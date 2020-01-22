Uygulama
Google, telefon bağımlılığını engelleyen uygulamalar duyurdu!
Google, artık 21. yüzyılın en büyük problemlerinden biri olan telefon bağımlılığını durdurmak için yollar üretiyor. Öncelikle, telefon içerisinde bunu sağlamak için çeşitli önlemler alan firma şimdi de bunu interaktif sistemlerle sağlamaya çalışacak.
İlginizi çekebilir: Android 11 R, Google Pixel 4 ile ortaya çıktı!
Google’a ait geliştirici şirketlerden biri olan Digital Wellbeing, telefon bağımlılığını azaltmak için çok başarılı üç uygulama hazırladıklarını açıkladı. Uygulamaların sunumunu, oldukça şık ve sadeleştirilmiş anlatımlarıyla bize aktaran bir videoyla yapan şirket bu konu üzerinde çok yoğunlaştıkları aşikar.
Google, tüm teknoloji konseptleriyle iç içe şirket. Telefondan, medya cihazına, medya cihazından, araba yazılımına gibi bir çok alternatif sistemin yaratıcıları Google’ın sahip olduğu şirketler içinde.
Telefon kullanımındaki bağımlılık ise, modern yaşamın bir sorunsalı haline geldi . Geçtiğimiz günlerde, Play Store üzerinde yayınlanan üç uygulama ile bu sorun bir nebze olsun aşılmak isteniyor.
Bunlardan ikisi Google’ın kendi geliştirici hesabı üzerinden yayınlanırken, diğeri “Special Project- Experiment” adıyla piyasaya sürüldü. Envelope adı verilen bu uygulamayı firmanın Cardboard adını verdiği sisteme benzer şekilde kullanabiliyorsunuz.
Android cihazınıza bu uygulamayı kurduktan sonra, üzerine belli başlı şemaların çizildiği bir kartonun içerisine koyup kapatıyorsunuz. Belli bir süre cihazınız elinizde olsa da ekranını hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Arama yapmak veya saate bakmak gibi temel gereksinimleri gerçekleştirmek isterseniz de karton şema üzerindeki hareketler ve tuşlar yardımıyla bunları yapabiliyorsunuz.
Örnek konsept, Pixel 3A cihazında ilk olarak yapıldığı ve prototiplerin cihaza göre tasarlandığını belirtiliyor. İsterseniz bu kartonu sipariş verip, hem bağımlılığınızı azaltabiliyor hem de eski nostaljik günlere bir süre geri dönebiliyorsunuz.
Diğer iki uygulamamız ise Activity Bubbles ve Screen Stopwatch adındaki canlı duvar kağıtları. İkisi de ilk bakışta basit duvar kağıtları gibi görünüyor. İlkinin üzerinde beyaz baloncuklar yer alıyor. Telefonunuzu kitlediğinizde baloncuk sayısı elinize almadığınız süreye bağlı olarak büyümeye ve artmaya devam ediyor.
Screen Stopwatch ise, siyah arkaplan üzerine kurulu beyaz bir sayaç olarak basitçe tanımlanabilir. Bu sayaç gün içinde ekran açık kalma sürenizin ne kadar olduğunu büyük puntolarla size gösteriyor.
Uygulama
Yeni Microsoft Edge çıktı! Nasıl yüklenir ve eklentiler nasıl kurulur?
Microsoft Edge, bildiğiniz üzere firmanın Internet Explorer rezaletinden sonra piyasaya modern dinamiklerle sunduğu yeni internet tarayıcıları arasında yer alıyordu.
İlginizi çekebilir: Chromium tabanlı Microsoft Edge 15 Ocak’ta geliyor
Yeni Microsoft Edge ise tüm hantallıklardan ve sistemi yoran özelliklerden kurtularak karşımıza çıkıyor. Yeni Chromium destekli tarayıcı sayesinde, problemler büyük oranda giderilmeye çalışılacak.
Yeni Edge’i deneyimlemek isteyen kullanıcılar bu link üzerinden tarayıcıyı bilgisayarlarına kurabilirler.
Yeni Microsoft Edge’e eklentiler nasıl kuruluyor?
Windows 10 çalıştıran tüm bilgisayarlarda ön yüklü olarak gelecek programın çok şık özellikleri bulunuyor. İçerisinde eklenti mağazası bulunduran Yeni Edge ile hem mağazasında hem de Chrome mağazasında yer alan eklentiler indirilip kurulabiliyor.
Chrome veya Microsoft Edge kullanıyorsanız eğer “add-on” tabirine çok aşinasınız demektir. İnternet tarayıcınıza bu eklentiler, birçok yeni özellik ve geliştirme imkanı sağlar.
Tarayıcı üzerinde, yan yana dizilmiş, sağ köşede bulunan üç noktaya basarak ayarlar kısmına erişebiliyorsunuz. Burada en altta yer alan “Extensions” paneline öncelikle tıklamanız lazım.
Edge, ilk açılıştan itibaren içerisinde herhangi bir eklenti bulunmaz. Kendiniz yüklemeniz gerekir. Sol panelden “Get Extensions from Microsoft Store” ikonuna basarak Microsoft’un resmî marketine gidiyorsunuz.
Edge için Microsoft Store ismiyle karşımıza çıkan uygulamada birçok kategori bizleri bekliyor. Biz, göstermek amacıyla alışveriş sitesi olan Amazon Assistant’ı kurmak istiyoruz.
İndirmek için sağ taraftaki “Get” butonuna tıklıyoruz. Get tuşuna bastığınız itibariyle Edge’de bir pop-up bildirim sizi karşılayacak. Bunu da kabul ettikten sonra, sağ taraftaki barda bir ikon ortaya çıkacak. Üstüne tıkladığınızda, giriş bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Bu işlemi de tamamladıktan sonra eklentileriniz kurulmuş oluyor.
İstediğiniz her zaman, uygulamayı, “Extensions” sekmesi üzerinden kaldırabilir. Pasif hale getirerek, geçici olarak kalkmasını sağlayabilirsiniz.
Uygulama
Telegram kapsamlı bir güncelleme yayınladı!
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Android ve iOS işletim sistemleri için önemli yenilikler barındıran bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile beraber Whatsapp’ta bulunan “mavi tik” benzeri bir özellik de kullanıcılar ile buluştu!
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite modelleri tanıtıldı!
Telegram yeni özellikleri ile artık çok daha kullanışlı!
Yeni güncelleme, Telegram’daki mevcut tema editörünü daha gelişmiş 2.0 sürümüne yükseltiyor. Daha fazla özelleştirme sunan yeni tema editörü, sohbet arka planı ve konuşma balonlarının her birine farklı renkler atayabilmenize olanak tanıyor. Ayrıca editör bünyesinde seçebileceğiniz hazır temalar da bulunuyor.
Büyük Telegram güncellemesinin barındırdığı yeniliklerden biri de “Çevrimiçi Olduğunda Gönder” özelliği. Bu özellik ile yazmış olduğunuz mesajın karşı taraf çevrimiçi olunca gönderilmesi sağlanıyor. Böylece Whatsapp’taki mavi tik gibi kullanıcının mesajı okuduğundan emin olunuyor. Ayrıca istediğiniz bir konumu tek dokunuşla paylaşma özelliği de güncelleme ile gelen yenilikler arasında dikkat çekiyor.
Kullanıcılara sunulan Telegram güncellemesinin öne çıkan diğer yenilikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
- Sohbet içerisindeki aramaların listeleme şeklinde sıralanması
- Podcast modu ile 20 dakikadan uzun ses kayıtları için özel seçenekler
- Menüye eklenen bir alan sayesinde tek dokunuşla gece moduna geçebilme
- Sohbet kutusundaki haritanın gece modunda otomatik olarak kararması (Android için)
- Arşivlenen tüm sohbetleri okundu olarak işaretleyebilme (Android için)
- Manuel olarak video çözünürlüğü seçimi ve kişi gönderme ekranı (Android için)
- Metin boyutlarını ayarlama (iOS için)
- Tek tık ile hızlı hesap değişimi (iOS için)
- Kullanılan ve kullanılabilir depolama alanını görüntüleme, uygulama önbelleği temizleme (iOS için)
Uygulama
Whatsapp, bazı eski cihazlar için desteği kesti!
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kısa süre sonra bazı eski sürüm işletim sistemleri için destek sürecini sonlandıracağını duyurdu. Eğer eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız, bundan sonra popüler uygulamayı kullanamayabilirsiniz!
İlginizi Çekebilir: Aynı anda iPhone 7 ve Mi 9T kullanmak – Sizin Yorumunuz (Burak Bekir Eroglu)
Whatsapp, bazı eski Android ve iOS sürümlerine destek vermeyecek!
İşletim sistemi sürümlerinin fazlalığı, her bir sürüm için optimizasyon yapması gereken uygulama geliştiricilerinin işini zorlaştırıyor. Bu yüzden çoğu geliştirici eski işletim sistemi sürümü için destek vermeyi kesiyor. Whatsapp da artık gelişim imkânı vermeyen bazı sürümler için uygulama desteğini keseceğini açıkladı. Buna göre; 1 Şubat tarihi itibarıyla Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 ve KaiOS 2.5.1 altındaki sürümlere sahip işletim sistemleri uygulamayı indiremeyecek ve çalıştıramayacak. Ayrıca uygulama marketi kapanan Windows Phone kullanıcıları da söz konusu tarihten sonra Whatsapp’ı kullanamayacak.
Uygulamanın destek sayfasında kullanıcılara sohbet yedeklerinin alınması ve daha güncel bir akıllı telefona geçiş yapması tavsiye ediliyor. Eski işletim sistemine sahip telefonlar 1 Şubat’tan sonra Whatsapp’ı çalıştırmayacağı için yedeklere de erişim sağlanamayacak.
Söz konusu sorundan etkilenecek kullanıcı sayısı ise çok az gibi görünüyor. Zira desteğin kesileceği Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullanan aktif kullanıcı sayısı, tüm platforma oranla %0.3 olarak biliniyor. iOS tarafında ise hızlı güncelleme sürecinden ötürü bu oranın çok daha düşük olduğu ifade ediliyor.