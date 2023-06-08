Google Play Store sunucularına sızmayı başaran kötü amaçlı uygulamaların sayısını takip etmek zor. Son aylarda mağazada birden fazla kötü amaçlı uygulama raporu bulunuyordu. Aslında, web’de arama yaparsanız, geçtiğimiz ayın her haftası için raporlar bulabilirsiniz. Şimdi, Google’dan bir adım beklerken, değerli verilerinizi çalabilecek yeni bir kötü amaçlı uygulama listesi ortaya çıktı. Bu durumda beklemek mi yoksa bu kötü amaçlı Android uygulamalarını kendiniz mi silmek istersiniz?

Geçtiğimiz hafta Dr. Web, en az 101 gizlilik ihlali yapan Android uygulamasını tespit etti, adlandırdı ve açığa çıkardı. Bu kötü amaçlı Android uygulamaları, resmi Google Play Store’dan 400 milyondan fazla indirilen büyük bir hacme sahip.

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Bu uygulamaların çoğu SpinOk casus yazılım modülü ile birlikte gelir. Bu popüler uygulamalara bağlı ve önceden tahmin edilenden daha yaygın görünüyor. Başka bir şirket de “siber tehditleri tahmin ettiğini” iddia eden 193 ek uygulama buldu ve kullanıcılarını izleyebiliyorlar. Bu özel uygulama grubu şu ana kadar yaklaşık 30 milyon kez kuruldu.

Ne yazık ki Google, bu kötü amaçlı Android uygulamalarının çoğunu henüz Play Store’dan kaldırmadı. Bu durum gerçekleşmediği sürece etkilenen mağdurların sayısı artabilir. Bu uygulamaların farklı siber güvenlik şirketleri tarafından birden fazla örnekte tespit edildiği göz önüne alındığında, böyle bir gecikme garip görünüyor. Bu durum yakında düzeltilmeli. Ancak daha önce de belirtildiği gibi etkilenen kullanıcıların sayısı her dakika artmaya devam edecek. Resmi bir adım beklerken, kendinizi korumak için bu uygulamaları Android çalıştıran herhangi bir cihazdan silmenizi öneriyoruz.

Aşağıdan virüs dolu uygulamalara ulaşabilirsiniz.

Chip Winner 2048

iSecurity – Virus Cleaner

Quick Loan Pro

Calculator Lock – Photos Vault

Pixel Battle

Ztime:Earn cash rewards easily

Pop Stone 2 – Match 3 Game

Gem Puzzle

Real Money:Play Games Earn

Vast VPN – Secure VPN Proxy

Fast Booster Box

Channel3

Make Money – Game Time

Woohoo – Real Cash Games

Earn Money: Squid Game

Cash Game: Money Puppy

LuckyYou

Hello VPN-Fast & Secure

Dong Bao

HotBuku-Alat Pembaca Novel Profesional dan Populer

Yeloli Princess Makeup

Mnogo Monet

Yeloli Princess Makeup

UangNyata:hasilkan & permainan

Fast Loan Plus

Crazy Christmas Tree

Pop Diamonds

Cash All – Earn real money

Merge snack-Overfood

Vegas Coin Pusher

Crazy Cut Money

Lucky Cashman-Real Money&Paid

Lucky Slots: Real Money& Spin

TappyCoins

Pet Connect – cute pets match

Lucky Coin Pusher -3D

Money Tree Garden

Chips Winner

Mega Win Slots

SuperFastVPN-UnlimitedVPN

Magical Pet:Pop Match

Neutral Solitaire

BTC Linked

Lucky Dog Videos

Hexa Link – 2248 Connect Puzzle

Ganho Casual

Bitcoin 2 Moon

Pop Pop Balls

Fruits Legend: Farm Frenzy

Fruit Bubble Smash

BTC Fall

Sweet Fruit Smash

Funny Hoop

Go Break

Step Going

Funny Block

Squid Gem

Lucky Cube Blast

Cube Master 3D

Merge Crazy Bal

Grand Win Solitaire

ChipWin To 21:Merge game

Bubble Shooter Hero

Bingo Day: Lucky to Win

Cookie Crush

Winning Slot : Mystic Pharaoh

HexaPop Link 2248

Dropping Balls

Crazy Magic Ball

Bird Linked

BigBang PopStar – Pongs Puzzle

Chain One Line

Jewels Crush Fever – Match 3 Jewel Blast

Tropical Fruit Blast

Bubble Spinner

Merge hexagon jewel – Match 3

Random Dice

Jelly Connect

Monster Link- Match Blast

Block Crush

Birds Merge

Idle Dinosaurs

Kitty Blast: Lucky Pet 2022!

Go Jump

Knife Master

Macaron Match

Crazy Cut Money

Mood to Pop

Smash King

Lucky Eggs – Win Big Rewards