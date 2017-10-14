Son teknolojiye sahip akıllı telefonlar ile artık kulaklık girişlerine veda etmeye başladık. Faka yeni modelleri ile böyle bir yeniliğe adım atmaya çalışan Google, yüksek fiyatları ile çok büyük bir tepki aldı.

Telefon şirketleri artık akıllı telefonlar geliştikçe, gereksiz derecede yer kaplayan kulaklık girişlerini kaldırmaya başlayarak hem alandan kazanmaya, hem de yeni bir satış stratejisi geliştirerek yalnızca kendi telefonlarına uyumlu kablosuz kulaklık tasarlamaya başladılar. Fakat Google bu girişimi son Android sürümlerine ve yüksek teknolojiye sahip olan Pixel 2 telefonuyla yüksek bir fiyat belirleyince hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL telefonlarını satışa sunduktan sonra, 3.5mm jaklar için USB-C Tipi dönüştürücüsünü tam tamına 20 Dolarlık bir fiyata satışa sunmuştu. Bu fiyat Apple’ın kendi modelleri için çıkarttığı parçadan, 11 Dolar daha yüksekti. Bu kadar yüksek bir fiyata sinirlenen ve şikayetler yağdıran kullanıcıları gören Google, fikrini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı ve ürünün fiyatını tam tamına %50 düşürdü. Fiyatını çok daha makul bir dereceye indiren Google, şu anda USB-C Tipi dönüştürücüyü 9 Dolara satmakta.