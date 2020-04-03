Google, salgın döneminde insanların hareketlerini analiz etti!

Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları‘nı yayınladı. Şirket, insanların ulusal ve yerel makamların talimatlarına uyup uymadıklarını anonim mobil konum verileri ile ölçerek yayımladı.

Bugüne kadar 1 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını, insanları evlerine hapsetti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle birçok hükumet sokağa çıkma yasağı uygularken bazı hükumetler ise kısmi tedbirler aldı.

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İnsanların evlere kapandığı bu dönemde Google, 16 Şubat ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında kullanıcıların telefonlarından elde ettiği konum verilerinden yola çıkarak koronavirüs günleri ile ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı.

131 ülke üzerinde hazırlanan bu raporda Türkiye de yer alıyor. Google’a göre ülkemizdeki insanların büyük bölümü evde kalma çağrılarına kulak vermiş görünüyor. Raporda İngiltere ve Fransa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

Google tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin verileri dikkat çekiyor

Türkiye için hazırlanan raporda belirli konumlara göre uyum oranları ise şu şekilde:

Kafeler, müzeler, restoranlar, AVM’ler, sinema salonları ve kütüphaneler gibi yerlere yapılan ziyaretler: – % 75

Gıda depoları, pazarlar, süpermarketler, bakkal ve eczaneler: – % 39

Plazalar, halka açık plajlar, marinalar ve diğer kamusal alanları kapsayan parklar: – % 58

Ofisler ve işyerleri: – % 45

Tren istasyonları, metro ve otobüs duraklarını kapsayan toplu taşıma yerleri: – % 71

Evlerde kalma oranı: + % 17

Google yayınladığı raporla ilgili: “Covid-19 salgınına karşı tepki arttıkça, sosyal mesafe önlemleri, bulaşma oranını yavaşlatmaya başladı. Google Haritalar’da, belirli yerlerin ne kadar meşgul olduğunu gösteren toplu, anonimleştirilmiş veriler kullanıyoruz. Bir işletmenin kalabalık olduğu zamanları analiz ederek belirliyoruz. Sağlık yetkililerinden, anonimleştirilmiş verilerin Covid-19 ile mücadele etmek için kritik kararlar almalarına yardımcı olabileceğini duyduk ve bunları yayınlamaya karar verdik.” ifadelerine yer verildi.

Son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! #EvdeKalTürkiye