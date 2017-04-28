Güncel olmayan bir işletim sistemi kullanmak sinir bozucu olabilir ve Google bir süredir Android’de ki bu durum için bazı geliştirmeler yapmaya çalışıyor.

Google daha önce Android’in güvenlik güncellemelerini tek elden yayınlayacağını duyurmuştu ve şimdi de son güvenlik güncellemesi alacak bazı modelleri duyurdu. Şirket daha önce bazı Nexus modellerinin artık işletim sistemi güncellemesi almayacağını duyurmuştu. Şimdi bu tarihlere ve modellere yenileri eklendi.

Bu listeye göre Pixel ve Pixel Xl, Ekim 2018’den itibaren sonra Android güncellemesi Ekim 2019’dan sonra ise güvenlik güncellemesi almayabilir. Nexus 6P ve Nexus 5X bu yılın Eylül ayından itibaren Android güncellemesi ve önümüzdeki yılın Eylül ayından itibaren de güvenlik güncellemesi almayabilir.