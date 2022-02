Google Play Store İndirme İlerlemesi Artık Ana Ekranda iOS’a Benzer Bir Şekilde Görünecek

Google Play Store, uygulama yükleme işleminin Android cihazınızda görüntülenmesine küçük ama kullanışlı bir değişiklik ekliyor. Artık kullanıcıların bir uygulamanın indirilmesinin ne kadar süreceğine dair bir fikir edinmeleri için Android telefonun ana ekranında görülebilir. Hatırlamak gerekirse, bu özellik başlangıçta Android 12 beta’nın bir parçası olarak test ediliyordu.

Şu andan itibaren, bir kullanıcı Google Play Store‘dan bir uygulama indirmek için Yükle seçeneğini tıkladığında, indirme işlemi artık ana ekranda görünecektir. Kullanıcılar, indirme durumuyla birlikte bir ilerleme halkasıyla bir uygulamanın simgesinin siyah beyaz bir sürümünü görebilecekler.

Uygulama yüklenmeye hazır olduğunda, indirme durumu yükleme olarak değişecek ve birkaç saniye sonra yüklenecektir. Bu özellik, iOS‘taki bir uygulamanın nasıl indirildiğine benzer.

Bu özellik, kullanıcıların bir uygulamanın indirilmesinin ne kadar süreceğini Google Play Store‘a gidip menüler ve alt menüler arasında gezinmek yerine doğrudan ana ekrandan görmelerini sağlayacak. Bununla birlikte, kullanıcılar gerekirse indirme işlemini durdurmak için her zaman Play Store uygulamasına gidebilirler.

Since when is there a progress meter inside an icon on the Pixel Launcher home screen while installing an app through the Play Store?

Previously, I'm pretty sure the app icon was only automatically placed after the app was fully downloaded. Now it's placed instantly.

A12 stable pic.twitter.com/zOsO8l28Cb

— Artem Russakovskii (@ArtemR) February 15, 2022