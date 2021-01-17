Akıllı Ev
Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
Otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı robotlar, hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Pandemi döneminde en çok tercih edilen akıllı robotların başında akıllı robot süpürgeler geldi. Akıllı robot süpürge modellerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürge modeli JetBot 90 AI+’ı tanıttı.
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Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
JetBot 90 AI+, sürücüsüz araçlarda da kullanılan LiDAR sensörlerini kullanıyor. Bu sensörler sayesinde mesafeleri algılayabiliyor, konum takibi ve haritalandırma yapabiliyor. Üç boyutlu sensörü sayesinde mobilya, oyuncak, kablo, yere düşmüş yiyecek ve evcil hayvan dışkısı arasındaki farkları algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit edebiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyıp, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturabiliyor. Rotası üzerinde bulunan engellerden kaçabiliyor. JetBot 90 AI+, hassas ve kırılabilecek nesneleri öğrenebiliyor ve temizlik yaparken bu nesneler ile mesefesini koruyabiliyor. JetBot 90 AI+, dolap ve koltuk gibi mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de ayarlayabiliyor. Algoritması sayesinde evcil hayvan dışkısı ve gıda gibi maddeleri tanıyabiliyor, herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye yaklaşmıyor. Rotası üzerinde temizlenmemesi gereken bir nesne algıladığı zaman size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliyor. Bu özelliği sayesinde süpürgenin halı ve mobilyalarınıza zarar vermesi engellenmiş oluyor. JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar belirlenebiliyor. Ayrıca uzaktan süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içini izleyebilir veya evcil hayvanlarlarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bebeğiniz ile dadısının nasıl zaman geçirdiğini de denetleyebilirsiniz.
Otomatik Boşaltma Sistemi
Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, Clean Station adı verilen temizlik bölmesine giriyor ve topladığı maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltabiliyor. Bu sayede sürekli kullanıma hazır kalabiliyor. Samsung, ABD’de JetBot 90 AI + ‘ı 2021’in ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak ülkemiz için satış tarihi henüz açıklanmadı.
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Akıllı Ev
Roborock S7 robot süpürge resmi olarak tanıtıldı!
Son dönemde giderek yaygınlaşan elektrikli robot süpürgeler, temizlik konusunda pek çok yeteneği bir arada sunuyor. Xiaomi’nin destek verdiği markalar arasında yer alan Roborock da CES 2021 etkinliğinde yeni robot süpürgesini duyurdu. Roborock S7 Robot Vacuum, yüksek emiş gücü ve titreşimli temizleme teknolojisi ile dikkat çekiyor.
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Titreşimli temizlik yapan Roborock S7 robot süpürge tanıtıldı
Tasarımıyla Roborock S6’ya oldukça benzeyen Roborock S7, buna karşın gövdesinin içinde pek çok yenilikle birlikte geliyor. Yeniliklerin başında yer alan VibraRise teknolojisi, ultrasonik algılayıcı yardımıyla tespit edilen halı gibi zeminleri vakum modu kullanarak verimli şekilde temizleyebiliyor. Ayrıca temizlik esnasında yere güçlü şekilde yapışan tozları çekmek için 50Hz frekansta dakikada 3.000 kez titreşim hareketi gerçekleştiriyor.
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2500Pa emiş gücüne sahip güçlü bir motor barındıran Roborock S7, mop özelliği sayesinde ıslak ve kuru temizlik yapabiliyor. 470 ml toz bölmesi ve 300 ml su tankı ise önceki modele göre iyileştirilmiş detaylar arasında bulunuyor. 5.200 mAh’lik bataryası sayesinde 3 saat boyunca temizlik yapabilen Roborock S7’nin yönetimi Roborock ve Mi Home uygulamaları üzerinden sağlanıyor. Bunun yanı sıra süpürgenin Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri’yi de desteklediği de ifade ediliyor.
Roborock S7, ortam temizliği için ihtiyaç duyduğu haritalama işlemi için geleneksel kameralar yerine LiDAR sensöründen yararlanıyor. Lazer desteğiyle birlikte daha hızlı ve kararlı haritalama yapan robot süpürge, temizlik işlemi bittiğinde ise zemini kirletmemek adına otomatik olarak 5 mm yükselebiliyor.
Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Roborock S7’nin fiyatı 649 dolar olarak açıklandı. Son olarak robot süpürgenin Türkiye’de de satılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Ev
Robotik Ev teknolojileri alternatifleri
Karanlık çağlarda yaşamaktan sıkılmadınız mı? Sizin için tüm zor işi yapabilecek bir elektrikli süpürgeniz olmasını istemez miydiniz? Ya da akşam eve dönerken akıllı telefonunuzdan açabileceğiniz bir ısıtma sistemi? Modern teknolojinin görkemli dünyasına birkaç cesur adım atmanın zamanı geldi.
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Akıllı telefonlar
Aranızdaki en az teknoloji meraklısı bile muhtemelen zaten bir akıllı telefona sahiptir. Ancak gerçek şu ki, bazı akıllı telefonlar diğerlerinden çok daha akıllıdır. Cihazınızı beş yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıysanız, muhtemelen yükseltme zamanı gelmiştir. Bu, özellikle evinizdeki aygıtları akıllı aygıtlara yükseltmeye başlamak üzereyseniz kritik önem taşımaktadır. Ev aletlerinizi bağlamak için iyi bir cihaza ihtiyacınız olacaktır. Hemen hemen tüm hayatınızı güçlü bir akıllı telefondan yönetebilirsiniz. Programları planlamak, evden çalışmak, ışıklarınızı açmak, arkadaşlarınızla görüntülü sohbet etmek, kapı zilinizi kimin çaldığını kontrol etmek, güvenli çevrimiçi ödemeler yapmak sağlık ve fitness hedeflerinizi takip etmek için kullanabilirsiniz. Robotik Ev teknolojileri ile uyumlu bir akıllı telefon hayata keyif katar.
Robot Süpürgeler
Robotik ev teknolojileri dünyasına ilk adım olarak robot elektrikli süpürge tercihi iyi bir başlangıç noktası olabilir. Kurulumu ve kullanımı kolaydır ve siz dışarıdayken zeminlerinizi süpürmek için programlayabilirsiniz, böylece eve döndüğünüz zaman temiz bir eve ile karşılaşacaksınız. Bir robot elektrikli süpürgeden tam olarak yararlanmak için, güçlü olmasını, nesnelerin etrafında yolunu bulabilmesini ve pil azaldığında şarj etmek için kendi şarj istasyonuna (kendi başına) dönebilmesini istiyorsunuz. Satın almadan önce en iyi robot süpürgeler hakkında biraz araştırma yapmanızı ve incelemeleri okumanızı öneririz.
Akıllı Musluklar
Akıllı bir musluk (musluk) yılda 45.000 lt su tasarrufu sağlayabilir. Sadece çevreye büyük bir iyilik yapmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi bütçenizide koruyacaksınız. Akıllı musluklar bir sensör yardımı ile çalışır, bu da kirli ellerin vanalarınıza dokunması konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
Kablosuz Kapı / Pencere Sensörü
Modern teknoloji, güvenlik seviyenizi bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olabilir. Evinizi daha güvenli hale getirmek için akıllı bir kapı / pencere sensörü kadar basit bir şey yeterlidir. Bir kablosuz sensör, pencerelerinizi ve kapılarınızı izler ve herhangi bir olağandışı etkinlik olduğunda sizi uyarır (metin veya e-posta yoluyla). Ayrıca, evden çıktığınızda tüm pencere ve kapılarınızı kilitlediğinizi iki kez kontrol edebilirsiniz. Bir adım daha ileri gitmek isterseniz, ön kapınıza aynı zamanda akıllı telefonunuza da bağlanan bir kamera kurabilirsiniz. Evde olmasanız bile kapınıza gelen kişileri görebilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz.
Robotik Çalar Saat
Bu sonuncusu biraz tartışmalı. Ya seveceksiniz ya da kesinlikle nefret edeceksiniz. Ancak sabah kalkmak için yardıma ihtiyacınız varsa, o zaman size yardımcı olacak olan teknoloji robotik çalar saattir. Bu alarm sabah çaldığında, ertelemenin bir yolu yoktur . Bir çalar saat çalıyor ve sonra kaçıp saklanıyor ve alarm çalmaya devam ediyor ve sizi kalkıp onu aramak zorunda kalıyorsunuz. Sinir bozucu bu saati bulduğunuzda, tamamen uyanmış olacak ve duş için hazır olacaksınız.
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Akıllı Ev
Amazon, uyku apnesi için Alexa uyumlu bir cihaz geliştiriyor
Amazon, Alexa ile yönetebileceğiniz cihazlar ailesine yeni üyeler eklemeye yeni yılda da hiç hız kesmeden devam edecekmiş gibi görünüyor. ABD’li e-ticaret devi, bugüne kadar akıllı hoparlörlerden akıllı ampullere kadar kendi Alexa destekli cihazlarını piyasaya sürmüştü. Şimdi ise, yeni bir uyku takibi cihazıyla kişisel sağlık teknolojisi departmanında kendisini güçlendirmek istiyor. Ancak, Amerikalı şirketin hedefi basit bir uyku takip cihazı değil…
Hazır sağlık konusuna değinmişken, sizler için özenle hazırladığımız ve daha sağlıklı bir hayat tarzına kavuşmanıza yardımcı olacağını umduğumuz bu HepsiBurada listesini paylaşmaktan mutluluk duyarız. Eğer listeden bir ürün edinirseniz, deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Amazon, uyku apnesi takibini radar yardımı ile çözmek istiyor
Uyku apnesi, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %6’sını (erkekler için %7, kadınlar için %5 olmak üzere) etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. Bu hastalıkta, uyku sırasında oluşabilen tehlikelere karşı uyku halindeki nefes ritminizin takibi büyük bir önem taşıyor. Amazon’un da yapmak istediği tam olarak bu. Amerikalı şirket, avuç içi büyüklüğündeki bir cihazın içine milimetre radyo dalgalarını (‘milimetre-wave’) ölçecek bir radar yerleştirip, uyku apnesi hastalarının nefes alış verişlerini bu radar yardımıyla takip etmeyi amaçlıyor. Amazon’a göre, bu cihaz, nefes alış verişlerinizi takip ederek olası bir tehlikeyi önceden sezip size haber verebilecek.
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Aslında, bu radar yardımıyla uyku apnesi takibi yeni bir fikir değil. Nintendo, 2014 yılında benzer bir teknolojiyi piyasaya sürmeyi hedeflemişti. Ancak, 2 yıl sonra bu cihazın günlük yaşamda kullanışlı ve uygulanabilir bir fikir olmadığını söyleyerek bu fikirden vazgeçmişti.
Kod adı “Brahms”
Sızıntılara göre, cihaz “dik duran, metal bir iskelete yaslanmış altıgen küçük bir yastık (pad)” şeklinde olacak. İlk aşamada uyku apnesi takibi için kullanılması amaçlanılan cihazın, ileri dönemlerde diğer uyku hastalıklarının tedavisi ve takibine de yardım etmesi bekleniyor. Bu projenin kod adı ise Amazon’un ince zekasının bir eseri. Öyle ki, cihaz şu an için Brahms adıyla anılıyor. Bu isim ise ünlü ninninin bestecisi, Alman müzisyen Johannes Brahms’tan geliyor.
Kaynak: TheVerge
Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 30 dakika önce
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Yazan: market2020, 16 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 16 saat önce
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