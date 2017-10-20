Google Play, Uygulamaları İndirmeden Önce Deneme İmkanı Sunacak!

Google Play, yeni özelliği sayesinde Android kullanıcılarına herhangi bir uygulama yüklemeden önce “test sürüşü” yapma imkanı sağlayacak.

Google, daha önceden herhangi bir veri indirmesi yapmadan uygulamayı denemenizi sağlayan “Instant Apps” özelliğini duyurmuştu. Bu özellik, bir bağlamda uygulamayı test etmenizi sağlamakta. İşte bu özellik, daha önceden Google tarafından belirli bir Android kullanıcı kitlesine, deneme amaçlı olarak sunulmuştu.

Fakat Google, bu özelliği şimdi çok daha büyük bir platforma taşımaya hazırlanıyor; Play Store. Artık Google’ın Instant Apps özelliği taşıyan uygulamaları, Google Play Store üzerinden de erişilebilecek. Şu an için indirilmeden denenme imkanı sunan uygulamların sayısı çok fazla değil. Ancak Google’ın bu özelliği Play Store’a sunmuş oluşu, bu özelliği sunan uygulamaların da artacağının bir işareti.

Özelliğin sunulacağı uygulamaların Play Store sayfalarında, “Şimdi Dene” şeklinde bir seçenek bulunacak. Bu seçenek de uygulamayı indirmeden önce denemenize imkan sağlayacak.