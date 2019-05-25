Google, Stadia için merak edilenleri açıklayacak

Google, Stadia için merak edilenleri açıklayacak

25 Mayıs, 2019 Oyun 0 yorum

Sunucu tabanlı oyun platformu Stadia, Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle; Stadia’nın fiyatı, oyun duyurularını ve platform ile ilgili bilgilerin bu yaz açıklanacağınu duyurdu.

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Stadia Twitter üzerinden açıklama yaptı

Google oyuncular için geliştirdiği Stadia platformunu mart ayında duyurusunu yapmıştı. Stadia ile birlikte oyuncular; internet tarayıcıları üzerinden gelişmiş oyunları 4K 60 kare çözünürlüğüne kadar, donanımsal altyapıya ihtiyaç duymayan cihazlar üzerinden oynayabilecekler.

İlk olarak Google, Stadia sunucu sisteminden oyun oynamak için internet gereksinimlerini duyurmuştu. Şimdi ise Stadia, resmi Twitter hesabından ‘ Bu yaz istediğin üç dilek sonunda verilecek – fiyat,oyun duyuruları, çıkış bilgisi – daha fazla Stadia detayları için bizi izlemeye devam edin, çok yakında.’

açıklamasını yaptı.  Google, Stadia için yayınladığı ilk duyuruda ise çıkışının yılın sonuna doğru olacağı belirtilmişti. Bu açıklamalardan sonra Google’ın,  11 Haziran‘da gerçekleşecek Uluslararası Gaming Expo E3 etkinliğinde Stadia ile ilgili bilgileri paylaşması bekleniyor.

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