Google, SOS Uyarıları ile Kriz Anında Kullanıcılara Yardımcı Olacak

Google SOS Uyarıları ile acil durumlarda ve kriz anlarında kullanıcıların kendi durumları hakkında kısa sürede bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Bilgiye hızlı erişimin çok önemli olduğu kriz anlarında Google, kullanıcıların yanında olacak ve onlara sürekli olarak bilgi akışı sağlayacak. SOS uyarıları, Aramalar ve Haritalardaki yeni bir dizi özellik. Bu özellik ile beraber kullanıcıların ne olduğunu anlaması daha kısa sürerken hızlıca karar verebilmeleri mümkün olacak.

Oluşan bir kriz esnasında sitede yapılacak kriz ile ilgili bir aramada SOS Uyarısı ekranda alacak. Bu uyarı kısmında, bölgede neler olup bittiği, yerel yetkililerin acil telefon numalarları, web siteleri yer alırken farklı ülkede olanlar için temel cümlelerin çevirileri yer alacak.

Uyarı kısmı Arama ekranında olduğu gibi Haritalar uygulamasında da yer alacak. Bölgede yaşanmakta olan aktif olay harita üzerinden anlık takip edilebilecek. Olaya ya da kullanıcının bulunduğu yere bağlı olarak mobil cihazlara SOS Uyarısı bildirimi de gelecek.