Instagram, BeReal uygulamasına çok benzeyen Candid Stories adlı yeni bir özellik sunuyor. Bu uygulamada olduğu gibi, Instagram kullanıcıları akıllı telefonun ön ve arka tarafındaki kamerayı kullanarak her gün bir fotoğraf paylaşabiliyor.

Instagram blog gönderisinde, sosyal medya platformu için Candid Stories de dahil olmak üzere birçok yeni özelliği duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, bir anı takipçileriyle paylaşmak için günlük bir hatırlatma alacaklar. BeReal uygulamasında olduğu gibi, bu an telefonun hem ön hem de arka kamerası kullanılarak yakalanır. Bu sayede kullanıcılar aynı anda hem selfie hem de arkadaşlarının fotoğrafını paylaşabiliyor.

Ayrıca bkz: Firefox 108 Yayınlandı; İşte Yenilikler

Ana şirket Meta’nın Instagram’da BeReal benzeri bir özellik sunması şaşırtıcı değil. BeReal 2022 yılında hızla çok sayıda takipçi kazandı ve şu anda dünya çapında 14 milyondan fazla günlük kullanıcıya sahip. Uygulama, kullanıcıları ne yapıyor olurlarsa olsunlar bir anı hızla yakalamaya zorladığı için Instagram karşıtı olarak da biliniyor.