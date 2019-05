Google, Stadia için merak edilenleri açıklayacak

Sunucu tabanlı oyun platformu Stadia, Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle; Stadia’nın fiyatı, oyun duyurularını ve platform ile ilgili bilgilerin bu yaz açıklanacağınu duyurdu.

Google oyuncular için geliştirdiği Stadia platformunu mart ayında duyurusunu yapmıştı. Stadia ile birlikte oyuncular; internet tarayıcıları üzerinden gelişmiş oyunları 4K 60 kare çözünürlüğüne kadar, donanımsal altyapıya ihtiyaç duymayan cihazlar üzerinden oynayabilecekler.

This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:

💰 Price Reveal

🎮 Game Announcements

🚀 Launch Info

Stay tuned here for more Stadia details coming soon.

— Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019