Google Play Store sunucularına sızmayı başaran kötü amaçlı uygulamaların sayısını takip etmek zor. Son aylarda mağazada birden fazla kötü amaçlı uygulama raporu bulunuyordu. Aslında, web’de arama yaparsanız, geçtiğimiz ayın her haftası için raporlar bulabilirsiniz. Şimdi, Google’dan bir adım beklerken, değerli verilerinizi çalabilecek yeni bir kötü amaçlı uygulama listesi ortaya çıktı. Bu durumda beklemek mi yoksa bu kötü amaçlı Android uygulamalarını kendiniz mi silmek istersiniz?
Geçtiğimiz hafta Dr. Web, en az 101 gizlilik ihlali yapan Android uygulamasını tespit etti, adlandırdı ve açığa çıkardı. Bu kötü amaçlı Android uygulamaları, resmi Google Play Store’dan 400 milyondan fazla indirilen büyük bir hacme sahip.
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Bu uygulamaların çoğu SpinOk casus yazılım modülü ile birlikte gelir. Bu popüler uygulamalara bağlı ve önceden tahmin edilenden daha yaygın görünüyor. Başka bir şirket de “siber tehditleri tahmin ettiğini” iddia eden 193 ek uygulama buldu ve kullanıcılarını izleyebiliyorlar. Bu özel uygulama grubu şu ana kadar yaklaşık 30 milyon kez kuruldu.
Ne yazık ki Google, bu kötü amaçlı Android uygulamalarının çoğunu henüz Play Store’dan kaldırmadı. Bu durum gerçekleşmediği sürece etkilenen mağdurların sayısı artabilir. Bu uygulamaların farklı siber güvenlik şirketleri tarafından birden fazla örnekte tespit edildiği göz önüne alındığında, böyle bir gecikme garip görünüyor. Bu durum yakında düzeltilmeli. Ancak daha önce de belirtildiği gibi etkilenen kullanıcıların sayısı her dakika artmaya devam edecek. Resmi bir adım beklerken, kendinizi korumak için bu uygulamaları Android çalıştıran herhangi bir cihazdan silmenizi öneriyoruz.
Aşağıdan virüs dolu uygulamalara ulaşabilirsiniz.
- Chip Winner 2048
- iSecurity – Virus Cleaner
- Quick Loan Pro
- Calculator Lock – Photos Vault
- Pixel Battle
- Ztime:Earn cash rewards easily
- Pop Stone 2 – Match 3 Game
- Gem Puzzle
- Real Money:Play Games Earn
- Vast VPN – Secure VPN Proxy
- Fast Booster Box
- Channel3
- Make Money – Game Time
- Woohoo – Real Cash Games
- Earn Money: Squid Game
- Cash Game: Money Puppy
- LuckyYou
- Hello VPN-Fast & Secure
- Dong Bao
- HotBuku-Alat Pembaca Novel Profesional dan Populer
- Yeloli Princess Makeup
- Mnogo Monet
- Yeloli Princess Makeup
- UangNyata:hasilkan & permainan
- Fast Loan Plus
- Crazy Christmas Tree
- Pop Diamonds
- Cash All – Earn real money
- Merge snack-Overfood
- Vegas Coin Pusher
- Crazy Cut Money
- Lucky Cashman-Real Money&Paid
- Lucky Slots: Real Money& Spin
- TappyCoins
- Pet Connect – cute pets match
- Lucky Coin Pusher -3D
- Money Tree Garden
- Chips Winner
- Mega Win Slots
- SuperFastVPN-UnlimitedVPN
- Magical Pet:Pop Match
- Neutral Solitaire
- BTC Linked
- Lucky Dog Videos
- Hexa Link – 2248 Connect Puzzle
- Ganho Casual
- Bitcoin 2 Moon
- Pop Pop Balls
- Fruits Legend: Farm Frenzy
- Fruit Bubble Smash
- BTC Fall
- Sweet Fruit Smash
- Funny Hoop
- Go Break
- Step Going
- Funny Block
- Squid Gem
- Lucky Cube Blast
- Cube Master 3D
- Merge Crazy Bal
- Grand Win Solitaire
- ChipWin To 21:Merge game
- Bubble Shooter Hero
- Bingo Day: Lucky to Win
- Cookie Crush
- Winning Slot : Mystic Pharaoh
- HexaPop Link 2248
- Dropping Balls
- Crazy Magic Ball
- Bird Linked
- BigBang PopStar – Pongs Puzzle
- Chain One Line
- Jewels Crush Fever – Match 3 Jewel Blast
- Tropical Fruit Blast
- Bubble Spinner
- Merge hexagon jewel – Match 3
- Random Dice
- Jelly Connect
- Monster Link- Match Blast
- Block Crush
- Birds Merge
- Idle Dinosaurs
- Kitty Blast: Lucky Pet 2022!
- Go Jump
- Knife Master
- Macaron Match
- Crazy Cut Money
- Mood to Pop
- Smash King
- Lucky Eggs – Win Big Rewards