Google’ın Android 14 Beta 3 güncellemesi, Android’in gelişim döngüsünü bir başka büyük sürümle vurguluyor. Bu güncelleme gizlilik, güvenlik, performans, geliştirici üretkenliği ve kullanıcı özelleştirmesine odaklanıyor. Yeni Beta sürümü, Android 14’ün genel kullanıcıya açılmasına kısa bir süre kala Platform Kararlılığına ulaşırken tabletler ve katlanabilir cihazlardaki deneyimi geliştiriyor. İşte Android 14 Beta 3’teki her şey!

İçindekiler Beta 3 Güncellemesi Android 14 Uygulama Geliştiricileri ve Gizlilik Fanatiklerine Odaklanıyor

Beta 3 Güncellemesi Android 14 Uygulama Geliştiricileri ve Gizlilik Fanatiklerine Odaklanıyor

Beta 3’te, geliştirici API’leri ve uygulamaya yönelik davranışlar son halini alarak sorunsuz entegrasyon sağlıyor. Android ekibi, bu dönüm noktasına katkıda bulunan değerli geri bildirimler için minnettar olduklarını söylüyor. Android 14 Beta 3’teki heyecan verici özellikler arasında doğrusal olmayan yazı tipi ölçeklendirme, gelişmiş gizlilik için fotoğraf ve videolara kısmi erişim, hareketle gezinmede animasyon desteği ve OpenJDK 17 LTS ile uyum yer alıyor.

Ayrıca, Platform Kararlılığı sayesinde geliştiriciler uyumluluk güncellemelerini güvenle geliştirip yayınlayabilirler. Son uyumluluk testleri sayesinde, yaklaşan Android 14 sürümü için sorunsuz bir uygulama deneyimi sağlanacaktır. Uygulamaları etkileyen değişiklikler arasında doğrusal olmayan yazı tipi ölçeklendirme ve farklı uygulamalar arasında kısmi medya erişimi yer alıyor.

Android 14, bir uygulamanın veri paylaşım politikalarını izinler ekranına görüntüleyerek kullanıcıların bir uygulamaya izin verirken neleri kabul ettiğini gösteriyor.

Özetlemek gerekirse, Android 14 Beta 3, geliştirici API’leri ve uygulama davranışları için önemli bir dönüm noktası diyebiliriz. Bu güncelleme, doğrusal olmayan yazı tipi ölçeklendirme, kısmi medya erişimi, animasyon desteği ve OpenJDK 17 LTS ile uyumluluk gibi heyecan verici özellikler sunuyor.

Android ekibi, geribildirimler sayesinde güncellemenin sorunsuz entegrasyon sağladığını belirtiyor. Ayrıca, Android 14 Beta 3’ün uyumluluk testleri ile birlikte uygulama deneyiminde herhangi bir sorun yaşanmaması hedefleniyor.

Android 14 Beta 3 kesinlikle bazı heyecan verici özellikler sunuyor, ancak güncellemenin herhangi bir hata ve sıkıntıdan arınmış olup olmadığını sadece zaman gösterecek. Bizler de ilk olarak Samsung Galaxy cihazlarda ve Google Pixel’lerde ortaya çıkması beklenen Android 14 kararlı sürümlerini merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Sizce Android 14 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!