Qualcomm yonga seti gibi özellikleri bulundurmasına dayanıyor olabilir. Şirketin bu denli heyecanlı olmasının kaynağı ise, Mi markası altında ilk defa akıllı saat tanıtması olabilir. Siyah ya da Gümüş renk seçenekleriyle satılacak olan Mi Watch, 3.099 liralık Apple Watch Series 5‘ten daha uygun fiyatla gelecek gibi görünüyor. Cihazların tanıtılmasına 1 hafta gibi bir süre kaldı, diğer tüm özelliklerini merakla bekliyoruz. Size gelişmeleri aktarmaktan mutluluk duyacağız.