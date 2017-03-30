Google Takvim’in iPad Uygulaması Büyük Bir Değişim Geçirdi

Google Takvim harika bir iPhone uygulamasına sahip ve bir çok iPhone uygulamasının yanına yenilikçiliği ile ön plana çıkmayı başarıyor.

Google Takvim’in iPhone uygulaması son derece sade ve kolay bir kullanıma sahip. Özellikle GSuite üzerinden kullananlar için vazgeçilmez bir uygulama. Ancak iPad uygulaması için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildi.

Uygulamanın iPad uygulamasına bugün yapılan değişiklikler ile beraber artık Takvim, iPad üzerinde de çok iyi çalşıyor. Şirketin blog gönderisi ile yapılan açıklamaya göre Takvim’in iPad ıygılaması iPohıne uygulamasının biraz daha büyük hali gibi ve büyük ekran avantajını gayet iyi bir şekilde kullanıyor. Takvim’in iPad uygulaması bugün itibariyle indirilebilir. Ayrıca uygulamanın iPhone versiyonuna da yakında bazı özelliklerin getirileceği duyuruldu ancak ne zaman olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.