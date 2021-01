Google Stadia kullanıcıları Hitman 3’te URL ile senaryo paylaşacak!

Google Stadia oyun dünyasına ilginç bir yenilik daha getiriyor. Hitman 3 oyuncuları platform sayesinde oluşturdukları senaryoları URL ile paylaşabilecekler.

Google Stadia ile oluşturduğunuz senaryoları URL yoluyla paylaşabilirsiniz!

Buluttan oyun hizmeti denilince akla gelen ilk platformlar arasında yerini alan Google Stadia, ilginç bir yeniliği oyun dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor. Oyuncular arasında daha entegre bir yapı sunmak isteyen platform, Hitman 3 ile birlikte bunun için ilk adımları atmaya başlayacak. Hitman 3 içerisinde oyuncuların kendi oluşturdukları senaryoları paylaşma imkanı getiren platform, sadece bir basit URL ile bunu mümkün kılmaya hazırlanıyor.

Bu sayede oyuncular arası iletişimi kuvvetlendirmek isteyen servis, yayıncılar için de yeni bir içerik oluşmasını sağlamış olabilir. Hitman 3 içerisinde bir rekabet ortamının dahi oluşma ihtimali göz önünde bulunuyor. 20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan Hitman 3, oyun dünyasında aktif olarak her alan neredeyse her konsola uğrayacak. PC, Xbox One, PS 4/5, Xbox Series X/S tarafında donanım gücünden yararlanacak olan oyun, Nintendo Switch ve Google Stadia ile de buluttan oyun oynama teknolojisini kullanıcılarına sunacak. Ön siparişe açılan oyunu ilgili platformların mağazalarından sipariş edebilirsiniz. Bakalım Hitman 3 getirdiği yenilikleri ile birlikte oyun dünyasının ilgi çekici yapımları arasında yerini almayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.

