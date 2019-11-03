İnceleme
Fossil Gen 4 HR incelemesi | 2.500 TL’lik akıllı saat!
Analog kol saatleri ile tanınmış Fossil, uzun zamandır akıllı saatlerde üretiyor. Bu videomuzun konuğu Fossil‘in akıllı saatlerinden biri olan Fossil Gen 4 HR.
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Fossil Gen 4 HR özellikleri
Fossil‘in klasik akıllı saat tasarımı ile karşımıza çıkan Gen 4 HR, çelik kasası ve deri kayışı ile oldukça şık bir akıllı saat. 45mm boyuta sahip akıllı saat, Qualcomm‘un akıllı saatler için üretmiş olduğu Snapdragon Wear 3100 işlemcisini kullanıyor. İşletim sistemi tarafında Google tarafından geliştirilen WearOS kullanılırken, bu işletim sistemi ile birlikte Google‘ın tüm sağlık sistemlerine tam entegre çalışması sağlanmış. WearOS’un içinde bulunan Google Play Store ile birlikte akıllı saat destekleri tüm uygulamaları saatinize yükleyebiliyorsunuz. Bağlantı teknolojileri kısmında Bluetooth 4.1 ve Wifi teknolojileri destekleyen saatin verilerine Android ve iOS cihazlarınızda bulunan WearOS uygulamasından erişebiliyorsunuz.
Akıllı saatlerdeki en önemli işlev olarak ön plana çıkan egzersiz takibinizi Google Fit uygulaması üzerinde takip edebilirken, içerisinde bulundurduğu çeşitli sensörlerle birlikte kalp atış hızınızı ve stresinizi belirli aralıklarla takip edebiliyor. Akıllı telefonunuzla bağlantı kurduğunuzda tüm bildirimleri saatinizden kontrol edebilir, WhatsApp mesajlarınıza yanıt verebilirsiniz.
Fossil‘in kendi saat arayüz tasarımları arasında geçiş yapabilirken, klasik görünümlü arayüzleri kullandığınızda tıpkı analog saat kullanıyormuş gibi görünebiliyorsunuz. Suya ve toza dayanıklı yapısı ile havuzda veya denizde saatinizi çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlıyor. Firmanın vermiş olduğu verilere göre bir saat için %80 şarjını tamamlayan Gen 4 HR, bir günü rahatlıkla çıkaracak batarya kapasitesine sahip.
Son olarak bu saat Android 6.0 ve iOS 9.3 üstü cihazlarda çalışıyor ve cihazın Türkiye fiyatı 2,400 TL, ABD fiyatının ise 179 dolar ile 249 dolar arasında değiştiğini söyleyelim.
Aksesuar
Anker Soundcore Wakey | Saat, şarj cihazı, radyo ve dahası!
Anker Soundcore Wakey incelemesi ile karşınızdayız. Anker’in satın aldığı alt markası Soundcore’un yeni ürünü Wakey, baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacak.
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Hem Bluetooth hoparlör, hem çalar saat, hem kablosuz ve kablolu şarj cihazı hem radyo hem de aux girişiyle normal bir hoparlör olarak dikkat çekiyor. Anker‘in hızlı şarj teknolojisi ile 10 Watt’a kadar kablosuz şarj desteği sağlayan Soundcore Wakey, USB bağlantıları üzerinden 5 Volt 2 Amper şarj edebiliyor.
2 adet 5 Watt hoparlörü ile güçlü bir ses sağlamayı başaran Anker Soundcore Wakey, dahli FM radyosu ile 10 istasyona kadar band kaydı yapabiliyor.
Uykunuza yardımcı olacak sistemiyle çeşitli rahatlatıcı sesler içeren ürünün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Çift 4K ekranlı laptop! | Asus ZenBook Pro Duo incelemesi
Asus ZenBook Pro Duo gelecekten gelen tasarımı ve biri OLED diğeri LCD olan iki ayrı 4K çözünürlüğünde ekranı ile geliyor. Bu videomuzda konuğumuz olan ZenBook Pro Duo detayları videomuzda!
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Asus markasının şu anda piyasadaki en iyi ve en özel bilgisayarı olarak kabul edebileceğimiz ZenBook Pro Duo modeli, ilk aşamada dokunmatik yüzeyi (trackpad) aynı zamanda numerik klavye olarak kullanması ile başladı. Aradan geçen zaman ile ScreenPad adında bir teknolojiyi geliştiren Asus muhendisleri bu bölgeyi ikinci bir ekran olarak kullandı.
Şimdi ise Apple’ın TouchBar teknolojisini doruk noktasına getiren Asus, ScreenPad+ adını verdiği ekranı ile tam manasıyla dizüstü bilgisayarlara ikinci bir ekran deneyimi ekliyor.
Bu ikinci ekranı ile aynı zamanda ScreenPad özellikleri ile efektif bir kullanım sunan ZenBook Pro Duo, bizdeki modelinde Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı ile güçlendirmiş.
Photoshop, Premiere Pro, AutoCAD gibi birçok uygulamada çift ekran kullanımının kolaylıklarını alabileceğiniz cihazın ofiste çok farklı senaryo kullanımları da oldu. Bu videomuzda ise ürünün detaylarını görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Asus ZenBook Pro Duo özellikleri;
- Intel Core i7-9750H işlemci
- NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı
- 15.6” OLED 4K 3840 x 2160 16:9 ana ekran
- 14″ LCD 3840X1100 32:9 ScreenPad+ ekranı
- 32 GB DDR4 2666MHz RAM
- 512 GB PCIe Gen3 x2 SSD
- WiFi 6 (802.11ax) desteği
- Harman Kardon ses sistemi
Donanım
PCIe 4.0’a hazır! | ROG Crosshair VIII Hero inceleme
ROG Crosshair VIII Hero modeli AMD Ryzen 3000 serisi işlemciler için geliştirilen ve özellikle overclock yani hız aşırma meraklıları için dizayn edilmiş bir anakart olarak dikkat çekiyor.
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PCIe 4.0’a hazır! | ROG Crosshair VIII Hero inceleme
Özel termal yapısıyla anakartı serin tutmak isteyen Asus mühendisleri neredeyse kartın tamamına ısı blokları yerleştirerek hem agresif bir görünüm hem de iyi bir soğutma çözümü elde etmiş.
AM4 soketini destekleyen kartta AMD Ryzen 3, Ryzen 2 işlemcileri desteklenirken bağlantı noktasında da özel seçimler sunuluyor. 2 adet LAN bağlantısı bulunan üründe iki ader Gigabit Ethernet bağlantısı yer alıyor. Bu sayede video işleme benzeri çalışmalarda destek veren bağlantı sağlamak mümkün.
PCIe 4.0 avantajı
PCIe 4.0 desteğine sahip olan kart, destekleyen depolama ve ekran kartı birimlerinde çok daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. 32 GB/sn hızına ulaşabilen bu aktarım hızlarında oyunlarda çok daha az bekleme süresi ve az da olsa FPS artışı gözlemlemek mümkün.
Ancak profesyonel kullanımlarda fazlasıyla işe yarayabilecek olan ROG Crossshair VIII Hero render ve export sürelerini ciddi anlamda kısaltabiliyor.
Bol bağlantı!
Üzerindeki 12 ayrı USB 3.1 Gen 1 ve Gen 2 bağlantıları ile yüksek hızlı veri aktarımı ve aynı zamanda çoklu ürün bağlama avantajı sunan kartta AMD Ryzen 3000 serisi tercih etmeniz halinde beklediğinizden daha fazlasını bulabilirsiniz.
Ses konusunda da önemli geliştirmeler yapan ROG tarafı ROG Crosshair VIII Hero modelinde SupremeFX S1220 kodek ve ESS ES90223P yüksek tanımlı DAC ile gerçekten takdir edilesi bir ses performansı sağlıyor.
Genel olarak sağlam, şık, agresif ve bir o kadar da işlevsel bir anakart sunan Asus, Ryzen 3 işlemcili üst seviye sistem toplamak isteyen kullanıcılar için fazla iddialı bir ürün ortaya koymayı başarmış.