Sosyal medya
Ana Sayfa / Haber / Google Play Store İndirme İlerlemesi Artık Ana Ekranda iOS’a Benzer Bir Şekilde Görünecek

Haber

Google Play Store İndirme İlerlemesi Artık Ana Ekranda iOS’a Benzer Bir Şekilde Görünecek

Google Play Store, uygulama yükleme işleminin Android cihazınızda görüntülenmesine küçük ama kullanışlı bir değişiklik ekliyor. Artık kullanıcıların bir uygulamanın indirilmesinin ne kadar süreceğine dair bir fikir edinmeleri için Android telefonun ana ekranında görülebilir. Hatırlamak gerekirse, bu özellik başlangıçta Android 12 beta’nın bir parçası olarak test ediliyordu.

Ana Ekranda Android Uygulaması Yükleme İlerleme Durumuna Bakın

Şu andan itibaren, bir kullanıcı Google Play Store‘dan bir uygulama indirmek için Yükle seçeneğini tıkladığında, indirme işlemi artık ana ekranda görünecektir. Kullanıcılar, indirme durumuyla birlikte bir ilerleme halkasıyla bir uygulamanın simgesinin siyah beyaz bir sürümünü görebilecekler.

Uygulama yüklenmeye hazır olduğunda, indirme durumu yükleme olarak değişecek ve birkaç saniye sonra yüklenecektir. Bu özellik, iOS‘taki bir uygulamanın nasıl indirildiğine benzer.

İlginizi Çekebilir; Poco F4 GT, 4,560 mAh batarya ile piyasaya çıkıyor

Bu özellik, kullanıcıların bir uygulamanın indirilmesinin ne kadar süreceğini Google Play Store‘a gidip menüler ve alt menüler arasında gezinmek yerine doğrudan ana ekrandan görmelerini sağlayacak. Bununla birlikte, kullanıcılar gerekirse indirme işlemini durdurmak için her zaman Play Store uygulamasına gidebilirler.

Ayrıca, bu yeni değişikliğin mevcut uygulamaların güncellemeleri için değil, yeni uygulama indirmeleri için geçerli olacağı da ortaya çıktı. Google Play Store bir seferde yalnızca bir uygulama indirebilirken, ana ekranda indirilecek ve zamanı geldiğinde indirilecek birden fazla uygulama gösterebilir.

Yeni özelliğin, Android 11 ve sonraki sürümlerini çalıştıran Android cihazlarda (hem Pixel hem de Pixel olmayan) kullanıma sunulacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir
Serhat SARIMLI

Bilim, teknoloji, yazılım alanlarına ilgi duyan, okuyuculara faydalı içerikler oluşturuyorum.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

HWP Podcast

Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.

Apple PodcastsSpotifyGoogle PodcastsKarnaval