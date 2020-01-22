Google, telefon bağımlılığını engelleyen uygulamalar duyurdu!

Google, artık 21. yüzyılın en büyük problemlerinden biri olan telefon bağımlılığını durdurmak için yollar üretiyor. Öncelikle, telefon içerisinde bunu sağlamak için çeşitli önlemler alan firma şimdi de bunu interaktif sistemlerle sağlamaya çalışacak.

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Google’a ait geliştirici şirketlerden biri olan Digital Wellbeing, telefon bağımlılığını azaltmak için çok başarılı üç uygulama hazırladıklarını açıkladı. Uygulamaların sunumunu, oldukça şık ve sadeleştirilmiş anlatımlarıyla bize aktaran bir videoyla yapan şirket bu konu üzerinde çok yoğunlaştıkları aşikar.

Google, tüm teknoloji konseptleriyle iç içe şirket. Telefondan, medya cihazına, medya cihazından, araba yazılımına gibi bir çok alternatif sistemin yaratıcıları Google’ın sahip olduğu şirketler içinde.

Telefon kullanımındaki bağımlılık ise, modern yaşamın bir sorunsalı haline geldi . Geçtiğimiz günlerde, Play Store üzerinde yayınlanan üç uygulama ile bu sorun bir nebze olsun aşılmak isteniyor.

Bunlardan ikisi Google’ın kendi geliştirici hesabı üzerinden yayınlanırken, diğeri “Special Project- Experiment” adıyla piyasaya sürüldü. Envelope adı verilen bu uygulamayı firmanın Cardboard adını verdiği sisteme benzer şekilde kullanabiliyorsunuz.

Android cihazınıza bu uygulamayı kurduktan sonra, üzerine belli başlı şemaların çizildiği bir kartonun içerisine koyup kapatıyorsunuz. Belli bir süre cihazınız elinizde olsa da ekranını hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Arama yapmak veya saate bakmak gibi temel gereksinimleri gerçekleştirmek isterseniz de karton şema üzerindeki hareketler ve tuşlar yardımıyla bunları yapabiliyorsunuz.

Örnek konsept, Pixel 3A cihazında ilk olarak yapıldığı ve prototiplerin cihaza göre tasarlandığını belirtiliyor. İsterseniz bu kartonu sipariş verip, hem bağımlılığınızı azaltabiliyor hem de eski nostaljik günlere bir süre geri dönebiliyorsunuz.

Diğer iki uygulamamız ise Activity Bubbles ve Screen Stopwatch adındaki canlı duvar kağıtları. İkisi de ilk bakışta basit duvar kağıtları gibi görünüyor. İlkinin üzerinde beyaz baloncuklar yer alıyor. Telefonunuzu kitlediğinizde baloncuk sayısı elinize almadığınız süreye bağlı olarak büyümeye ve artmaya devam ediyor.

Screen Stopwatch ise, siyah arkaplan üzerine kurulu beyaz bir sayaç olarak basitçe tanımlanabilir. Bu sayaç gün içinde ekran açık kalma sürenizin ne kadar olduğunu büyük puntolarla size gösteriyor.