Google, Stadia için merak edilenleri açıklayacak

Sunucu tabanlı oyun platformu Stadia, Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle; Stadia’nın fiyatı, oyun duyurularını ve platform ile ilgili bilgilerin bu yaz açıklanacağınu duyurdu.

İlginizi çekebilir : Stadia nedir? | Google’dan her PC’de, telefonda, tablette oyun oynatan sistem! (VİDEO)

Stadia Twitter üzerinden açıklama yaptı

Google oyuncular için geliştirdiği Stadia platformunu mart ayında duyurusunu yapmıştı. Stadia ile birlikte oyuncular; internet tarayıcıları üzerinden gelişmiş oyunları 4K 60 kare çözünürlüğüne kadar, donanımsal altyapıya ihtiyaç duymayan cihazlar üzerinden oynayabilecekler.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info Stay tuned here for more Stadia details coming soon. — Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019

İlk olarak Google, Stadia sunucu sisteminden oyun oynamak için internet gereksinimlerini duyurmuştu. Şimdi ise Stadia, resmi Twitter hesabından ‘ Bu yaz istediğin üç dilek sonunda verilecek – fiyat,oyun duyuruları, çıkış bilgisi – daha fazla Stadia detayları için bizi izlemeye devam edin, çok yakında.’

açıklamasını yaptı. Google, Stadia için yayınladığı ilk duyuruda ise çıkışının yılın sonuna doğru olacağı belirtilmişti. Bu açıklamalardan sonra Google’ın, 11 Haziran‘da gerçekleşecek Uluslararası Gaming Expo E3 etkinliğinde Stadia ile ilgili bilgileri paylaşması bekleniyor.