Google Bu Sene 3.6 Milyar Dolar Daha Az Vergi Ödedi

Google 2015 gelirlerinden alınacak olan vergiyi çeşitli yollar kullanarak 3.6 milyar dolar gibi büyük miktarda düşürmeyi başardı.

Google bunu Amerikan şirketleri arasında yüz kızartıcı olarak bilinen “Double Irish and Dutch Sandwich” yöntemiyle gerçekleştirdi. Boşluklardan yararlanarak gerçekleştirilen bu işlemler bu tarz büyük şirketlerin Hollanda ve İrlanda gibi düşük vergilerin olduğu ülkede büyük paralar elde etmesini sağlıyor. Şirketler paralarını buradan Bermuda ya da Cayman Adalarına aktararak vergi konusunda baş ağrısı yaşamıyor. Teknoloji devi bu sene Bermuda’da bulunan şirketine 15.5 milyar euro aktardı. Üstelik bu miktar %6.9’lık vergi miktarı düştükten sonra geriye kalan para.

Double Irish and Dutch Sandwich işlemi aslında oldukça kompleks. İlk olarak şirketin yurt dışı gelirleri İrlanda’da yer alan yardımcı kuruluş tarafından toplanıyor. İrlanda olmasının nedeni kurumlar vergisi oranlarının burada çok düşük olması. Burada yer alan şirket Google Ireland Limited olarak iş yapıyor. Para buradan Hollanda’da yer alan yardımcı kuruluşa gidiyor. Burada da kurumlar vergisi çok düşük. Daha sonra buradaki para Bermuda’da yer alan Google Ireland Holdings Unlimited’a gidiyor. Bu şirketin diğerlerinden arama motoru devinin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarını kullanabiliyor olması. Daha ilginci ise bu şirketin bir tane bile çalışanı yok. Double Irish and Dutch Sandwich ismi de iki İrlanda yan kuruluşu ve bir Hollanda aracı kuruluşundan geliyor.