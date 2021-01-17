Otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı robotlar, hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Pandemi döneminde en çok tercih edilen akıllı robotların başında akıllı robot süpürgeler geldi. Akıllı robot süpürge modellerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürge modeli JetBot 90 AI+’ı tanıttı.

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Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge

JetBot 90 AI+, sürücüsüz araçlarda da kullanılan LiDAR sensörlerini kullanıyor. Bu sensörler sayesinde mesafeleri algılayabiliyor, konum takibi ve haritalandırma yapabiliyor. Üç boyutlu sensörü sayesinde mobilya, oyuncak, kablo, yere düşmüş yiyecek ve evcil hayvan dışkısı arasındaki farkları algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit edebiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyıp, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturabiliyor. Rotası üzerinde bulunan engellerden kaçabiliyor. JetBot 90 AI+, hassas ve kırılabilecek nesneleri öğrenebiliyor ve temizlik yaparken bu nesneler ile mesefesini koruyabiliyor. JetBot 90 AI+, dolap ve koltuk gibi mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de ayarlayabiliyor. Algoritması sayesinde evcil hayvan dışkısı ve gıda gibi maddeleri tanıyabiliyor, herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye yaklaşmıyor. Rotası üzerinde temizlenmemesi gereken bir nesne algıladığı zaman size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliyor. Bu özelliği sayesinde süpürgenin halı ve mobilyalarınıza zarar vermesi engellenmiş oluyor. JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar belirlenebiliyor. Ayrıca uzaktan süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içini izleyebilir veya evcil hayvanlarlarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bebeğiniz ile dadısının nasıl zaman geçirdiğini de denetleyebilirsiniz.

Otomatik Boşaltma Sistemi

Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, Clean Station adı verilen temizlik bölmesine giriyor ve topladığı maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltabiliyor. Bu sayede sürekli kullanıma hazır kalabiliyor. Samsung, ABD’de JetBot 90 AI + ‘ı 2021’in ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak ülkemiz için satış tarihi henüz açıklanmadı.

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